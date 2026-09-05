Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 6 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Kova, bugün evde bir şeyleri düzenlerken ağır bir kutuyu ya da mobilyayı yerinden oynatman gerekebilir. Ay-Mars kavuşumu işi bir an önce bitirme isteğini artırabilir; ağır bir şeyi tek başına kaldırmak yerine yardım iste. Taşıyacağın yolu önceden boşaltman da işi hem daha kolay hem daha güvenli hale getirir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…