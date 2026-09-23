Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 24 Eylül Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün baş ve göz bölgende hafif bir yorgunluk hissedebilirsin; içine kapanma isteğin bu bölgede gerginlik olarak kendini gösterebilir, Ay'ın Balık'a geçmesi bu hassasiyeti tetikliyor. Gözlerini kısa süreliğine ekrandan uzaklaştırman bugün sana iyi gelecek. Uzun süre ekrana bakmak yerine arada gözlerini kapatman, bu yorgunluğun birikmesini önleyecek. Bugün kendine ayıracağın birkaç dakikalık sessizlik, zihnini de bir o kadar dinlendirecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…