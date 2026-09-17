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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 18 Eylül Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 18 Eylül Cuma günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 18 Eylül Cuma gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, ilişkinizde bugün uzun süredir ertelenen, gerçekten önemli bir konuşma gündeme gelebilir; Merkür'ün Satürn'e karşıt açısı bu ciddiyeti tetikliyor. Partneriniz belki de aylardır içinde taşıdığı bir kaygıyı bugün dile getirecek, kaçmak yerine sabırla dinlemeniz ilişkinizin temelini önemli ölçüde sağlamlaştıracak.

Chiron'un kendi burcunuza dönüşü, bekar Koçlara geçmişte cesaret edemedikleri bir yaklaşımı yeniden hatırlatabilir; belki bir zamanlar vazgeçtiğiniz bir kişiye ya da tavra dönmek isteyebilirsiniz. Bu sefer daha olgun bir bakış açısıyla attığınız adım çok farklı bir sonuç doğurabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, partnerinizle bugün geleceğe dair, belki taşınma, evlilik ya da uzun vadeli bir plana dair ciddi bir konuşma masaya gelebilir. Merkür-Satürn gerginliği bu konuşmayı ilk anda ağır kılsa da netlik ilişkinizin temelini güçlendirecek.

Bekarlığını sürdüren Boğalar için tanışma bugün yüzeysel bir flörtten çok, ilk andan itibaren ciddiyet taşıyan bir bağlantı şeklinde gelişebilir; karşınızdaki kişi lafı dolandırmadan niyetini belli edebilir, siz de aynı netlikle karşılık verin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yöneticiniz Merkür bugün Satürn'e karşıt açı yaparken şakayla geçiştiremeyeceğiniz, gerçekten önemli bir konuyu partnerinizle masaya yatırabilirsiniz. Alışılmış hafif üslubunuzu bir kenara bırakıp ciddi konuşmanız ilişkinize beklenmedik bir olgunluk katacak.

Tanıştığınız kişinin ağırbaşlı, ölçülü tavrı bekar İkizler'e ilk başta sıkıcı ya da uzak gelebilir; ama zamanla bu ciddiyetin ardındaki derinliği fark edip ilginizin arttığını hissedebilirsiniz.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, ev ya da aile planlarına dair rahatsız edici ama gerekli bir konuşma bugün partnerinizle kapınızı çalabilir; Merkür-Satürn gerginliği bu konuşmayı zorunlu kılıyor. Bu konuşmadan kaçınmak yerine yüzleşmeniz aranızdaki güveni pekiştirecek.

Yengeçlerin bekar olanları, tanıştığı kişinin ilk bakışta ciddi, hatta soğuk görünen tavrının ardında aslında derin bir hassasiyet sakladığını fark edebilir; zaman tanırsanız gerçek yüzünü görüp değer verebilirsiniz.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Chiron'un kendi elementinizden Koç'a dönüşü geçmişte yaşadığınız bir kırılganlığı bugün partnerinizle paylaşma cesaretini verebilir. Merkür-Satürn açısı da gösterişli jestler yerine derin, gerçek bir konuşmayı gerektiriyor; bu samimiyet ilişkinize beklenmedik bir güç katacak.

İlgi çekmek adına her zamanki performansını sergilemek yerine, bekar Aslanlar bugün gerçek, hatta biraz kırılgan yüzünü gösterirse çok daha kalıcı bir bağ kurabilir; karşınızdaki kişi bu samimiyeti fark edecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, partnerinizin bugün size eleştiri değil gerçek bir endişesini paylaştığı ciddi bir konuşma yaşanabilir; yöneticiniz Merkür'ün Satürn'e karşıt açısı bu ciddiyetin sebebi. Bu konuşmayı savunmaya geçmeden, sadece dinleyerek karşılamanız ilişkinize çok iyi gelecek.

Mükemmel bir profil aramak yerine gerçek, kusurlu ama samimi bir bağlantıya odaklanmak, bekar Başaklara bugün çok daha anlamlı bir tanışma yaşatabilir; karşınızdaki kişinin eksiklerini değil niyetini görün.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, uzun süredir ertelediğiniz bir konuşmayı partnerinizle bugün nihayet yapmanız gerekebilir; herkesi memnun etme çabanız bu kez işe yaramayacak. Merkür-Satürn açısının verdiği bu netlik, kaçmak yerine yüzleşmenizi sağlarsa ilişkinizi büyük ölçüde rahatlatacak.

İki seçenek arasında kalmak yerine kendi kalbinizin sesini dinleyip net bir tercih yapman gereken bir gün bu, bekar Teraziler için; Yay'daki İlk Dördün bu kararı vermeniz için size gereken cesareti verecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, güven konusunda partnerinizle bugün ciddi, belki de acı verici bir konuşma yaşanabilir; Chiron'un Koç'a dönüşü eski bir kıskançlık ya da güvensizlik anısını da yeniden gündeme getirebilir. Bu yüzleşme ilişkinizi ya güçlendirecek ya da gerçek bir sorunu su yüzüne çıkaracak.

Tek başına olan Akrepler bugün sezgileriyle, tanıştığı kişinin ciddiyetinin ardındaki gerçek niyeti çok net okuyabilir; bu keskin sezgi size zaman kaybettirecek biriyle vakit geçirmenizi engelleyecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün kendi burcunuzdaki İlk Dördün ilişkinizde başlattığınız bir konunun ilk ciddi engeliyle karşılaşmanıza neden olabilir; partnerinizle her zamankinden ağır, gerçekten önemli bir konuyu konuşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu ağırlık size yabancı gelse de ilişkinize gerçek bir derinlik katacak.

Karşılaştığınız kişiyle yüzeysel bir flörtten çok, ilk andan itibaren gerçek bir bağlantı kurma fırsatı bekar Yaylar için bugün doğabilir; bu kişi sizinle aynı ciddiyeti paylaşıyorsa, alışılmadık şekilde hızlı bir yakınlaşma yaşayabilirsiniz.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün yöneticiniz Satürn'ün Merkür'e karşıt açı yapması ilişkinizde tam size göre bir hava yaratıyor; partnerinizle geleceğe dair ciddi bir konuşma yapmak size doğal gelse de, partnerinizin bu ağırlığa hazır olup olmadığını gözetmeniz gerekiyor. Dengeyi bulursanız bugün önemli bir adım atabilirsiniz.

Ciddiyetiniz, tanıştığınız kişide beklediğinizden fazla ilgi uyandırabilir; yüzeysel bir flörtten sıkılan biri, bekar Oğlakların bu ağırbaşlı tavrını tam da aradığı şey olarak görebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, özgürlük ihtiyacınız konusunda partnerinizle bugün ciddi bir konuşma yaşanabilir; Chiron'un Koç'a dönüşü bağımsızlığınızla ilgili eski bir kaygıyı da gündeme getirebilir. Bu konuşma rahatsız edici olsa da ilişkinizde net bir çerçeve çizecek.

Eşi olmayan Kovalar için ilk başta soğuk, hatta ilgisiz görünen ciddi ve gerçekçi bir tavır, zamanla asıl çekici yanını gösterebilir; laf kalabalığına girmeden düşüncelerini net ifade eden biri dikkatinizi çekecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, hayal değil gerçeklik üzerine kurulu, ciddi bir konuşma bugün partnerinizle kapınızı çalabilir; Chiron'un Koç'a dönüşü geçmişte cesaretinizi kıran bir anıyı da hatırlatabilir. Bu netlik ilk başta hayal kırıklığı gibi hissettirse de ilişkinize sağlam bir zemin kazandıracak.

Hayalinizdeki kişiyle gerçekte karşılaştığınız kişi arasındaki farkı bekar Balıklar bugün netçe görebilir; bu netlik canınızı yaksa da sizi yanlış bir beklentiden koruyacak bir hediye.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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