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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 9 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 9 Eylül Çarşamba günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 9 Eylül Çarşamba gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, ilişkide heyecanı ve hareketi seviyorsun; her şey rutinleştiğinde çabuk sıkılabiliyorsun. Ay’ın Aslan’daki ilerleyişi de bugün bu yanını güçlendiriyor. Partnerinle küçük bir sürpriz yapmak ya da akşamın akışını değiştirmek ilişkinize iyi gelebilir.

Bekarsan enerjine ayak uyduran biri ilgini çekebilir. Ay Başak’a geçtiğinde ise yalnızca ilk kıvılcıma değil, karşındaki kişinin ne kadar tutarlı olduğuna da bakacaksın. Biraz heyecan, biraz güven bugün tam sana göre. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, sen aslında sevgiyi büyük sözlerden çok davranışlarda arıyorsun. Partnerinin küçük bir ayrıntıyı hatırlaması ya da verdiği sözü tutması bugün senin için oldukça değerli olabilir. Ay’ın Başak’a geçişi de bu güven veren yakınlığı destekliyor.

Bekarsan sana sürekli yazan birinden çok, söylediklerini gerçekten dinleyen biri dikkatini çekebilir. Acele etmene gerek yok; sen zaten birinin ne kadar güvenilir olduğunu zaman içinde anlamayı tercih ediyorsun. Hislerine zaman tanımak doğru olacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, konuşarak yakınlık kurmak, tanımaya çalışmak tercihin olsa da bazen hızlı düşünüp hızlı cevap verebiliyorsun. Merkür-Neptün karşıtlığı nedeniyle partnerinle basit bir konu karmaşık bir olaya dönerse hemen savunmaya geçmek yerine ne demek istediğini sorman, kendini de yeniden ifade etmen işleri kolaylaştırabilir.

Bekarsan iyi, kaliteli sohbet edemediğin biri ilgini uzun süre koruyamaz unutma. Bugün yeni tanıştığın biriyle mizahınızın ya da ilgi alanlarınızın uyuştuğunu fark edebilirsin ve bu seni tatmin edebilir. Senin için flört çoğu zaman iyi bir sohbetle başlıyor bu nedenle bir şans vermekten çekinme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, sevdiğin kişinin ses tonundaki değişikliği bile fark ediyorsun; fakat bazen kısa bir mesajdan fazla anlam çıkarabiliyorsun. Merkür-Neptün karşıtlığı bugün bunu artırabilir. Partnerin kısa cevap verdiyse hemen kötü bir senaryo kurma biraz bekle ve ne olduğunu anlamaya çalış.

Bekarsan güven duygusu senin için o ilk çekim kadar önemli. Günlük hayatın içinde tanışacağın biri başlangıçta büyük bir heyecan yaratmasa da sohbet ilerledikçe yanında rahat hissetmeni sağlayabilir. Bazen aşk senin için tam da böyle başlıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, sevildiğini hissetmek istiyorsun ama bunu açıkça belirtmekten çekiniyorsun. Ay burcundayken partnerinden daha fazla ilgi bekleyebilirsin; ancak Ay Başak’a geçtiğinde büyük jestlerden çok sana zaman ayırması ve verdiği sözü tutması önem kazanabilir. Bu nedenle sen de ne istediğin konusunda net olmalısın ki o da seni anlayabilsin.

Bekarsan seni etkilemek için fazla rol yapan biri gözünden çabuk düşebilir. İlgi görmek hoşuna gitse de yapmacıklığı kolay fark ediyorsun ve anında ilgini kaybediyorsun; sana sıcak ve tutarlı davranan biri çok daha çekici gelebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, sen aslında ilişkide neyin eksik olduğunu hemen fark ediyorsun ama kendi ihtiyacını söylemekte bazen gecikebiliyorsun. Ay’ın burcuna geçişi bugün seni daha açık olmaya çağırıyor. Partnerinden bir beklentin varsa ima etmek yerine söylemen işleri kolaylaştırabilir.

Bekarsan büyük sözlerden çok davranışlara bakıyorsun. Seni merak eden ve anlattığın küçük ayrıntıları hatırlayan biri bugün dikkatini çekebilir. Her şeyi analiz etmeden önce sende nasıl bir his bıraktığına da bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu sıralar ilişkide uyumu daha çok önemsiyorsun ama huzur bozulmasın diye kendi ihtiyaçlarını bazen geri plana atabiliyorsun. Ay’ın Başak’a geçişi bugün biraz yalnız kalma isteği verebilir. Partnerin bunu yanlış anlarsa uzun açıklamalar yerine neye ihtiyacın olduğunu söylemen yeterli.

Bekarsan gizemli ve ulaşılması zor biri sana çekici gelebilir. Venüs-Plüton etkisi bu ilgiyi artırsa da karşılıklı duygular senin için önemli; bütün çabayı sen gösteriyorsan bunu görmezden gelme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, ilişkide yüzeysel bir yakınlıktan çok gerçek bir bağ arıyorsun. Bugün ortak arkadaşlarla yapılacak bir plan partnerinle aranızdaki havayı değiştirebilir ve birlikte daha keyifli zaman geçirmenizi sağlayabilir.

Bekarsan arkadaş olarak gördüğün biriyle arandaki enerjinin değiştiğini fark edebilirsin. Küçük işaretleri kolay yakalıyorsun ama Venüs-Plüton etkisi çekimi büyütebilir; sezgilerin kadar karşı tarafın attığı adımlara da bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, ilişkide özgürlüğü ve rahatlığı seviyorsun; aşkın bir göreve dönüşmesi asla sana göre değil. Bugün iş yoğunluğu akşamınıza taşınırsa telefonu bir süre kenara bırakıp partnerinle geçirdiğin zamana odaklanman iyi olabilir.

Bekarsan sık gördüğün biri hakkında öğreneceğin yeni bir ayrıntı merakını artırabilir. Farklı insanları tanımayı zaten seviyorsun; hemen bunun nereye varacağını düşünmek yerine önce sohbetin tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, ilişkide duygunun yanında sağlam bir gelecek de görmek istiyorsun. Partnerinle ortak bir plan hakkında konuşurken Ay’ın Başak’a geçişi daha gerçekçi düşünmeni sağlayabilir. “Bunu nasıl yapacağız?” sorusu bugün romantizmi bozmak yerine planınızı güçlendirebilir.

Bekarsan bilgili ve ne söylediğini bilen biri ilgini çekebilir. Kolay etkilenmiyorsun ama birinin kendi alanındaki yetkinliği sende önce saygı, ardından merak uyandırabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ilişkide özgürlük kadar adaleti de önemsiyorsun. Ortak sorumluluklardan biri sürekli aynı kişinin üzerinde kalıyorsa Ay’ın Başak’a geçişi bunu daha pratik biçimde çözmenize yardımcı olabilir.

Bekarsan senden daha farklı düşünen ve kendi dünyası olan biri ilgini çekebilir. Merkür-Plüton etkisiyle sohbet derinleştikçe beklemediğin ortak noktalar bulabilir ve onun hakkındaki ilk fikrini değiştirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, duyguları güçlü yaşıyorsun ama karşındaki üzülmesin diye ne istediğini bazen söylemeyebiliyorsun. Ay’ın karşıt burcun Başak’a geçişi bugün daha açık olmanı istiyor. Partnerin senden bir cevap bekliyorsa onu rahatlatacak olanı değil, gerçekten hissettiğini söyle.

Bekarsan birinin enerjisinden hızlı etkilenebilirsin. Merkür-Neptün karşıtlığı tek bir güzel sohbetten büyük anlamlar çıkarmana neden olabilir; sezgilerine güven ama biraz da zaman tanı. İkinci görüşme sana çok daha fazlasını anlatabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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