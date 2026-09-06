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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 7 Eylül Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 7 Eylül Pazartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 7 Eylül Pazartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 7 Eylül Pazartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay’ın Aslan’a geçişi enerjini yükseltebilir ve seni daha hareketli yapabilir. Kendini iyi hissediyor olsan da sporda tempoyu bir anda artırmak yerine vücudunun ritmine göre ilerle; özellikle akşam saatlerinde gereğinden fazla zorlanmamak daha iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay-Merkür uyumu zihnini oldukça hareketli tutabilir ve gün boyunca telefon, bilgisayar ve konuşmalar arasında gidip gelebilirsin. Uzun süre aynı pozisyonda kalıyorsan çeneni sıktığını ya da boynunu kastığını fark edebilirsin; kısa aralar vermek rahatlatıcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Merkür’ün Ay’dan aldığı destek zihinsel hızını artırırken dinlenmeye geçmeni zorlaştırabilir. Uyumadan önceki son saatini ekran karşısında geçirmek yerine daha sakin bir şeylerle ilgilenmek, zihninin günün temposundan çıkmasına yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay günün ilk bölümünde burcundayken bedeninin verdiği sinyalleri normalden daha fazla fark edebilirsin. Venüs ile kurduğu sert açı iştahını da etkileyebileceğinden özellikle ağır yiyecekleri aynı öğünde fazla kaçırmamak daha rahat hissetmeni sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay’ın burcuna geçmesiyle hareket etme isteğin belirgin biçimde artabilir. Gün boyunca zaten koşturduysan akşam yeniden yoğun egzersize yönelmek yerine biraz dinlenmek ve vücuduna toparlanacak zaman bırakmak daha iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay-Merkür uyumu gününü düzene sokmanı kolaylaştırırken aynı anda çok fazla işle ilgilenmek zihinsel yorgunluk yaratabilir. Yemeğini bilgisayar başında aceleyle yemek yerine kısa da olsa masadan kalkıp sakin bir öğün geçirmek günün geri kalanında daha iyi hissettirebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay ile yöneticin Venüs arasındaki kare bedeninin konfor ihtiyacını artırabilir. Gün boyu dar ayakkabı ya da hareketini kısıtlayan kıyafetlerle kalmak normalden fazla rahatsız edebilir; özellikle uzun süre ayakta olacaksan rahatlığı ön planda tutmak işine yarayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, akşam saatlerindeki Ay-Plüton karşıtlığı gün boyunca biriktirdiğin gerginliği daha belirgin hissetmene neden olabilir. Omuzlarını yukarı çektiğini ya da dişlerini sıktığını fark edersen birkaç dakika esneme ve gevşeme hareketi yapmak gerginliği azaltabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay’ın Aslan’a geçişi dışarı çıkma ve hareket etme isteğini artırabilir. Uzun bir yürüyüş, gezi ya da açık havada geçirilen saatler sana iyi gelebilir ancak güneş altında kalacaksan su içmeyi ve ara vermeyi unutma; enerjin yüksek olsa da yorulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay-Venüs karesi günün temposuyla dinlenme ihtiyacın arasında dengesizlik yaratabilir. Özellikle uzun süre oturarak çalışıyorsan bel ve kalça çevrende sertlik hissetmemek için ara ara kalkıp birkaç dakika hareket etmek iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay’ın Aslan’a geçişi çevrendeki insanların temposuna ayak uydurma isteğini artırabilir. Akşam saatlerinde yorgunluk kendini göstermeye başladığında sırf plan bozulmasın diye kendini zorlamak yerine biraz daha erken dinlenmeye geçmek uykunu da koruyabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay-Merkür uyumu günlük düzenini toparlamanı kolaylaştırırken bedenine iyi gelen küçük alışkanlıkları da yeniden oturtmana yardımcı olabilir. Su şişeni göz önünde tutmak ya da öğün saatlerini belli bir düzene sokmak, yoğunluk içinde temel ihtiyaçlarını unutmanı önleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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