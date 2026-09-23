article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 24 Eylül Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 24 Eylül Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 24 Eylül Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 24 Eylül Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 24 Eylül Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün baş ve göz bölgende hafif bir yorgunluk hissedebilirsin; içine kapanma isteğin bu bölgede gerginlik olarak kendini gösterebilir, Ay'ın Balık'a geçmesi bu hassasiyeti tetikliyor. Gözlerini kısa süreliğine ekrandan uzaklaştırman bugün sana iyi gelecek. Uzun süre ekrana bakmak yerine arada gözlerini kapatman, bu yorgunluğun birikmesini önleyecek. Bugün kendine ayıracağın birkaç dakikalık sessizlik, zihnini de bir o kadar dinlendirecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, boğaz ve boyun bölgende bugün hafif bir gerginlik hissedebilirsin; söylemek isteyip söylemediğin bir şey burada birikebilir. Ay'ın Balık'a geçmesiyle gelen duygusal hava bu birikimi biraz daha belirginleştiriyor. Sıcak bir içecek bugün seni rahatlatacak. Söylemek istediğin şeyi ertelemek yerine güvendiğin biriyle paylaşman, bu birikimi bugün hafifletecek. Sesini fazla zorlamaman da bugün işine yarayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün ellerinde ve omuzlarında hafif bir gerilim hissedebilirsin; zihnindeki dağınıklık bedenine de yansıyor. Ay'ın Balık'taki etkisi bu dağınıklığın kaynağı. Kısa esneme molaları bu gerilimi dağıtmana yardımcı olacak. Bilgisayar başında geçirdiğin süreyi kısa aralıklarla bölmen, bu gerilimin artmasını önleyecek. Zihnindeki dağınıklığı toparlamak için birkaç dakika durup derin nefes alman bugün sana iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, mide bölgende bugün hafif bir hassasiyet hissedebilirsin; duygusal yoğunluğun bu bölgede kendini gösterebilir. Ay'ın bugün Balık'a geçmesi bu hassasiyeti besliyor. Hafif ve düzenli öğünler bugün sindirimini rahatlatacak. Ağır ve baharatlı yiyeceklerden bugün uzak durman, mide rahatsızlığı riskini azaltacak. Kendine ayıracağın sakin bir an, hem midendeki hem zihnindeki yoğunluğu dengeleyecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, kalp atışların bugün normalden hızlı hissedilebilir; her zamanki gibi öne çıkamamak bu gerginliğin kaynağı olabilir. Ay'ın Balık'a geçmesiyle gelen içe dönüklük bu hissi güçlendiriyor. Sevdiğin bir şeye kısa bir zaman ayırman, bu gerginliği dağıtacak. Nefesini yavaşlatarak birkaç dakika sessizce oturman, kalbini sakinleştirmeye yardımcı olacak. Bugün kendine ait sessiz bir köşe bulman da sana iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bağırsaklarında bugün hafif bir sıkışma hissedebilirsin; kontrolü elden bırakma isteksizliğin bu bölgede birikebilir. Ay'ın Balık'a geçmesiyle gelen dağınık enerji bu hissi tetikliyor. Derin nefes almak bugün bu gerginliği azaltacak. Yemeklerini yavaş yemen ve acele etmeden bitirmen, bağırsaklarını rahatlatacak. Gün içinde kısa bir mola verip zihnini boşaltman, bedenindeki bu sıkışmayı hafifletecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bel ve böbrek bölgende bugün hafif bir yük hissedebilirsin; karar verme sürecindeki sezgisel değişim bu bölgede kendini gösterebilir. Ay'ın Balık'a geçtiği bugün bu his daha belirgin olabilir. Yeterince su içmen bugün seni rahatlatacak. Uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınıp ara sıra kalkıp gerinmen, bel bölgeni rahatlatacak. Kendine ayıracağın sessiz bir an, üzerindeki bu yükü dengelemene yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, alt karın bölgende bugün hafif bir rahatsızlık hissedebilirsin; içine attığın bir düşünce burada birikebilir. Ay'ın Balık'a geçmesiyle keskinleşen sezgilerin bu birikimi daha da hissettirebilir. Güvendiğin biriyle paylaşmak bugün seni rahatlatacak. Karın bölgeni sıcak tutman ve ağır yemeklerden kaçınman, bugün sindirimini kolaylaştıracak. Kendine birkaç dakika sessizce oturup düşüncelerini toparlama fırsatı tanıman, içindeki bu yükü hafifletecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, kalça ve uyluk bölgende bugün hafif bir gerginlik hissedebilirsin; içe dönük halin bu bölgede birikebilir. Ay'ın Balık'a geçmesiyle gelen durgunluk bu hissi tetikliyor. Kısa bir yürüyüş bugün bu gerginliği dağıtacak. Bacaklarını germen ve uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınman bugün faydalı olacak. Açık havada geçireceğin birkaç dakika, hem bedenini hem ruhunu hafifletecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, dizlerinde ve eklemlerinde bugün hafif bir ağırlık hissedebilirsin; duygularını işin dışında tutma çaban bu bölgede birikebilir. Ay'ın Balık'a geçmesiyle gelen yumuşama bu ağırlığı biraz daha hissettirebilir. Kısa bir mola bugün bu ağırlığı hafifletecek. Merdiven çıkarken ya da uzun süre ayakta kalırken eklemlerine dikkat etmen bugün işine yarayacak. Kendine göstereceğin bu küçük özen, günün geri kalanını daha hafif geçirmeni sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, dolaşım sistemin ve baldırların bugün hafif bir yorgunluk hissedebilir; alışılmadık bir duygusallık bu bölgede birikebilir. Ay'ın Balık'a geçmesi bu hissin kaynağı. Kısa, düzenli hareket molaları bugün sana iyi gelecek. Bol su içmen ve ayaklarını zaman zaman yukarı kaldırman da dolaşımını rahatlatacak. Kendine ayıracağın birkaç sakin dakika, bugünkü bu yoğun enerjiyi dengelemene yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ayaklarında bugün hafif bir ağırlık hissedebilirsin; Ay'ın kendi burcuna geçmesiyle güçlenen hayal gücün bu hissi besliyor. Ayaklarını yukarı kaldırıp birkaç dakika dinlendirmen bugün seni rahatlatacak. Sıcak bir ayak banyosu bugün sana oldukça iyi gelecek. Kendine ayıracağın bu kısa mola, hem bedenini hem zihnini yeniden topraklamana yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın