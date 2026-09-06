Günlük Burç Yorumuna Göre 7 Eylül Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Evet, 7 Eylül yorumlarında gökyüzünü de metne yedirmeliyiz. 7 Eylül’de Ay gün içinde Yengeç’ten Aslan’a geçiyor; ayrıca Ay-Merkür sekstili, Ay-Venüs karesi ve ilerleyen saatlerde Ay-Plüton karşıtlığı öne çıkıyor. Mars-Satürn karesinin etkisi de hâlâ sürüyor. Koç’u buna göre düzeltiyorum:

Sevgili Koç, güne Ay Yengeç burcundayken başlıyorsun; bu nedenle iş ortamındaki tavırları normalden fazla önemseyebilirsin. Ay ile Merkür arasındaki uyumlu açı ise özellikle yazışma, görüşme ve belge işlerinde elini güçlendirecek. Bir işi sonuçlandırmak için senden ek bilgi ya da küçük bir düzenleme istenirse bunu gereksiz bir yük olarak görme; yapacağın doğru bir düzeltme süreci hızlandırabilir.

Maddi konularda arkadaşlarınla yapacağın bir plan bütçende olmayan bir harcamaya dönüşebilir. Yemek sonrası başka bir mekâna geçmek, dönüşte taksi kullanmak ya da hesabı birkaç kişi adına ödemek derken gecenin maliyeti düşündüğünden yüksek çıkabilir.

Aşk hayatında Ay ile Venüs arasındaki kare, partnerinle beklentilerinizin günün bir bölümünde uyuşmamasına neden olabilir. Sen dışarı çıkmak isterken onun daha sakin bir plan istemesi ya da tam tersi küçük bir gerilim yaratabilir. Bekarsan Ay’ın Aslan burcuna geçişiyle birlikte sosyal ortamlarda daha görünür olabilirsin; arkadaşlarının dahil olduğu bir buluşmada daha önce pek konuşmadığın biriyle arandaki mesafe azalabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…