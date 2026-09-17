Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 18 Eylül Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, ilişkinizde bugün uzun süredir ertelenen, gerçekten önemli bir konuşma gündeme gelebilir; Merkür'ün Satürn'e karşıt açısı bu ciddiyeti tetikliyor. Partneriniz belki de aylardır içinde taşıdığı bir kaygıyı bugün dile getirecek, kaçmak yerine sabırla dinlemeniz ilişkinizin temelini önemli ölçüde sağlamlaştıracak.

Chiron'un kendi burcunuza dönüşü, bekar Koçlara geçmişte cesaret edemedikleri bir yaklaşımı yeniden hatırlatabilir; belki bir zamanlar vazgeçtiğiniz bir kişiye ya da tavra dönmek isteyebilirsiniz. Bu sefer daha olgun bir bakış açısıyla attığınız adım çok farklı bir sonuç doğurabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…