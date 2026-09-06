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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 7 Eylül Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 7 Eylül Pazartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 7 Eylül Pazartesi gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün partnerinle birlikte daha eğlenceli ve hareketli bir şeyler yapmak isteyebilirsin. Ay’ın Aslan’a geçmesi hevesini artırırken akşam saatlerinde ufak bir fikir ayrılığının inatlaşmaya dönüşme ihtimali var; planın illa senin istediğin gibi olması konusunda ısrarcı olma.

Bekarsan arkadaşlarınla geçireceğin bir akşam hiç hesapta olmayan bir yakınlaşma getirebilir. Grup içinde sürekli seninle konuşmaya çalışan biri, gece bitmeden ilgisini daha açık belli edebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün partnerinle evde geçirmek istediğiniz zaman konusunda anlaşmak kolay olmayabilir. Ay ile Venüs arasındaki kare nedeniyle sen sakin bir akşam hayal ederken onun dışarı çıkmak istemesi gibi basit bir fark bile canını sıkabilir; ikinizin de keyif alacağı daha kısa bir plan yapabilirsiniz.

Bekarsan yakın çevrenden duyacağın bir haber aşk hayatını hareketlendirebilir. Daha önce birkaç kez karşılaştığın birinin seni merak ettiğini öğrenebilir, hatta ortak bir tanıdığınız sayesinde yeniden görüşebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay ile Merkür arasındaki uyum bugün partnerinle konuşmayı kolaylaştırıyor. Aklına takılan bir şeyi lafı dolandırmadan sorduğunda sandığından çok daha basit bir açıklaması olduğunu öğrenebilir ve günlerce düşüneceğin bir meseleyi birkaç dakikada kapatabilirsin.

Bekarsan telefonun bugün biraz daha hareketli olabilir. Mesajlaştığın biri sohbet sırasında senden hoşlandığını belli edecek kadar açık konuşabilir ve aranızdaki belirsizlik bir anda ortadan kalkabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay günün ilk bölümünde burcundayken partnerinin sana nasıl davrandığını normalden daha fazla önemseyebilirsin. Üstelik Venüs ile oluşan sert açı beklentilerini yükseltebilir; sevdiğin kişinin yoğunluğunu ilgisizlik olarak yorumlamadan önce gününün nasıl geçtiğini dinle.

Bekarsan sabah saatlerinde geçmişte görüştüğün biri yeniden aklına gelebilir ancak gün ilerledikçe bu ruh hali değişiyor. Ay’ın Aslan’a geçmesiyle sana ne istediğini açıkça gösteren yeni biri çok daha cazip gelebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay’ın burcuna geçmesiyle aşk hayatında beklemekten çok harekete geçmek isteyeceksin. Partnerinle konuşmak istediğin bir konu varsa açabilirsin ancak akşam saatlerinde Ay ile Plüton arasındaki karşıtlık ikinizi de inatçı yapabileceği için konuşmayı restleşmeye çevirmemeye çalış.

Bekarsan ilgi görmekte zorlanmayacağın bir gündesin. Sana oldukça cesur yaklaşan biri hoşuna gidebilir fakat ilk birkaç saatte fazla yakınlaşmaya çalışması seni şaşırtabilir; hızını belirlemek senin elinde. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, partnerinle baş başa kalıp rahatça konuşmak bugün kalabalık programlardan daha iyi gelebilir. Ay ile Merkür arasındaki uyum sayesinde daha önce doğru zamanı bulamadığın bir konuyu açabilir ve karşındakinin düşündüğünden çok daha anlayışlı yaklaştığını görebilirsin.

Bekarsan ilgisini çok belli etmeyen biri kafanı karıştırabilir. Günün ilerleyen saatlerinde yapacağınız daha kişisel bir sohbet, onun seni yalnızca arkadaş olarak görmediğini anlamanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün partnerinle arkadaşlarınıza ayıracağınız zaman yüzünden küçük bir anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Ay’ın yöneticin Venüs ile yaptığı kare, ikinizin de kendi planından vazgeçmek istememesine neden olabilir; ayrı program yapmak da düşündüğün kadar kötü bir seçenek olmayabilir.

Bekarsan arkadaş grubuna yeni katılan biri ilgini çekebilir. İlk anda sıradan başlayan sohbetiniz, gecenin ilerleyen saatlerinde ikinizin kalabalıktan uzaklaşıp konuşmaya devam etmesiyle farklı bir havaya bürünebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, partnerinin geçmişte yaptığı bir davranış bugün yeniden aklına takılabilir. Akşam saatlerindeki Ay-Plüton karşıtlığı duyguları yoğunlaştıracağı için eski defterleri bir anda açmak isteyebilirsin; hâlâ seni rahatsız eden asıl noktayı söylemek daha sonuç alıcı olacak.

Bekarsan karizmatik ve kolay çözemediğin biri ilgini fazlasıyla çekebilir. Aranızdaki çekim güçlü olsa da karşındaki kişinin daha ilk görüşmelerde hayatının her ayrıntısını öğrenmek istemesi seni rahatsız ederse sınırını belli et. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay’ın Aslan burcuna geçmesi partnerinle rutinin dışına çıkma isteğini artırabilir. Akşam yemeğini başka bir yerde yemek, kısa bir yolculuk planlamak ya da hafta sonu için bilet bakmak ikinize de iyi gelebilir; yalnız akşam saatlerinde fikir ayrılıklarını inatlaşmaya çevirmeyin.

Bekarsan normalde tanıştığın insanlardan oldukça farklı biriyle yolun kesişebilir. Başka bir şehirde büyümüş, sık seyahat eden ya da hayatını senden çok farklı yaşayan bu kişi merakını uyandırabilir ve sohbet beklediğinden uzun sürebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün sevdiğin kişinin senden biraz daha fazla zaman istemesi mümkün. Ay ile Venüs arasındaki sert açı senin sorumluluklarını öne çıkarırken onun yakınlık beklentisini artırabilir; programında küçük bir değişiklik yaparak akşamı birlikte geçirmek aranızdaki havayı toparlayabilir.

Bekarsan hiç romantik düşünmediğin bir ortamda yeni biriyle tanışabilirsin. Bir işini hallederken başlayan kısa bir sohbetin uzaması ve sonrasında yeniden görüşmek için bir bahane çıkması hoş bir sürpriz olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay’ın karşıt burcun Aslan’a geçmesiyle partnerinin isteklerini daha fazla duyacağın bir gün olabilir. Akşam saatlerinde Ay ile Plüton karşı karşıya geldiğinde ikiniz de geri adım atmak istemeyebilirsiniz; geçmişte kimin daha fazla fedakârlık yaptığını hesaplamak yerine bugünkü meseleyi çözmeye çalışın.

Bekarsan oldukça özgüvenli ve ne istediğini bilen biri sana yaklaşabilir. Başlangıçta bu tavır hoşuna gitse de sohbet ilerledikçe senin fikirlerine gerçekten merak gösterip göstermediğine bakman önemli olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay ile Merkür arasındaki uyum partnerinle günlük hayatın içinde sizi rahatsız eden küçük bir meseleyi konuşup kapatmanızı kolaylaştırabilir. Ay-Venüs karesi ise beklentiyi yükselttiği için sevdiğin kişinin yaptığı bir jest tam hayal ettiğin gibi olmadığında hevesini kaçırmasın; niyetine de bak.

Bekarsan gün içinde sık bulunduğun bir yerde birinin sana karşı tavrındaki değişikliği fark edebilirsin. İşte, kursta ya da spor yaparken sürekli karşılaştığın bu kişi sohbeti uzatmak için yeni bahaneler bulmaya başlayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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