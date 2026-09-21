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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 22 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 22 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 22 Eylül Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 22 Eylül Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 22 Eylül Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Merkür'ün Jüpiter'le kurduğu destekleyici açı zihnini bugün fazla hareketli tutabilir; bu yoğun düşünce trafiği akşama doğru hafif bir baş ağrısı olarak hissedilebilir. Ekrandan birkaç dakika uzaklaşıp sessizce oturman, bu yoğunluğu dağıtacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün söylemek isteyip söylemediğin bir şey boğazında hafif bir gerginlik olarak hissedilebilir; Ay'ın Kova'daki konumunun getirdiği bu iç çatışma günün ilerleyen saatlerinde biraz artabilir. Sıcak bir içecek içmen ve boynunu yavaşça germen, bu sıkışmayı çözmene yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Merkür'ün Jüpiter'le kurduğu uyumun getirdiği zihinsel hareketlilik ellerinde ya da omuzlarında bir gerginliğe dönüşebilir; sürekli bir şeyle uğraşma isteğin bunun işareti. Kısa bir esneme molası, biriken bu enerjiyi düzenli şekilde boşaltmana yardım edecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün ev ile ilgili bir konuyu çözmeye çalışırken mide bölgende hafif bir huzursuzluk hissedebilirsin; Ay'ın Kova'daki konumunun getirdiği gerginlik bu hissi biraz güçlendirebilir. Yemeğini yavaş yemen ve acele etmeden oturup yemen, sindirim sistemini bugün özellikle rahatlatacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün her zamanki gibi öne çıkamamak kalp atışlarını normalden hızlı hissetmene neden olabilir; Ay'ın tam karşı burcun Kova'da olması bu gerginliğin kaynağı. Sevdiğin bir şeye kısa bir zaman ayırman, bu gerginliği dağıtacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay'ın Kova'daki konumunun getirdiği alışılmadık bir fikri hemen bir düzene oturtma çaban bugün bağırsaklarında bir sıkışmaya yol açabilir. Öğün aralarında birkaç dakika durup derin nefes alman, bu gerginliği önemli ölçüde azaltacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş'in Terazi'ye geçeceği kendi mevsiminin eşiğinde tek başına aldığın bir kararın ağırlığı bel ve böbrek bölgende hissedilebilir. Sırtını dik tutman ve yeterince su içmen, bu fiziksel yükü hafifletecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün içine attığın bir düşünce alt karın bölgende hafif bir rahatsızlık olarak hissedilebilir; Ay'ın Kova'daki konumunun getirdiği gerilim bu hissi biraz belirginleştirebilir. Güvendiğin biriyle paylaşmak, hem zihnini hem bedenini rahatlatacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Merkür'ün Jüpiter'le kurduğu uyumun getirdiği ani bir plan değişikliği kalça ve uyluk bölgende bir gerginlik yaratabilir; enerjini aniden farklı bir yöne harcamak bunun sebebi. Kısa bir yürüyüş, bu gerginliği dağıtmana yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, gün boyu üstlendiğin sorumluluk dizlerinde ve eklemlerinde bir ağırlık hissi olarak kendini gösterebilir; Ay'ın senin burcundan çıkıp Kova'ya geçmesiyle bu ağırlık günün ilerleyen saatlerinde biraz hafifleyebilir. Kısa bir mola verip bacaklarını uzatman, bugün özellikle işine yarayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay'ın kendi burcunda olmasıyla artan enerjin dolaşım sistemine ve baldırlarına yansıyıp hafif bir gerginliğe dönüşebilir. Kısa, düzenli hareket molaları bugün sana uzun bir egzersizden daha çok iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Jüpiter'in Neptün'e kurduğu açı gün boyu hayal ile gerçek arasında gidip gelmene neden olabilir; bu iç gerilim ayaklarında bir ağırlık hissi yaratabilir. Ayaklarını yukarı kaldırıp birkaç dakika dinlendirmen, bu hissi üzerinden atmana yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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