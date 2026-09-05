Günlük Para Burç Yorumuna Göre 6 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün ev ya da aileyle ilgili daha önce konuşulan bir para konusu yeniden açılabilir. Ay Yengeç’te ilerlerken Ay-Satürn etkisi, düşündüğün bir planı şimdilik bekletmene neden olabilir; ancak gün ilerledikçe başka bir çözüm bulman mümkün. Özellikle ev için yapılması düşünülen bir harcamada daha uygun bir seçenek çıkarsa planını ona göre değiştirebilirsin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…