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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 16 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 16 Eylül Çarşamba günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 16 Eylül Çarşamba gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, gün içinde Ay'ın Akrep burcundaki son etkisiyle partnerinizden beklediğiniz açıklığı bulamayabilirsiniz; sorularınız havada kalmış gibi hissedebilirsiniz. Israrcı olmak yerine sabırlı davranın, çünkü akşam Ay'ın Yay'a geçmesiyle birlikte hem siz hem partneriniz çok daha rahat, çok daha açık konuşabilecek bir ruh haline giriyorsunuz. Bugün ertelediğiniz bir konuşmayı akşam saatlerine bırakmak, gündüz zorlamaktan çok daha isabetli olacak.

Bekar Koçlar bugün planlı bir tanışmadan çok, işin ortasında beklenmedik gelişen bir anla karşılaşabilir; belki bir toplantı arası, belki sırada beklerken. Enerjiniz yükseldikçe cesaretiniz de artıyor; ilk adımı atmaktan çekinmeyin, bugün bu size her zamankinden kolay gelecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, gün içinde Ay'ın Akrep'teki son etkisiyle partnerinizden güven arayışında olabilirsiniz; küçük bir belirsizlik bile sizi tedirgin edebilir. Bu ihtiyacı bastırmak yerine nazikçe dile getirmeniz ilişkinize zarar vermeyecek. Akşam Ay'ın Yay'a geçmesiyle birlikte bu gerginlik yerini çok daha hafif, keyifli bir yakınlığa bırakıyor; birlikte güzel bir şey yapmak bugünün en iyi ilacı olacak.

Bugün bekar Boğalar için romantizm hızlı gelişen bir şeyden çok, sabırla ilerleyen bir tanışıklıkta saklı. Tanıdık bir çevrede karşılaştığınız biri, aslında düşündüğünüzden daha uzun süredir sizi fark etmiş olabilir. Acele etmeden, kendi temponuzda ilerleyin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, gün içinde Ay'ın Akrep'teki son etkisiyle partnerinizin söylemediği bir şeyi merak edebilirsiniz; zihniniz olası senaryolar üretmeye devam eder. Akşam Yay'a geçişle birlikte bu merakı doğrudan, hatta şakacı bir dille sorabilecek rahatlığı buluyorsunuz; bu akşam açık konuşmak, tahmin yürütmekten çok daha iyi sonuç verecek.

Bekar İkizler bugün mesaj trafiğinin yoğunlaştığı, birden fazla sohbetin aynı anda ilerlediği bir gün geçirebilir. Bunlardan biri, beklediğinizden çok daha derin bir konuya kayabilir; yüzeysel şakaların ardında ciddi bir merak gizli olabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, gün boyunca Ay'ın kendi burcunuzla uyumlu Akrep'te ilerlemesi duygularınızı normalden çok daha yoğun hale getiriyor. İlişkisi olan Yengeçler bugün partnerinden her zamankinden fazla yakınlık ve güvence bekleyebilir; bu ihtiyacı içinize atmak yerine açıkça dile getirmeniz size iyi gelecek. Kabuğunuza çekilme isteği güçlense de, bugün bir adım öne çıkmak ilişkinizi besleyecek.

Bugün bekar Yengeçler için sürpriz, uzaktan bir yerden değil çok yakınınızdan gelebilir; belki de aylardır tanıdığınız ama hiç bu gözle bakmadığınız biri. Tanıdık bir ortamda bu farkındalık aniden netleşebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisiyle partnerinizden beklediğiniz ilgiyi tam olarak bulamayabilirsiniz; içten içe küsmek yerine akşam saatlerinde bunu açıkça dile getirmeniz çok daha işe yarayacak. Ay Yay'a geçtiğinde hem siz hem partneriniz daha oyuncu, daha cömert bir ruh haline giriyorsunuz.

Bekar Aslanlar bugün bir toplulukta doğal olarak öne çıkabilir; bu size özel bir çaba göstermeden gelen bir ilgi. Bir davete katılırsanız, oradaki biri sizi fark etmiş olabilir; bu kez siz de fark edin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisiyle partnerinizin küçük bir alışkanlığına fazla takılabilirsiniz; eleştirel gözünüz bugün her zamankinden keskin. Akşam Yay'a geçişle birlikte bu titizliği bırakıp sadece keyfe odaklanmak size çok daha iyi gelecek.

Bugün bekar Başaklar için mükemmel bir eşleşme aramaktan vazgeçip anın akışına bırakmak daha çok işe yarayacak. Beklenmedik bir tavsiye ya da tanıdık aracılığıyla önünüze çıkan biri, ilk bakışta kriterlerinize uymasa da şaşırtıcı derecede rahat hissettirebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisiyle askıda bıraktığınız bir konuda net bir cevap vermek zorunda kalabilirsiniz; herkesi memnun etme çabanız bu sefer işe yaramayabilir. Akşam Yay'a geçişle birlikte kararlarınız daha kolay, daha rahat çıkıyor; bu konuşmayı akşama bırakmak sizin lehinize.

Bekar Teraziler bugün iki seçenek arasında kalabilir; ama bu sefer sorun tercih değil, ikisine de eşit ilgi duyabilmeniz. Kalbinizin gerçekte kime meylettiğini anlamak için bugün kendinize dürüst bir an ayırın.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, gün boyunca Ay'ın kendi burcunuzda olması içinize attığınız bir şüpheyi iyice büyütebilir; bunu saklamak sizi yoruyor. Akşam Ay'ın Yay'a geçmesiyle birlikte bu ağırlık hafifliyor, şüphenizi dile getirmek şimdi güveni yıkmak yerine pekiştirebilir.

Bugün bekar Akrepler için sıradan bir tanışma yetmeyebilir; ilginizi çeken kişide bir gizem, bir sır hissetmeniz gerekiyor. Karşılaştığınız biri tam da bu havayı taşıyorsa, merakınızı bastırmayın.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, gün içinde Ay'ın Akrep'teki son etkisiyle partnerinizden istediğiniz alanı tanımlamakta zorlanabilirsiniz; içe kapanık bir gün geçirebilirsiniz. Akşam Ay'ın kendi burcunuza geçmesiyle birlikte hem enerjiniz hem netliğiniz geri geliyor; bu konuşmayı akşama bırakmak size avantaj sağlayacak.

Bekar Yaylar için bugün ufuk genişliyor; tanıdık çevrenin dışından, belki farklı bir şehirden ya da tamamen yabancı bir ortamdan biri dikkatinizi çekebilir. Ay'ın kendi burcunuza geçmesiyle çekiciliğiniz zirve yapıyor, bunu fark etmeyecek biri yok gibi.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisiyle duygularınızı sözle ifade etmekte zorlanabilirsiniz; hâlâ eylemlere güvenme eğilimindesiniz. Akşam Yay'a geçişle birlikte içinizden geçeni söylemek biraz daha kolaylaşıyor; bu akşam bir kez denemeye değer.

Bugün bekar Oğlaklar için romantizm, iş ya da sorumluluklar arasında beklenmedik şekilde araya girebilir; belki bir proje toplantısında, belki bir görev sırasında. İlk bakışta ciddi görünen biri, aslında düşündüğünüz kadar mesafeli olmayabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisiyle duygularınızı analiz etme isteğiniz artıyor; partnerinizle rutini kırmak için küçük bir sürpriz planlayabilirsiniz. Akşam Yay'a geçişle birlikte bu planı hayata geçirmek için ideal bir hava oluşuyor; spontane bir hareket bu akşam tam size göre.

Bekar Kovalar bugün uzun süredir tanıdığı ama hep 'sadece arkadaş' diye tanımladığı birine dair bir şeyi fark edebilir. Bu farkındalık sıradan bir sohbetin ortasında aniden netleşebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisiyle partnerinizin söylemediği bir şeyi sanki ağzından duymuş gibi hissedebilirsiniz; bu sezgi gün içinde içinizde kalabilir. Akşam Yay'a geçişle birlikte bu sezgiyi konuşmaya dökmek için daha rahat, daha güvenli bir zemin buluyorsunuz.

Bugün bekar Balıklar için gerçeklikle hayal arasındaki çizgi bulanıklaşabilir; tanıştığınız biri size tanıdık, hatta daha önce hayalinizde canlandırdığınız birine benzer gelebilir. Bu hisse güvenin ama zamanla test edin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
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