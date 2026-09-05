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6 Eylül 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.09.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Eylül Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, sabah saatlerinde kendini biraz ağır hissedebilirsin. Ay Yengeç’te ilerlerken Ay-Satürn etkisi güne yavaş başlamana neden olabilir; öğleden sonra Ay-Mars devreye girdiğinde ise birden toparlanıp evdeki işleri peş peşe yapmak isteyebilirsin. Sabahki halsizliği telafi edeceğim diye öğleden sonra kendini fazla yorma; uzun süre oturduysan arada kalkıp birkaç dakika hareket et. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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