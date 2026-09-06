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Günlük Burç Yorumuna Göre 7 Eylül Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 7 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 7 Eylül Pazartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 7 Eylül Pazartesi gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Evet, 7 Eylül yorumlarında gökyüzünü de metne yedirmeliyiz. 7 Eylül’de Ay gün içinde Yengeç’ten Aslan’a geçiyor; ayrıca Ay-Merkür sekstili, Ay-Venüs karesi ve ilerleyen saatlerde Ay-Plüton karşıtlığı öne çıkıyor. Mars-Satürn karesinin etkisi de hâlâ sürüyor.  Koç’u buna göre düzeltiyorum:

Sevgili Koç, güne Ay Yengeç burcundayken başlıyorsun; bu nedenle iş ortamındaki tavırları normalden fazla önemseyebilirsin. Ay ile Merkür arasındaki uyumlu açı ise özellikle yazışma, görüşme ve belge işlerinde elini güçlendirecek. Bir işi sonuçlandırmak için senden ek bilgi ya da küçük bir düzenleme istenirse bunu gereksiz bir yük olarak görme; yapacağın doğru bir düzeltme süreci hızlandırabilir.

Maddi konularda arkadaşlarınla yapacağın bir plan bütçende olmayan bir harcamaya dönüşebilir. Yemek sonrası başka bir mekâna geçmek, dönüşte taksi kullanmak ya da hesabı birkaç kişi adına ödemek derken gecenin maliyeti düşündüğünden yüksek çıkabilir.

Aşk hayatında Ay ile Venüs arasındaki kare, partnerinle beklentilerinizin günün bir bölümünde uyuşmamasına neden olabilir. Sen dışarı çıkmak isterken onun daha sakin bir plan istemesi ya da tam tersi küçük bir gerilim yaratabilir. Bekarsan Ay’ın Aslan burcuna geçişiyle birlikte sosyal ortamlarda daha görünür olabilirsin; arkadaşlarının dahil olduğu bir buluşmada daha önce pek konuşmadığın biriyle arandaki mesafe azalabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün iletişim trafiği hızlanırken beklediğin bir telefon ya da e-posta iş programını değiştirebilir. Ay ile Merkür arasındaki uyum, özellikle bir müşteri, iş ortağı ya da ekip arkadaşından gelecek haberin önünü açabilir. Gün içinde yeni bir görüşme ayarlaman gerekirse saat, tarih ve teslim koşulları gibi ayrıntıları baştan netleştirmen işini kolaylaştıracak.

Maddi konularda aracınla bağlantılı resmi ya da zorunlu bir ödeme önüne gelebilir. Muayene ücreti, sigorta yenilemesi, otopark aboneliği ya da gözünden kaçmış bir trafik cezası bütçene eklenebilir; son ödeme tarihini kontrol etmek sonradan çıkacak ek ücreti önleyebilir.

Aşk hayatında Ay ile Venüs arasındaki sert açı, ilişkinde söylenen bir sözün tonuna gereğinden fazla takılmana neden olabilir. Partnerinin ne demek istediğini tahmin etmek yerine doğrudan sorman gereksiz bir tartışmayı önleyebilir. Bekarsan günün ilerleyen saatlerinde Ay’ın Aslan burcuna geçmesiyle ev ortamında hareketlilik artabilir; aile aracılığıyla tanışacağın ya da eve gelen birinin yanında göreceğin biri ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Merkür ile Ay arasındaki destekleyici görünüm bugün zihnini hızlandırıyor ve iş görüşmelerini hareketlendiriyor. Sabah saatlerinde senden farklı bir görev üstlenmen ya da başka bir projeye destek vermen istenebilir. Hemen cevap vermek yerine senden tam olarak ne beklendiğini öğren; görev tanımı ilk anlatıldığından daha kapsamlı çıkabilir.

Maddi konularda telefon hattın, internet paketin ya da kullandığın dijital bir hizmet nedeniyle fazladan ödeme yapabilirsin. Paket aşımı, yurt dışı kullanımı veya fark etmeden devreye giren ek bir hizmet faturayı yükseltebilir; kullanım ayrıntılarına bakman farkın nereden geldiğini gösterecek.

Aşk hayatında Ay-Venüs karesi, ilişkinde ufak bir kıskançlık meselesini gündeme taşıyabilir. Partnerinin bir mesajı ya da sosyal medya etkileşimi hakkında soru sorması seni şaşırtabilir; savunmaya geçmeden konuşmak konuyu büyümeden kapatır. Bekarsan Ay’ın Aslan’a geçmesiyle mesajlaşmalar hızlanabilir ve yakın çevrenden tanıdığın biri sana beklemediğin kadar açık yaklaşabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay’ın burcundaki yolculuğu günün ilk bölümünde seni daha görünür kılıyor. Merkür ile kurduğu destekleyici açı sayesinde özellikle bir görüşmede kendini anlatmak, fikrini savunmak ya da yöneticine yeni bir öneri sunmak daha kolay olabilir. Önemli bir konuşman varsa günün ilk yarısını değerlendirmek sana avantaj sağlayabilir.

Maddi konularda kişisel bakımına ilişkin planında olmayan bir ödeme çıkabilir. Kuaförde düşündüğünden farklı bir işlem yaptırman, kullandığın bakım ürününün bitmesi ya da randevuna eklenen bir uygulama nedeniyle ayırdığın tutarın üzerine çıkabilirsin; işlem başlamadan toplam tutarı öğrenmen kasada sürpriz yaşamanı önleyebilir.

Aşk hayatında Ay ile Venüs arasındaki kare, ilişkinde ilgi beklentisini yükseltebilir. Partnerinin yoğun olması ya da planladığın kadar zaman ayıramaması seni normalden fazla rahatsız edebilir; bunu küslüğe çevirmek yerine ne beklediğini açıkça söylemen daha iyi sonuç verebilir. Bekarsan gün içinde sana yaklaşan birinin ilgisini fark edebilirsin ancak ilk izlenimden çok sohbetin nasıl ilerlediğine bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, günün ilerleyen saatlerinde Ay’ın burcuna geçmesiyle enerjin belirgin biçimde değişiyor. Sabah daha geri planda kalıp işlerini sessizce yürütmek isterken ilerleyen saatlerde öne çıkma isteğin artabilir. Özellikle toplantı ya da ekip çalışmasında kimsenin üstlenmek istemediği bir işi toparlaman yöneticilerinin dikkatini çekebilir.

Maddi konularda bir davet, düğün, nişan ya da kutlama için yapacağın hazırlık cebinden planladığından fazla para çıkarabilir. Hediye, kıyafet ve ulaşım aynı güne denk geldiğinde tek tek küçük görünen tutarlar birleşebilir; özellikle son dakika alışverişinde seçenekleri karşılaştırmak işine yarayacak.

Aşk hayatında Ay’ın burcuna geçmesi seni daha cesur ve talepkâr yapabilir. İlişkin varsa partnerinden ilişkinizle ilgili net bir adım bekleyebilir, özellikle birlikte yapmayı konuştuğunuz bir planın artık tarihinin belli olmasını isteyebilirsin. Bekarsan bulunduğun ortamda dikkat çekmen zor olmayacak; sana açıkça iltifat eden ya da sohbet başlatmak için bahane arayan biriyle flört başlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, yöneticin Merkür ile Ay arasındaki uyum bugün ekip içindeki iletişimini ve iş bağlantılarını destekliyor. Bir arkadaşının sana ileteceği bilgi sayesinde yaklaşan bir görev, pozisyon değişikliği ya da yeni proje hakkında erken haberdar olabilirsin. Duyduğun bilgiyi hemen yaymak yerine biraz bekle; henüz kesinleşmemiş ayrıntılar olabilir.

Maddi konularda banka hesabında beklemediğin bir kesinti görebilirsin. Kart aidatı, para transferi ücreti ya da daha önce taksitlendirdiğin bir işlemin son ödemesi hesabından çekilebilir; tanımadığın bir kalem görürsen işlem açıklamasını kontrol etmek iyi olabilir.

Aşk hayatında Ay-Venüs karesi, arkadaşların ile partnerin arasında kalabileceğin küçük bir plan karmaşası yaratabilir. Daha önce arkadaşlarına söz verdiğin bir güne partnerinin de program yapmak istemesi seçim yapmanı gerektirebilir; iki tarafı da memnun etmeye çalışırken kendi programını zorlaştırma. Bekarsan arkadaş grubundan birinin seni biriyle tanıştırma girişimi bu kez beklediğinden daha iyi sonuç verebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugünkü Ay-Merkür uyumu kariyerinde önemli bir konuşmayı kolaylaştırabilir. Yöneticinle görev dağılımı, çalışma saatleri ya da sorumlulukların hakkında konuşman gerekiyorsa söylemek istediklerini daha rahat ifade edebilirsin. Özellikle başkasının hatası nedeniyle üzerine kalan bir iş varsa, kimin hangi kısmı üstlendiğini açıklığa kavuşturmak yükünü hafifletebilir.

Maddi konularda evcil hayvanın varsa mama, veteriner kontrolü, aşı ya da bakım ürünleri için ödeme yapman gerekebilir. Toplu mama veya kum alışverişinde indirim cazip görünse de kullanım süresi ve saklama koşulları kararında belirleyici olsun.

Aşk hayatında Ay-Venüs karesi, partnerinle iş ve özel hayat arasındaki dengeyi konuşmana neden olabilir. İş nedeniyle iptal edilen bir buluşma ya da sürekli değişen programlar ilişkinizde rahatsızlık yaratıyorsa bugün konu açıkça konuşulabilir. Bekarsan iş bağlantılı bir ortamda tanışacağın biriyle sohbetin kişisel bir yöne kayması mümkün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay’ın Merkür’den aldığı destek bugün uzaklarla bağlantılı işlerini hızlandırabilir. Başka bir şehirdeki müşteriyle görüşme, eğitim başvurusu, seyahat planı ya da yabancı bir şirketle yapılacak yazışma beklediğinden hızlı ilerleyebilir. Gün içinde olumlu bir yanıt alırsan tarih belirlemeden önce programındaki diğer işleri de hesaba kat.

Maddi konularda seyahatle bağlantılı bir değişiklik masraf çıkarabilir. Bilet saatini değiştirmek, bagaj hakkı eklemek, araç kiralamak ya da konaklamayı bir gece uzatmak gerekebilir; değişiklik ücretini yeni rezervasyon maliyetiyle karşılaştırmak sana avantaj sağlayabilir.

Aşk hayatında Ay ile Venüs arasındaki kare, partnerinle gelecek planları konusunda farklı beklentileri görünür hale getirebilir. Özellikle tatil, taşınma ya da başka bir şehirde yaşama ihtimali konuşuluyorsa ikinizin öncelikleri aynı olmayabilir. Bekarsan başka bir şehirde yaşayan ya da sık seyahat eden biriyle iletişimin yoğunlaşabilir; aradaki mesafenin bu yakınlaşmaya ne kadar engel olacağını zaman gösterecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Merkür ile Ay arasındaki uyum bugün ekip içinde henüz herkesle paylaşılmamış bir gelişmeyi duymanı sağlayabilir. Görev dağılımı, bütçe kararı ya da ekip yapısında yapılacak bir değişiklik önümüzdeki günlerde seni de etkileyebilir. Resmi açıklama gelmeden harekete geçmek yerine kendi hazırlığını yapıp biraz beklemen daha doğru olabilir.

Maddi konularda ortak kullanılan bir ödeme önüne gelebilir. Ev arkadaşınla kira yan giderlerini paylaşmak, aile içinde bir faturayı üstlenmek ya da arkadaş grubuyla alınan bir şeyin parasını bölüşmek gerekebilir; kimin ne kadar ödeyeceğini baştan konuşmak hesap karışıklığını önler.

Aşk hayatında Ay-Venüs karesi ilişkinde güven konusunu hassaslaştırabilir. Partnerinin senden sakladığını düşündüğün küçük bir ayrıntı kafana takılırsa kendi senaryonu kurmadan önce ona sorman daha sağlıklı olacak. Bekarsan fiziksel çekimin oldukça yüksek olduğu biriyle tanışabilirsin ancak karşı tarafın hayatı hakkında bilmediğin çok şey olabilir; biraz zaman tanımak sana daha net bir fikir verecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay ile Merkür arasındaki destekleyici açı bugün bire bir iş ilişkilerinde anlaşmayı kolaylaştırıyor. Bir müşteriyle fiyat, teslim tarihi ya da işin kapsamı konusunda yaşanan belirsizlik varsa yapılacak görüşmeyle şartları açık hale getirebilirsin. Özellikle sözlü konuşulanları sonrasında yazılı olarak toparlaman karışıklık yaşanmasını önleyebilir.

Maddi konularda evde bozulan küçük bir eşya masraf çıkarabilir. Kahve makinesi, elektrikli süpürge, ütü ya da saç kurutma makinesi gibi sık kullandığın bir cihazın parçasını değiştirmek gerekebilir; servis fiyatını öğrenmeden yenisini almak bütçene gereksiz yük bindirebilir.

Aşk hayatında Ay-Venüs karesi, ilişkinde kimin ne kadar fedakârlık yaptığı konusunu gündeme getirebilir. Son planların sürekli bir tarafın programına göre şekillenmesi diğerini rahatsız etmiş olabilir; bugün daha dengeli bir düzen üzerine konuşabilirsiniz. Bekarsan bir arkadaş buluşmasında ya da ortak bir tanıdığın vesilesiyle uzun uzun sohbet ettiğin kişinin sana yalnızca arkadaşça yaklaşmadığını fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay ve Merkür arasındaki uyum günlük iş akışındaki bir problemi daha kolay çözmeni sağlayabilir. Özellikle vardiya, çalışma programı, izin günü ya da teslim sırası konusunda yaşanan karışıklık doğru kişiyle yapılacak kısa bir konuşmayla açıklığa kavuşabilir. Ay’ın ilerleyen saatlerde Aslan burcuna geçmesiyle başkalarının senden beklentileri artabileceği için kendi işlerini erkenden toparlaman rahatlatıcı olur.

Maddi konularda sağlıkla bağlantılı küçük bir ödeme gündeme gelebilir. Diş temizliği, yeni bir gece plağı, reçetesiz bir bakım ürünü ya da rutin kontrol için ayırmadığın bir tutar çıkabilir; klinikte önerilen ek işlemlerin ücretini ve kapsamını önceden öğrenmen bütçeni planlamanı kolaylaştırır.

Aşk hayatında Ay’ın karşıt burcun Aslan’a geçmesiyle ilişkiler günün ikinci yarısında daha fazla önem kazanıyor. Partnerin senden bir konuda kesin cevap bekleyebilir ve konuyu geçiştirmek bu kez işe yaramayabilir. Bekarsan karşı tarafın ilk adımı atması mümkün; özellikle akşam saatlerinde gelen bir mesaj ya da buluşma teklifi günün havasını tamamen değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay’ın Merkür ile kurduğu uyum yaratıcılığını işine taşımanı kolaylaştırabilir. Hazırladığın bir sunum, tasarım, metin ya da fikir üzerinde kendi dokunuşunu göstermen istenebilir ve normalde fazla iddialı bulacağın bir öneri bu kez olumlu karşılanabilir. Başkasının yöntemini takip etmek yerine kendi çözümünü anlatman daha fazla dikkat çekebilir.

Maddi konularda çocuklarla ilgili bir ödeme ya da hobi harcaması gündeme gelebilir. Kurs ücreti, spor ekipmanı, kırtasiye malzemesi, oyun ya da etkinlik bileti gibi bir kalem için ödeme yaparken kayıt dışında istenen ek malzemeleri de hesaba katman toplam tutarı daha doğru görmeni sağlar.

Aşk hayatında Ay ile Venüs arasındaki kare, günün programıyla romantik planlarının çakışmasına neden olabilir. Planladığın özel bir buluşmanın iş, aile ya da saat değişikliği nedeniyle aksaması moralini bozsa da bunu partnerinin ilgisizliği olarak yorumlama. Bekarsan seni güldüren ve yanında rahat hissettiğin biriyle sohbetin flörte dönüşmesi mümkün; özellikle ortak bir eğlence ya da etkinlik aranızdaki yakınlığı hızlandırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Astroloji Editörü
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