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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 6 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 6 Eylül Pazar gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 6 Eylül Pazar gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 6 Eylül Pazar gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, sabah saatlerinde kendini biraz ağır hissedebilirsin. Ay Yengeç’te ilerlerken Ay-Satürn etkisi güne yavaş başlamana neden olabilir; öğleden sonra Ay-Mars devreye girdiğinde ise birden toparlanıp evdeki işleri peş peşe yapmak isteyebilirsin. Sabahki halsizliği telafi edeceğim diye öğleden sonra kendini fazla yorma; uzun süre oturduysan arada kalkıp birkaç dakika hareket et. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün telefonla konuşurken, dizi izlerken ya da uzun bir sohbete dalmışken saatlerce aynı şekilde oturabilirsin. Yengeç Ayı evde vakit geçirmeyi cazip hale getirirken bu durum boyun ve omuzlarını rahatsız edebilir. Arada ayağa kalk, oturduğun yeri değiştir ve mümkünse telefonu sürekli aynı tarafta tutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün kendini nasıl hissettiğin gün içinde yaptığın planları da değiştirebilir. Ay-Satürn etkisi sabah saatlerinde enerjini düşük tutarken, öğleden sonra Ay-Mars’la birlikte yerinde durmak istemeyebilirsin. Birkaç saatte bütün haftanın açığını kapatmaya çalışır gibi hareket etme; canın dışarı çıkmak istiyorsa çık, yürümek istiyorsan yürü ama yorulduğunu fark ettiğinde programı uzatmak için kendini zorlama. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, öğleden sonra kendini daha hareketli hissedip yürüyüşe ya da egzersize başlamak isteyebilirsin. Ay burcunda Mars’la buluşurken hevesin artabilir ama bir süredir spor yapmıyorsan eski tempondan devam etmeye çalışma. İlk günü daha kısa tut ve hareketlere başlamadan önce biraz ısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün uyandığında hemen toparlanamayabilirsin. Ay-Satürn etkisi sabah saatlerini biraz ağırlaştırabilir; alarmı kapatır kapatmaz koşturmaya başlamak yerine kahvaltını yapıp hazırlanmak için kendine zaman ver. Mümkünse ilk planını çok erken saate koyma, güne biraz daha sakin başla. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün dışarıda arkadaşlarınla vakit geçirirken yemek saatini kaçırabilirsin. Ay-Mars günün ilerleyen saatlerinde hareketi artırırken bir plandan diğerine geçmek, düzgün bir öğün yemeyi ikinci plana atmana neden olabilir. Akşama kadar birkaç atıştırmalıkla idare etmek yerine gün içinde gerçekten yemek yiyeceğin bir zaman ayır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün pazartesi yapılacakları düşünürken fark etmeden kendini gerebilirsin. Ay-Satürn sorumlulukları daha fazla hatırlatırken çeneni sıktığını ya da omuzlarını kastığını fark edersen masadan kalkıp birkaç dakika başka bir şeyle ilgilen. Haftanın bütün işlerini pazar akşamından çözmeye çalışma; hazırlanman gerekenleri yapıp gerisini yarına bırak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün bir yere yetişmen gerekiyorsa hazırlanmayı son dakikaya bırakmamaya çalış. Ay-Mars etkisi öğleden sonra aceleciliği artırabilir; evden telaşla çıkmak, merdivenleri hızlı inmek ya da yol boyunca koşturmak seni gereksiz yere yorabilir. Biraz erken çıkarsan hem daha rahat gidersin hem de bütün yolu saate bakarak geçirmek zorunda kalmazsın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün kafana takılan bir konuşmayı tekrar tekrar düşünürken bulabilirsin kendini. Yengeç Ayı duygusal meseleleri öne çıkarırken Ay-Satürn aynı konuya gereğinden fazla takılmana neden olabilir. Söylemek istediğin bir şey varsa birkaç satır not al ve sonra başka bir şeyle ilgilen; aynı konuşmayı kafanda defalarca kurmak seni daha da yorabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün biriyle yaptığın program düşündüğünden uzun sürebilir. Ay karşıt burcun Yengeç’te ilerlerken karşındakine ayak uydurmak isteyebilirsin ama yorulduğun halde sırf plan devam ediyor diye saatlerce kalma. Eve dönmek istiyorsan bunu söyle ve pazar akşamının bir kısmını dinlenmeye ayır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün evde bir şeyleri düzenlerken ağır bir kutuyu ya da mobilyayı yerinden oynatman gerekebilir. Ay-Mars kavuşumu işi bir an önce bitirme isteğini artırabilir; ağır bir şeyi tek başına kaldırmak yerine yardım iste. Taşıyacağın yolu önceden boşaltman da işi hem daha kolay hem daha güvenli hale getirir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün sevdiğin bir uğraşa dalıp saatin nasıl geçtiğini unutabilirsin. Yengeç Ayı resim yapmak, örgü örmek, oyun oynamak ya da masa başında uzun süre bir şeyle ilgilenmek gibi keyif aldığın işlere daha fazla vakit ayırmana neden olabilir. Arada elindekini bırakıp ayağa kalk; sevdiğin bir şeyle uğraşıyor olsan bile saatlerce aynı pozisyonda kalma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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