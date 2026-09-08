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Günlük Burç Yorumuna Göre 9 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 9 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 9 Eylül Çarşamba günü burçları neler bekliyor?

İşte, 9 Eylül Çarşamba gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, günün ilk bölümünde Ay’ın Aslan’daki ilerleyişi seni daha görünür ve cesur yapabilir. Ay Başak’a geçtiğinde ise odağın gösterişten çok iş bitirmeye kayacak; toplantıda ortaya attığın fikri somutlaştırmak ya da yarım kalan bir işi tamamlamak daha tatmin edici gelebilir. Günün ikinci yarısında düzen kurmak, hızdan daha fazla işe yarayacak.

Maddi konularda günlük ihtiyaçlar için birkaç küçük ödeme çıkabilir. Evde eksilen temel bir ürünü alman gerekirse alışverişi ihtiyaç listesine göre yapmak, gereksiz eklemelerin önüne geçebilir.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerinle gündelik hayatı kolaylaştıracak bir konuyu konuşabilirsiniz. Bu mesele hallolduktan sonra ikinizin de gerginliği yok olacak. Bekarsan sık karşılaştığın fakat şimdiye kadar fazla dikkat etmediğin biriyle doğal bir sohbet başlayabilir; bu kez seni etkileyen şey ilk izlenimden çok konuşmanın rahatlığı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay’ın Başak’a geçişi üretkenliğini artırırken bir işe daha pratik yaklaşmanı sağlayabilir. Tasarım, içerik, sunum ya da yaratıcı düşünce isteyen bir konuda başkalarının fark etmediği küçük bir noktayı görebilir ve bunu işe yarayan bir çözüme dönüştürebilirsin. Merkür-Plüton etkisi de detaylara daha derin bakmanı destekliyor.

Maddi konularda hobin ya da kişisel bir uğraşın için bir şeyler almak isteyebilirsin. Malzeme seçerken hepsini aynı anda tamamlamaya çalışmak yerine gerçekten kullanacağın parçaları almak bütçeni daha dengeli tutar.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerinle daha neşeli ve flörtöz bir hava yakalayabilirsiniz. Böylelikle aranız kötüyse birbirinizi yeniden ne kadar sevdiğinizi hatırlayacaksınızdır. Bekarsan sana ilgisini büyük sözlerle değil, küçük ama düşünceli davranışlarla gösteren biri dikkatini çekebilir. Belki de doğru olan kişi artık odur, bir düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yöneticin Merkür’ün Neptün’le karşıtlığı bugün iş hayatında duyduğun bir bilgiyle doğrulamadan harekete geçmemen gerektiğini gösteriyor. Bir toplantının saati, teslim tarihi ya da senden istenen görev konusunda farklı şeyler söylenirse yazılı olan bilgiye güven. Merkür-Plüton uyumu hatayı erken fark etmeni ve konuyu hızlıca düzeltmeni kolaylaştırabilir.

Maddi konularda evde küçük bir düzenleme için para ayırman gerekebilir. Depolama kutusu, mutfak gereci ya da eksilen başka bir ev ihtiyacı alırken ölçüyü ve miktarı kontrol etmek sonradan değişimle uğraşmanı önleyebilir.

Aşk hayatında ilişkin varsa evde ya da aynı ortamdayken yapılması gereken bir iş üzerinden küçük bir anlaşmazlık çıkabilir; kimin yapmadığını tartışmak yerine işi bölüşmek meseleyi daha hızlı kapatır. Bekarsan yakın çevrende yeni yeni tanımaya başladığın birinin davranışları merak uyandırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay’ın Başak’a geçmesiyle telefonlar, yazışmalar ve kısa görüşmeler açısından hareketli bir öğleden sonra yaşayabilirsin. Bir iş arkadaşından gelecek bilgi planını değiştirmeni gerektirebilir; Merkür-Neptün etkisi nedeniyle mesajı hızlı okuyup tarih, saat ya da adres gibi bir ayrıntıyı kaçırmamaya çalış.

Maddi konularda kardeşin ya da yakın bir akraban için küçük bir ödeme yapman gerekebilir. Onun adına alınacak bir ürün ya da son dakika çıkan bir ihtiyaç bütçende büyük bir açık yaratmasa da planında olmayan bir kalem oluşturabilir.

Aşk hayatında ilişkin varsa gün içinde partnerinle daha fazla haberleşebilirsiniz ancak her kısa cevabın altında başka bir anlam aramamak önemli. Bekarsan tesadüfi bir karşılaşma ya da ortak bir tanıdık üzerinden yeni biriyle iletişim kurabilir, sohbetin zamanla flörte dönüştüğünü fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, günün ilk bölümünde Ay’ın burcundaki etkisiyle bir konu hakkında dikkat çekmek, ön planda olmak isteyebilirsin. Ancak Ay Başak’a geçtiğinde ise emeğinin karşılığını daha fazla önemsemeye başlayabilirsin. Üstlendiğin bir iş senden tahmin ettiğinden fazla zaman istiyorsa görev kapsamını ve senden beklenen sonucu netleştirmek iyi olabilir.

Maddi konularda küçük ama düzenli tekrarlanan bir gider dikkatini çekebilir. Her gün dışarıdan kahve almak, sık sık kısa mesafede araç kullanmak ya da benzeri alışkanlıklardan biri toplamda düşündüğünden fazla tutuyorsa küçük bir değişiklik aylık hesabında fark yaratabilir.

Aşk hayatında ilişkin varsa günün ilk yarısında daha fazla ilgi bekleyebilir, akşama doğru ise sevildiğini gösteren küçük davranışları daha çok önemseyebilirsin. Bekarsan seni etkilemek için fazla çaba gösteren birinden çok söyledikleriyle yaptıkları tutarlı olan biri öne çıkabilir. Örneğin bir kahve sözü, bir yemek sözü verip bunu yerine getiren biri hanesine baya artı puan yazdıracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay’ın burcuna geçişiyle gün ilerledikçe kendini daha toparlanmış hissedebilirsin. Merkür-Neptün karşıtlığı sabah saatlerinde kafanı karıştıran bir görüşme yaratabilir ancak Merkür-Plüton etkisi ayrıntıları incelediğinde eksik parçayı bulmana yardım edebilir. Başkasının söylediğini doğrudan kabul etmek yerine kendi kontrolünü yapman önemli.

Maddi konularda günlük hayatını kolaylaştıracak küçük bir eşya alman gerekebilir. Sık kullandığın bir termos, cüzdan ya da çalışma çantası işini görmemeye başladıysa yenisini seçerken yalnızca fiyata değil, ne kadar dayanacağına da bakabilirsin.

Aşk hayatında ilişkin varsa ne istediğini daha açık ifade etmek isteyebilirsin. Partnerinden bunu kendiliğinden anlamasını beklemek yerine doğrudan söylemen işleri kolaylaştırır. Bekarsan sana düzenli olarak ilgi gösteren birinin niyetini bugün daha net fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay’ın Başak’a geçmesiyle günün ikinci bölümünde daha sakin ve odaklı çalışmak sana iyi gelebilir. Her fikri hemen paylaşmak yerine hazırlığını tamamlamak isteyebilirsin. Merkür-Plüton etkisi araştırma gerektiren bir işte derine inmene yardımcı olurken henüz kesinleşmeyen bilgileri çevrene aktarmamak önemli.

Maddi konularda unuttuğun küçük bir ödeme yeniden karşına çıkabilir. Geçmişten kalan bir fatura ya da kapanmadığını fark ettiğin bir hesap varsa miktar büyümeden halletmek içini rahatlatabilir.

Aşk hayatında ilişkin varsa biraz kendi başına kalmak istemen partnerin tarafından yanlış anlaşılabilir; bunu açıkça söylemen gereksiz soru işaretlerini önler. Bekarsan duygularını kolay belli etmeyen biri ilgini çekebilir ancak onu yalnızca gizemli olduğu için gözünde büyütmemeye çalış. Sonradan üzülmeni istemeyiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay’ın Başak’a geçişi iş hayatında ekip çalışmasını öne çıkarabilir. Tek başına çözemediğin bir konuda doğru kişiden destek istediğinde süreç hızlanabilir. Merkür-Plüton etkisi de özellikle karmaşık görünen bir işte bağlantıları doğru kurmana yardımcı olabilir.

Maddi konularda arkadaşlarınla ileri bir tarih için yapacağınız bir etkinlik gündeme gelebilir. Ödeme yapmadan önce tarihin ve programın sana uyduğundan emin olman, sonradan iptal ve iade işlemleriyle uğraşmanı önleyebilir.

Aşk hayatında ilişkin varsa ortak arkadaşlarınızla yapacağınız bir program ikinize de iyi gelebilir. Kalabalığa karışmak biraz enerjinizi tazeler. Bekarsan arkadaş olarak gördüğün biriyle arandaki iletişimin tonunun değiştiğini fark edebilirsin; çekim artsa da önce bunun karşılıklı olup olmadığını anlamaya çalış. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay’ın Başak’a geçişi bugün kariyerinde senden daha fazla düzen ve sorumluluk isteyebilir. Yöneticinin son anda verdiği bir görevi üstlenmen gerekirse Mars-Satürn etkisi ilk anda sabırsızlık yaratabilir. Hangi işi önce yapacağını belirlediğinde yetişmen düşündüğünden daha kolay olabilir.

Maddi konularda yeni bir iş, yeni bir ortam için uygun bir kıyafet ya da aksesuar alman gerekebilir. Sadece tek bir etkinlikte kullanacağın pahalı bir parça yerine mevcut gardırobunla kolayca eşleştirebileceğin bir seçim daha mantıklı olabilir.

Aşk hayatında ilişkin varsa iş yoğunluğunu akşamınıza taşımamak önemli. Gün sonunda olayları birbirine karıştırmamalı ve partnerine de zaman ayırmalısın. Bekarsan işi nedeniyle sık gördüğün fakat özel hayatını pek bilmediğin biri hakkında öğreneceğin yeni bir şey ona bakışını değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay’ın Başak’a geçişi bugün bildiğin yöntemlerin dışına çıkmanı sağlayabilir. Bir konuda araştırma yapman, uzman birinden görüş alman ya da işinin teknik tarafıyla ilgili yeni bir bilgi öğrenmen gerekebilir. Merkür-Plüton uyumu, yüzeysel bir cevaptan ziyade doğru kaynağa ulaşmanı kolaylaştırabilir.

Maddi konularda bir başvuru ya da resmi işlem nedeniyle ödeme yapman gerekebilir. Sertifika, kayıt, tercüme veya benzeri bir işlem için ücret ödeyeceksen ek hizmetlerin gerçekten zorunlu olup olmadığını sormak toplam maliyeti düşürebilir.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerinle geleceğe dair farklı bir fikir üzerinde konuşabilirsiniz; hemen karar vermek ve üzüntü yaşamak yerine seçenekleri araştırmak, detayları konuşmak ikinizi de rahatlatabilir. Bekarsan senden farklı bir alanda çalışan ve sana yeni şeyler anlatan biri zekasıyla olarak ilgini çekebilir. Başta farklı olduğunuzu düşünebilirsin ama bir şans vermekten de zarar gelmeyecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay’ın Başak’a geçişi işte başkalarıyla paylaştığın sorumlulukları gündeme taşıyabilir. Bir projede kimin hangi kısmı üstleneceği belirsiz kaldıysa görevleri yeniden dağıtmak gerekebilir. Merkür-Neptün etkisi konuşulanların farklı anlaşılmasına yol açabileceği için alınan kararları kısa bir mesajla, maille yazılı hale getirmek faydalı olabilir.

Maddi konularda sana ait olmayan fakat seni de ilgilendiren bir ödeme ortaya çıkabilir. Ev arkadaşın, partnerin ya da aileden biriyle ortak yaptığınız bir harcamada ödenecek tutar beklediğinden yüksek çıktıysa rakamları birlikte kontrol etmek sorunu büyümeden çözecektir.

Aşk hayatında ilişkin varsa ortak para veya sorumluluklarla ilgili konuşmanız gerekebilir; meseleyi kimin haklı olduğuna çevirmeden çözüm aramak daha kolay olacaktır. Bekarsan ilk anda çok fazla şey paylaşmayan biriyle konuşma ilerledikçe beklemediğin ortak noktalar bulabilirsin ve bu da sana etkileyici gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay’ın karşıt burcun Başak’a geçişi bugün iş hayatında bire bir ilişkileri daha önemli hale getiriyor. Bir müşterin, ortağın ya da çalışma arkadaşın senden ertelediğin bir konu hakkında daha net bir cevap isteyebilir. Merkür-Neptün karşıtlığı nedeniyle emin olmadığın bir konuda söz vermek yerine bilgiyi kontrol edip geri dönmen daha doğru olur.

Maddi konularda başkasıyla birlikte kullandığın bir hizmetin değiştirilmesi gündeme gelebilir. İnternet, telefon paketi ya da benzeri bir hizmette yalnızca aylık ücrete değil, mevcut sözleşmeden çıkarak yeni hizmete geçmenin toplam maliyetine bakmak daha yararlı olabilir.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerin senden bir konuda netlik bekleyebilir; konuyu geçiştirmek yerine gerçekten ne düşündüğünü söylemen aranızdaki belirsizliği azaltır. Bekarsan Ay’ın karşıt burcuna geçişi yeni tanışmalara alan açarken Merkür-Neptün etkisi ilk izlenimlere gereğinden fazla anlam yüklememeyi hatırlatıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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