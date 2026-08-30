Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 31 Ağustos Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Ay ve Satürn senin burcunda ilerlerken, Jüpiter ise aşk alanından onlara destek veriyor. Bu, aşkta hem cesaretin hem sorumluluk duygunun aynı anda çalıştığı ender bir gün. İlişkin varsa, bugün vereceğin söz uzun süre hatırlanacak; bir tarih belirlemek, bir plan yapmak ya da “artık şöyle davranacağım” demek bugün havada kalmıyor. Söylediğinin arkasında durabileceğinden emin ol, çünkü bugünkü sözlerin ağırlık taşıyor.

Bekarsan, ciddiyet artık seni ürkütmüyor. Bir zamanlar bağlanmaktan kaçarken, şimdi kalıcı bir şey istiyorsun. Bugün tanıştığın ya da konuştuğun kişi geçici bir hevesten fazlasını vadedebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…