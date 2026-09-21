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Günlük Burç Yorumuna Göre 22 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 22 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 22 Eylül Salı günü burçları neler bekliyor?

İşte, 22 Eylül Salı gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, iş hayatında bugün karşına çıkan yeni bir bağlantı ya da öneri, uzun zamandır beklediğin bir kapıyı aralayabilir; Merkür'ün Jüpiter'le kurduğu destekleyici açı, eğitim veya seyahatle ilgili bir teklife evet demeni kolaylaştırıyor. Cesaretini gösterdiğinde karşılığını hızlı alıyorsun.

Maddi olarak bugün alışılmadık bir çözüm aklına gelebilir; belki bir arkadaşınla ortak bir yatırım ya da paylaşımlı bir harcama planı masaya geliyor. Rakamları tek başına değil, güvendiğin biriyle birlikte gözden geçirmek bugün daha isabetli sonuç veriyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Koçlar, bugün beklentilerini gerçekçi tutmayı başardığında Jüpiter'in getirdiği coşkuyu ilişkisine güzelce yansıtabilir; küçük bir hayal kırıklığını büyütmemesi yeterli. Bekar Koçlar ise tanıştığı birini hemen idealize etmeden ilerlerse, bu tanışıklığın gerçek potansiyelini çok daha net görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün iş yerinde alışıldık yöntemlerinin dışına çıkman istenebilir; Ay'ın Kova'daki konumu burcunla gergin bir açı oluşturduğu için bu durum senin doğana pek uymayabilir. Bir meslektaşının ya da yöneticinin önerdiği yeni bir yöntemle aranda gerginlik doğsa da, direnmek yerine bir şans vermek uzun vadede işine yarayacak.

Maddi olarak planladığın bir harcama bugün beklenmedik bir ek maliyetle karşılaşabilir. Bütçeni esnek tutman, ani bir masrafı sarsılmadan karşılamanı sağlayacak; katı bir plana saplanıp kalmak bugün seni daha çok yoracak.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Boğalar, partnerinin bugün tanıdığı özgürlük alanının alışık olduğundan biraz daha geniş hissettirebileceğini fark edebilir; bu rahatsız etmesin, güvenin bir işareti olarak gör. Bekar Boğalar ise tanıdığı birinin kendisinden beklediği bağımsızlığın ilk başta tuhaf gelse de aslında kendine uyan bir denge kurabileceğini görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, fikirlerin bugün her zamankinden daha kolay karşılık buluyor; Merkür'ün Jüpiter'le kurduğu uyum sayesinde bir sunum, yazı ya da teklif beklediğinden fazla ilgi görebilir. Elindeki fırsatı büyütmek için bugün geri adım atma.

Maddi olarak para akışın bugün rahat bir seyir izliyor; küçük bir ek gelir ya da beklenmedik bir teşekkür ödemesi kapını çalabilir. Gelen parayı hemen harcamak yerine bir kısmını kenara ayırman, ileride işine yarayacak bir alışkanlık olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan İkizler, sözlerinin bugün her zamankinden etkili çıktığını fark edebilir; içini dökmek için doğru bir gün. Bekar İkizler ise sohbetinin akıcılığıyla karşısındakini kolayca etkileyebilir, ama sadece lafta kalmaması için attığı adımı bir jestle desteklemesi gerekiyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, senden istenenle kendi doğal temponun arasında bugün küçük bir uyumsuzluk hissedebilirsin; Ay'ın Kova'daki konumu burcunla gerilimli bir açı oluşturuyor. Zorlamadan, kendi hızında ilerleyerek bu farkı kapatman mümkün, aceleye getirilen bir adım bugün seni yorar.

Maddi olarak bir bütçe kalemi bugün beklediğinden farklı çıkabilir; belki bir ödeme tarihi kaydı yeniden gözden geçirilmek zorunda kalır. Küçük bir ayarlamayla dengeyi yeniden kurmak elinde.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Yengeçler, kendini bugün biraz anlaşılmamış hissedebilir; bu geçici bir uyumsuzluk, kalıcı bir sorun değil, neye ihtiyaç duyduğunu açıkça söylemek işe yarar. Bekar Yengeçler ise aceleye getirmeden gözlemlemeye devam etmenin bugün daha doğru olduğunu fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün bir meslektaşınla görüş ayrılığına düşebilirsin; Ay'ın tam karşı burcun Kova'da olması karşındaki kişinin senden çok farklı bir yöntem savunmasının sebebi. Kazanmaya çalışmak yerine ortak bir noktada buluşmayı hedeflemen bugün daha verimli sonuç verir.

Maddi olarak bir ortaklık ya da paylaşılan bir harcama bugün gündeme gelebilir. Kontrolü tamamen elinde tutmak istesen de, bu sefer bir kısmını başkasına bırakman gerekebilir; bu seni rahatsız etmesin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Aslanlar, partneriyle bugün farklı şeyler istediğini fark edebilir; bu bir kopuş değil, sadece bir denge arayışı. Bekar Aslanlar ise kendisinden çok farklı bir karaktere ilgi duymasının şaşırtıcı olsa da aslında ilgi çekici bir başlangıç olabileceğini görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, küçük bir detayı bugün gözden kaçırmış olabilirsin; Ay'ın Kova'daki konumu burcunla gerilimli bir açı yaptığı için dikkatin dağılabilir. Fark ettiğinde hemen düzeltmek, büyük bir soruna dönüşmesini engelliyor, mükemmeliyetçiliğini bugün kendine karşı değil, işine karşı kullan.

Maddi olarak küçük bir hesaplama hatası ya da unutulan bir masraf bugün ortaya çıkabilir. Telaşlanmadan tabloyu yeniden gözden geçirmen, işleri hızlıca yoluna koyar.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Başaklar, karşısındaki kişinin bir davranışını bugün fazla analiz etme eğiliminde olabilir; her şeyi mantığa oturtmaya çalışmak yerine akışına bırakması bugün onu rahatlatır. Bekar Başaklar ise bu eğilimini biraz gevşetirse yeni tanıştığı biriyle daha rahat ilerleyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş'in Terazi'ye geçeceği kendi mevsiminin eşiğinde bugün iş hayatında doğal bir uyum yakalıyorsun; müzakere gerektiren bir konuda sözlerin kolayca karşılık buluyor. Bir anlaşmazlığı bugün diplomatik bir dille çözüme kavuşturabilirsin.

Maddi olarak bugün paylarını dengede tutmayı bilen tarafın sensin; ortak bir hesapta ya da bütçede adil bir çözüm bulman zor olmuyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Teraziler, ilişkilerde denge kurma yeteneğinin bugün öne çıktığını fark edebilir; küçük bir anlaşmazlığı adil bir uzlaşmayla kapatabilir. Bekar Teraziler ise karşısındaki kişiyle aralarındaki dengenin ilk günden itibaren rahat bir uyum sinyali verebileceğini görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, fikrini bugün kabul ettirmek biraz zaman alabilir; Ay'ın Kova'daki konumu burcunla gerilimli bir açı oluşturduğu için karşındaki kişi ilk başta temkinli yaklaşabilir. Sabırla ve kanıtlarla ilerlediğinde güvenini kazanman an meselesi.

Maddi olarak bugüne kadar üstünü örttüğün bir masraf ya da unutulan bir borç gün yüzüne çıkabilir; yüzleşmek seni rahatlatacak taraf.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Akrepler, yüzeysel bir sohbetin bugün kendisine yetmediğini, derin bir konuşma ihtiyacı hissettiğini fark edebilir. Bekar Akrepler ise ilk göz temasının bile kendisini fazlasıyla etkileyebileceğini, ama acele etmeden derinliği zamana bırakmanın daha doğru olduğunu görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, eğitim, seyahat ya da yayıncılıkla ilgili bir fırsat bugün kapını çalabilir; Merkür'ün Jüpiter'le kurduğu uyum tam da senin alanında parlıyor. Uzak bir yerden gelen bir teklife açık olman bugün seni şaşırtacak bir kapı açabilir.

Maddi olarak yeni bir alana yatırım yapma fikri bugün cazip görünebilir. Heyecanına kapılmadan önce rakamları bir kez daha kontrol etmen yeterli.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Yaylar, ufkunu genişletecek bir sohbet ya da planın bugün ortaya çıkabileceğini, birlikte yeni bir şey denemenin ikisini de heyecanlandıracağını görebilir. Bekar Yaylar ise hiç beklemediği bir ortamda biriyle tanışmasının sürpriz olmayacağını fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, küçük ama fark yaratacak bir fırsat bugün gözünden kaçabilir; Ay'ın Kova'daki konumu burcunla hafif bir açı oluşturduğu için dikkatini biraz daha açık tutmakta fayda var. Ufak bir öneri, ileride büyük bir kapıya dönüşebilir.

Maddi olarak küçük bir tasarruf fırsatı ya da ufak bir ek gelir bugün seni bulabilir. Küçük gördüğün bu fırsatı değerlendirmen, uzun vadede fark yaratır.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Oğlaklar, küçük bir jestin bugün beklediğinden fazla anlam taşıyabileceğini, ufak bir ilgi gösterisinin bağını güçlendirdiğini fark edebilir. Bekar Oğlaklar ise sessizce beğendiği birinin sandığından daha yakın durabileceğini görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün sahne tam senin; Ay'ın kendi burcunda olması sana doğal bir öne çıkma fırsatı veriyor. Farklı bir fikirle ortaya çıkman bugün özellikle takdir görüyor, alışılmadık yaklaşımından çekinme.

Maddi olarak kimseye danışmadan kendi yöntemini deneme isteği bugün güçleniyor. Kendi sezgine güvenmen bugün seni doğru sonuca götürüyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Kovalar, özgürlük alanına duyduğu ihtiyacı bugün açıkça ifade etmesi gerekebileceğini fark edebilir. Bekar Kovalar ise alışılmadık, sıra dışı biriyle kurduğu bağlantının tahmininden daha güçlü bir ilgiye dönüşebileceğini görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, sezgilerin bugün sana yol gösteriyor; mantıkla açıklayamadığın bir his, doğru bir kararın işareti olabilir. Küçük bir fırsatı, ilk bakışta önemsiz görünse de değerlendirmekte fayda var.

Maddi olarak net bir plandan çok, akışına bırakman gereken bir gün bugün seni bekliyor. Kontrolü tamamen elinde tutmaya çalışmak yerine, biraz esneklik tanımak seni rahatlatır.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Balıklar, Jüpiter'in Neptün'e kurduğu açının etkisiyle bir kişiyi olduğundan fazla idealize edebileceğini, bu yüzden beklentisini gerçekçi tutması gerektiğini fark edebilir. Bekar Balıklar ise ilk izlenime tamamen güvenmeden zamana bırakmasının daha doğru olacağını görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
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