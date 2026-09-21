Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 22 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, ilişkisi olan Boğalar partnerinin bugün tanıdığı özgürlük alanının alışık olduğundan biraz daha geniş hissettirebileceğini fark edebilir; Ay'ın Kova'daki konumunun getirdiği bu değişkenlik rahatsız etmesin, güvenin bir işareti olarak görülebilir. Bu alanı kısıtlamaya çalışmak yerine tanımak, ilişkiye iyi gelecek.

Bekar Boğalar ise tanıdığı birinin kendisinden beklediği bağımsızlığın ilk başta tuhaf gelse de aslında kendine uyan bir denge kurabileceğini görebilir; alışılmadık bu yaklaşımı hemen reddetmeden bir şans tanıması ona iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…