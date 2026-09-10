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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 11 Eylül Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 11 Eylül Cuma günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 11 Eylül Cuma gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Venüs'ün duygusal tonu güçlendirmesiyle ilişkinde biraz daha fazla yakınlık arayabilirsin. Karşındaki kişi son günlerde içinde biriktirdiği bir şeyi seninle paylaşmak isteyebilir; onu dinlerken hemen çözüm üretmeye çalışmak yerine sadece yanında olduğunu hissettirmen bugün daha değerli. Sen genelde hızlı harekete geçmeyi seversin ama bu kez sabırlı kalman ilişkinin havasını yumuşatabilir; küçük bir jest bile aranızdaki mesafeyi kapatmaya yetebilir.

Bekarsan, çevrenden biri seni fark ettirmeden bir süredir gözlemliyor olabilir. Mars'ın enerjisi seni her zamankinden daha girişken gösterse de, bugün ilk adımı atmak yerine karşındakine alan tanımayı dene; kim olduğunu merak eden biri er ya da geç kendini belli edecektir. Sabırsızlanırsan elindeki fırsatı erkenden harcayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ilişkinde konfor alanından çıkman istenebilir. Karşındaki senden daha fazla plan yerine anlık bir sürpriz bekliyor olabilir; her şeyi önceden ayarlama alışkanlığını bir kenara bırakıp akışa bırakman ilişkinize tazelik katabilir. Küçük bir jest, uzun bir konuşmadan daha etkili olabilir bugün.

Bekarsan, tanıdık bir ortamda karşılaştığın biri aslında uzun zamandır dikkatini çekiyor olabilir. Hemen harekete geçmek yerine bu çekimin gerçek mi yoksa alışkanlıktan mı geldiğine bak. Kendine güvenerek attığın küçük bir adım, seni şaşırtacak bir sonuca götürebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün konuşkanlığın ilişkinde fazlasıyla işine yarayabilir; ama bazen sadece dinlemek de en az konuşmak kadar değerli. Karşındaki bir konuda fikrini değiştirmiş olabilir, bunu ona sorup netleştirmen aranızdaki karışıklığı önler. Farklı konulara atlamak yerine bugün tek bir meseleye odaklanman ilişkine iyi gelir.

Bekarsan, sosyal bir ortamda tanıştığın biriyle kurduğun sohbet beklediğinden uzun sürebilir. Zihnini meşgul eden biriyle karşılaşman seni şaşırtabilir; ama ilk mesajdan sonra hemen kaybolma, merakını biraz daha açık göster. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün ilişkinde geçmişte yaşanan bir konu yeniden gündeme gelebilir; bunu tekrar tartışmak yerine bugüne dair ne hissettiğini anlatman daha faydalı olur. Karşındakine değer verdiğini küçük bir davranışla göstermen, aranızdaki bağı güçlendirir. Evde geçirdiğiniz sakin bir an, en çok ihtiyacın olan şey olabilir.

Bekarsan, aile çevrenden ya da yakın bir arkadaş vasıtasıyla tanışacağın biri dikkatini çekebilir. Duygularını hemen açığa vurmak yerine biraz zaman tanı, güven bu şekilde oluşur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ilişkinde ilgi görmek istiyor olabilirsin; ama karşındakinin de kendi gündemi olduğunu unutma. Ona alan tanımak, aslında sana da daha fazla değer verdiğini gösterecektir. Küçük bir övgü ya da takdir, bugün aranızdaki havayı yumuşatabilir.

Bekarsan, kalabalık bir ortamda dikkat çekmen kaçınılmaz olabilir; ama gösterişten çok samimiyetin seni fark ettirir. Karşındaki kişiyle yüzeysel bir sohbetin ötesine geçmek istiyorsan, biraz kırılganlığını da göstermekten çekinme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün ilişkinde her şeyi mükemmel yapma çaban karşındakini yorabilir. Küçük bir aksaklığı büyütmek yerine olduğu gibi kabul etmen aranızdaki gerginliği azaltır. Pratik bir konuda birlikte plan yapmanız size iyi gelir.

Bekarsan, düzenli hayatına uyum sağlayabilecek biriyle tanışman mümkün; ama ilk andan mükemmel olmasını beklemek yerine sürece zaman tanı. Küçük detaylara takılmak yerine genel tabloya bakmayı dene. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ilişkinde denge kurma çaban ön planda olabilir; ama her konuda ortak bir orta yol bulmak zorunda değilsin. Bazen kendi tercihini net söylemen, karşındaki için de rahatlatıcı olur. Estetik bir aktivite ya da güzel bir ortamda geçirdiğiniz zaman aranızı yakınlaştırır.

Bekarsan, iki seçenek arasında kalman mümkün; birini seçmek zorunda hissetmeden süreci gözlemlemen sana zaman kazandırır. Kararsızlığın bugün doğal, kendini zorlama. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün ilişkinde derin bir konuşma yapma ihtiyacı hissedebilirsin; yüzeysel kalan bir mesele varsa şimdi konuşmak rahatlatıcı olur. Kıskançlık ya da kontrol hissi bugün biraz fazla öne çıkabilir, buna dikkat et. Güven duygusunu yeniden hissettiren küçük bir hareket ilişkinizi güçlendirir.

Bekarsan, gizemli bulduğun biri seni fazlasıyla merak ettiriyor olabilir; ama her şeyi hemen çözmeye çalışmak yerine sürecin doğal akışına bırak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün ilişkinde özgürlük ihtiyacın öne çıkabilir; ama bunu karşındakinden uzaklaşmak olarak değil, kendine alan açmak olarak düşünmen daha sağlıklı. Birlikte yeni bir şey deneyimlemek, aranızdaki bağı tazeler. Söz verdiğin bir planı unutmamaya dikkat et.

Bekarsan, farklı bir kültürden ya da uzak bir yerden biri dikkatini çekebilir. Maceraperest tarafın bugün öne çıkıyor; ama gerçekçi kalmayı da unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün ilişkinde iş ya da sorumluluklarını öne koyman karşındakini biraz ihmal edilmiş hissettirebilir. Küçük bir jestle ona zaman ayırdığını göstermen aranızdaki dengeyi düzeltir. Ciddiyetini bir kenara bırakıp biraz eğlenmeye izin ver kendine.

Bekarsan, iş ya da kariyerle ilgili bir ortamda tanıştığın biri dikkatini çekebilir. Temkinli yaklaşımın anlaşılır ama fazla mesafeli durmak fırsatı kaçırmana neden olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ilişkinde bağımsızlık ihtiyacın öne çıkabilir; karşındaki bunu mesafe olarak algılayabilir, niyetini açıkça anlatman yanlış anlaşılmayı önler. Alışılmışın dışında bir aktivite denemeniz aranıza tazelik katar.

Bekarsan, arkadaş çevrenden biri aslında düşündüğünden daha fazla ilgini çekiyor olabilir. Kalıpların dışında biriyle tanışman seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün ilişkinde sezgilerin oldukça güçlü; karşındakinin söylemediği bir şeyi hissedebilirsin, bunu nazikçe sorman aranızdaki bağı derinleştirir. Hayal kurmak güzel ama gerçeklikle bağını koparmamaya dikkat et.

Bekarsan, sanatsal ya da manevi bir ortamda tanıştığın biri seni derinden etkileyebilir. İlk izlenimine kapılmadan önce biraz zaman tanı kendine. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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