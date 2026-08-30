Günlük Para Burç Yorumuna Göre 31 Ağustos Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Terazi, bir tanıdık aracılığıyla karşına çıkan imkân bugün daha ciddi bir hâl alabilir. Jüpiter arkadaşlık alanından, Satürn ise karşı burcundan destek veriyor; dolayısıyla bir iş birliği ya da ortak kazanç fikri düşündüğünden daha uygulanabilir olabilir. Venüs de burcunda olduğu için ücret, pay ya da çalışma koşullarını konuşurken ne istediğini açıkça ifade etmelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…