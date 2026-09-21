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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 22 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 22 Eylül Salı günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 22 Eylül Salı gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, ilişkisi olan Koçlar bugün beklentilerini gerçekçi tutmayı başardığında Jüpiter'in Merkür'le kurduğu destekleyici açının getirdiği coşkuyu ilişkisine güzelce yansıtabilir; küçük bir hayal kırıklığını büyütmemesi, günün geri kalanını rahat geçirmesini sağlayacak. Partnerine bugün planladığından biraz daha fazla zaman ayırmak, aranızdaki bağı tazeleyecek.

Bekar Koçlar ise tanıştığı birini hemen idealize etmeden ilerlerse, bu tanışıklığın gerçek potansiyelini çok daha net görebilir; ilk izlenimin ardındaki gerçek kişiyi tanımak için acele etmemesi bugün işine yarayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, ilişkisi olan Boğalar partnerinin bugün tanıdığı özgürlük alanının alışık olduğundan biraz daha geniş hissettirebileceğini fark edebilir; Ay'ın Kova'daki konumunun getirdiği bu değişkenlik rahatsız etmesin, güvenin bir işareti olarak görülebilir. Bu alanı kısıtlamaya çalışmak yerine tanımak, ilişkiye iyi gelecek.

Bekar Boğalar ise tanıdığı birinin kendisinden beklediği bağımsızlığın ilk başta tuhaf gelse de aslında kendine uyan bir denge kurabileceğini görebilir; alışılmadık bu yaklaşımı hemen reddetmeden bir şans tanıması ona iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, ilişkisi olan İkizler sözlerinin bugün her zamankinden etkili çıktığını fark edebilir; Merkür'ün Jüpiter'le kurduğu uyum sayesinde içini dökmek için doğru bir gün, biriktirdiği bir konuyu bugün paylaşması ilişkisine hafiflik katacak.

Bekar İkizler ise sohbetinin akıcılığıyla karşısındakini kolayca etkileyebilir; ama sadece lafta kalmaması için attığı adımı küçük bir jestle desteklemesi, bu ilginin kalıcı bir bağa dönüşmesini sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, ilişkisi olan Yengeçler kendini bugün biraz anlaşılmamış hissedebilir; Ay'ın Kova'daki konumunun getirdiği bu gerilim geçici, kalıcı bir sorun değil. Neye ihtiyaç duyduğunu partnerine açıkça söylemesi işe yarayacak.

Bekar Yengeçler ise aceleye getirmeden gözlemlemeye devam etmenin bugün daha doğru olduğunu fark edebilir; ilk izlenime güvenmek yerine zamana bırakması ona daha sağlıklı bir başlangıç sunacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, ilişkisi olan Aslanlar partneriyle bugün farklı şeyler istediğini fark edebilir; Ay'ın tam karşı burcun Kova'da olması bu farkın kaynağı, ama bu bir kopuş değil, sadece bir denge arayışı. İkisinin de isteğine yer açan orta bir yol bulmak bugün mümkün.

Bekar Aslanlar ise kendisinden çok farklı bir karaktere ilgi duymasının şaşırtıcı olsa da aslında ilgi çekici bir başlangıç olabileceğini görebilir; alışık olduğu tipin dışına çıkması bugün ona iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, ilişkisi olan Başaklar karşısındaki kişinin bir davranışını bugün fazla analiz etme eğiliminde olabilir; her şeyi mantığa oturtmaya çalışmak yerine akışına bırakması, günün ilerleyen saatlerinde onu rahatlatacak.

Bekar Başaklar ise bu eğilimini biraz gevşetirse yeni tanıştığı biriyle daha rahat ilerleyebilir; her ayrıntıyı hemen değerlendirmek yerine süreci olduğu gibi yaşaması bugün ona fayda sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, ilişkisi olan Teraziler ilişkilerde denge kurma yeteneğinin bugün öne çıktığını fark edebilir; Güneş'in Terazi'ye geçeceği kendi mevsiminin eşiğinde küçük bir anlaşmazlığı adil bir uzlaşmayla kapatabilir.

Bekar Teraziler ise karşısındaki kişiyle aralarındaki dengenin ilk günden itibaren rahat bir uyum sinyali verebileceğini görebilir; bu doğal uyumu zorlamadan takip etmesi bugün ona yetecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, ilişkisi olan Akrepler yüzeysel bir sohbetin bugün kendisine yetmediğini, derin bir konuşma ihtiyacı hissettiğini fark edebilir; Ay'ın Kova'daki konumunun getirdiği bu gerilim, partneriyle daha samimi bir sohbete zemin hazırlayabilir.

Bekar Akrepler ise ilk göz temasının bile kendisini fazlasıyla etkileyebileceğini, ama acele etmeden derinliği zamana bırakmanın daha doğru olduğunu görebilir; sabırlı kalması bugün ona avantaj sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, ilişkisi olan Yaylar ufkunu genişletecek bir sohbet ya da planın bugün ortaya çıkabileceğini, birlikte yeni bir şey denemenin ikisini de heyecanlandıracağını görebilir; Merkür'ün Jüpiter'le kurduğu uyum bu isteği güçlendiriyor.

Bekar Yaylar ise hiç beklemediği bir ortamda biriyle tanışmasının sürpriz olmayacağını fark edebilir; plansız bir anda gelişen bu tanışıklık bugün onu şaşırtabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, ilişkisi olan Oğlaklar küçük bir jestin bugün beklediğinden fazla anlam taşıyabileceğini, ufak bir ilgi gösterisinin bağını güçlendirdiğini fark edebilir; Ay'ın kendi burcundan çıkıp Kova'ya geçmesiyle gelen bu yumuşama partnerine de yansıyacak.

Bekar Oğlaklar ise sessizce beğendiği birinin sandığından daha yakın durabileceğini görebilir; bu yakınlığı fark etmek için bugün biraz daha dikkatli bakması yeterli.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ilişkisi olan Kovalar özgürlük alanına duyduğu ihtiyacı bugün açıkça ifade etmesi gerekebileceğini fark edebilir; Ay'ın kendi burcunda olması bu ihtiyacı daha da belirginleştiriyor. Partnerinin bunu anlayışla karşılaması ilişkiye iyi gelecek.

Bekar Kovalar ise alışılmadık, sıra dışı biriyle kurduğu bağlantının tahmininden daha güçlü bir ilgiye dönüşebileceğini görebilir; bu bağlantıyı hemen tanımlamaya çalışmadan akışına bırakması bugün ona iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ilişkisi olan Balıklar Jüpiter'in Neptün'e kurduğu açının etkisiyle bir kişiyi olduğundan fazla idealize edebileceğini, bu yüzden beklentisini gerçekçi tutması gerektiğini fark edebilir; partnerini olduğu gibi görmesi bugün ilişkisine iyi gelecek.

Bekar Balıklar ise ilk izlenime tamamen güvenmeden zamana bırakmasının daha doğru olacağını görebilir; hayalindeki tabloyu bir kenara bırakıp karşısındakini olduğu gibi tanıması bugün ona fayda sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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