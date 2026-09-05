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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 6 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 6 Eylül Pazar gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün ev ya da aileyle ilgili daha önce konuşulan bir para konusu yeniden açılabilir. Ay Yengeç’te ilerlerken Ay-Satürn etkisi, düşündüğün bir planı şimdilik bekletmene neden olabilir; ancak gün ilerledikçe başka bir çözüm bulman mümkün. Özellikle ev için yapılması düşünülen bir harcamada daha uygun bir seçenek çıkarsa planını ona göre değiştirebilirsin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün telefonuna gelen bir mesaj ya da yapacağın kısa bir konuşma, para konusunda yaptığın hesabı değiştirebilir. Ay-Satürn etkisi beklediğin bir ödemenin düşündüğün tarihte gelmeyeceğini öğrenmene neden olabilir. O parayla ilgili bir plan yaptıysan önce yeni tarihi öğren; böylece önündeki birkaç günü daha rahat ayarlarsın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün bir ürün ya da hizmet için duyduğun fiyat sana gereğinden yüksek gelebilir. Ay Yengeç’teyken para konusunda neye ne kadar verdiğin daha fazla dikkatini çekebilir; Ay-Mars etkisi ise bir an önce karar vermek istemene neden olabilir. Aynı hizmet için başka bir yerden de fiyat alırsan gerçekten fazla para verip vermediğini daha kolay anlarsın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün para konusunda kararını kendin vermek isteyebilirsin. Ay burcunda ilerlerken sabah saatlerindeki Satürn etkisi seni biraz temkinli tutsa da gün ilerledikçe almak istediğin bir şey için harekete geçebilirsin. Kararından eminsen al ama sırf o an çok hoşuna gitti diye daha pahalı seçeneğe yönelme. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün daha önce fark etmediğin küçük bir para avantajıyla karşılaşabilirsin. Kullanmayı unuttuğun mağaza puanı, hesabında kalan bir hediye bakiyesi ya da süresi dolmadan kullanabileceğin bir indirim işine yarayabilir. Zaten almayı düşündüğün bir şey varsa bunu değerlendirmek cebinden çıkacak tutarı azaltabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün arkadaşlarınla yapmayı düşündüğün bir programın masrafı beklediğinizden yüksek çıkabilir. Ay-Satürn etkisi ilk seçeneği zorlaştırırsa planı tamamen iptal etmek yerine başka bir yer ya da başka bir gün önerebilirsin. Gün ilerledikçe herkes hızlıca karar vermek isteyebilir; ödeme yapmadan önce son planın gerçekten kesinleştiğinden emin ol. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün işten gelecek bir haber önümüzdeki günlerde eline geçmesini beklediğin paranın tarihini değiştirebilir. Bir görüşmenin ertelenmesi ya da bir işin başlangıcının birkaç gün kayması doğrudan para kaybı anlamına gelmeyebilir ama ödeme zamanını etkileyebilir. Tarih değişiyorsa para kısmını da sor ki hesabını eski plana göre yapma. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün almayı düşündüğün bir şeyin farklı yerlerde farklı fiyatlara satıldığını fark edebilirsin. Günün hareketli havası ilk gördüğün seçeneğe yönelmeni kolaylaştırsa da biraz daha araştırmak işine yarayabilir. Birkaç yere daha bakarsan aynı şeyi daha uygun fiyata bulma ihtimalin yüksek. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün bankadan gelen bir bildirim ya da kart hareketlerinde gördüğün bir rakam dikkatini çekebilir. Ay Yengeç’teyken banka, kart ya da birlikte yapılan ödemelerle ilgili ayrıntılar daha kolay gözüne çarpabilir; özellikle taksit, kesinti ya da beklediğinden farklı görünen bir tutar varsa ne olduğunu öğren. Yanlışlık olduğunu düşünmeden önce işlem açıklamasına bakmak kafanı boşuna yormamanı sağlar. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün alacağın bir hizmet ya da yaptırmayı düşündüğün bir iş için konuşulan fiyat senin ayırdığın rakamın üzerinde olabilir. Ay karşıt burcun Yengeç’te ilerlerken karşındaki kişinin teklifiyle senin beklentin aynı olmayabilir. Hemen karar vermek yerine fiyata nelerin dahil olduğunu sor; şartlar uygunsa anlaşmak zaten kolaylaşır. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün yeni haftaya hazırlanırken iş ya da günlük düzenin için küçük ama gerekli bir ödeme çıkabilir. Ulaşım kartına para yüklemek, iş yerinde kullanacağın bir belgeyi yenilemek ya da hafta başında ödenecek küçük bir ücret aklına gelebilir. Ay-Mars’ın telaşıyla hepsini aynı anda halletmeye çalışma; bugün ne gerektiğini öğrenip yarın sırayla çözmen daha rahat olabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün mağazada ya da internette gördüğün bir şey çok hoşuna gidebilir ve normalde ayırmayacağın kadar para vermeyi düşünebilirsin. Yengeç Ayı keyif aldığın şeylere yönelmeni artırırken Ay-Mars etkisi hızlı karar vermene neden olabilir. Birkaç saat sonra da aynı şeyi almak istiyorsan o zaman karar ver; ilk heves geçtiğinde fikrin değişirse paran cebinde kalır. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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