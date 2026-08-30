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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 31 Ağustos Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 31 Ağustos Pazartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 31 Ağustos Pazartesi gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay ve Satürn senin burcunda ilerlerken, Jüpiter ise aşk alanından onlara destek veriyor. Bu, aşkta hem cesaretin hem sorumluluk duygunun aynı anda çalıştığı ender bir gün. İlişkin varsa, bugün vereceğin söz uzun süre hatırlanacak; bir tarih belirlemek, bir plan yapmak ya da “artık şöyle davranacağım” demek bugün havada kalmıyor. Söylediğinin arkasında durabileceğinden emin ol, çünkü bugünkü sözlerin ağırlık taşıyor.

Bekarsan, ciddiyet artık seni ürkütmüyor. Bir zamanlar bağlanmaktan kaçarken, şimdi kalıcı bir şey istiyorsun. Bugün tanıştığın ya da konuştuğun kişi geçici bir hevesten fazlasını vadedebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Jüpiter bugün ev alanından, Satürn ise en gizli alanından birbirine destek veriyor. Bu, dışarıdan görünmeyen ama içeride güçlü duran bir bağın günü. İlişkin varsa, ilişkinizin sosyal medyada görünen yüzünden çok, sadece ikinizin bildiği o sessiz güven bugün değer kazanıyor. Kimsenin görmediği bir an, en gösterişli buluşmadan daha kıymetli.

Bekarsan, uzun süredir içinde taşıdığın bir duygunun ne kadar ciddi olduğunu bugün daha iyi anlayabilirsin. Aylardır adını koymadığın bir his artık netleşiyor ve bu farkındalık seni rahatlatıyor. Acele etmene gerek yok, ama artık kendine karşı daha dürüst olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Jüpiter iletişim alanından, Satürn ise gelecek hedefleri alanından bugün el ele veriyor. Yani bugün ağzından çıkan bir cümle, ilişkinin geleceğini şekillendirebilir. İlişkin varsa, partnerinle “biz ileride ne yapacağız” konusunu konuşmak bugün ikinizi de rahatlatıyor. Bu tür konuşmaları bazen espriye vurmayı tercih edebilirsin; bugün ise biraz daha açık ve ciddi olmak sana iyi geliyor.

Bekarsan, bir sohbet bugün beklediğinden çok daha anlamlı bir yere gidebilir. Hafif başlayan bir konuşma, bir anda gelecek planlarına kadar uzanabilir. Bu derinlikten kaçmamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Jüpiter kazanç alanından, Satürn ise kariyer alanının tepesinden destek veriyor ve bu, kendi değerini daha net görmeni sağlıyor. Mars da hâlâ senin burcunda ilerliyor. İlişkin varsa, ilişkinizin geleceğini ilgilendiren bir konuyu konuşmak için uygun bir gündesin; artık neyi kabul edip neyi etmeyeceğini biliyorsun ve bunu söylemek sana zor gelmiyor.

Bekarsan, kendine verdiğin değer bugün seçimlerini doğrudan etkiliyor. Sana yarım ilgi gösteren birine ayıracak vaktin kalmadı. Bu tavrın, önümüzdeki dönemde hayatına alacağın insanları da değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Jüpiter senin burcunda ve Satürn ile üçgen kuruyor; yani bugün hem kendine güveniyorsun hem de ne istediğini biliyorsun. İlişkin varsa, ilişkinize dair vereceğin bir söz bugün güçlü bir karşılık bulabilir. Coşkuyla verilen sözlerin devamını getirmek her zaman kolay olmayabilir, ancak bugün neyi gerçekten yapabileceğini daha iyi biliyorsun. Bu yüzden söylediklerin çok daha değerli.

Bekarsan, uzaktaki ya da farklı bir çevreden biri bugün gündemine girebilir. Satürn ufuk alanından destek verdiği için bu bağ mesafeye rağmen yürüyebilecek türden. Kolay olmayacak diye baştan vazgeçmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Jüpiter en gizli alanından, Satürn ise ortak kaynaklar alanından birbirini destekliyor. Bu, aranızdaki güvenin sessizce ama güçlü biçimde inşa edildiği bir gün. İlişkin varsa, bugün büyük bir konuşma yapmana gerek yok; somut bir davranış ya da yerine getirilen küçük bir söz aranızdaki güveni yeterince pekiştiriyor. Güneş de burcunda olduğu için kendini ifade etmen kolay.

Bekarsan, içinde tuttuğun bir duyguyu artık ciddiye almalısın. Aylardır “boş ver, bir şey çıkmaz” dediğin o duygu bugün sana daha ciddi görünmeye başlayabilir. Kendi hislerini küçümsemeyi bırakmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Jüpiter arkadaşlık alanından, Satürn ise tam karşı burcundan destek veriyor. Bu ikili, bir bağın gerçekten ne kadar güçlü olduğunu net biçimde gösteriyor. İlişkin varsa, partnerinle geleceğe dair önemli bir konuyu konuşmak bugün aranızı belirgin şekilde güçlendiriyor. Venüs hâlâ senin burcunda ilerliyor, yani kendini hem zarif hem etkili biçimde ifade edebiliyorsun.

Bekarsan, bugün tanıştığın kişi hayatında kalıcı bir yere sahip olabilir. Ortak bir tanıdık üzerinden kurulan bir bağ da mümkün. Önüne gelen bir daveti hemen geri çevirmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Jüpiter kariyer alanının tepesinden, Satürn ise günlük düzen alanından birbirini destekliyor. Bu, gündelik hayatın içinde sessizce verdiğin emeğin görünür olduğu bir gün. İlişkin varsa, ilişkine kattığın küçük ama sürekli özen bugün karşılık buluyor. Sevgini çoğu zaman sözlerden çok davranışlarınla göstermeyi tercih ediyorsun ve partnerin bunu daha açık biçimde fark edebilir.

Bekarsan, iş ya da günlük hayatında tanıştığın biriyle aranda ciddi bir yakınlık gelişebilir. Her gün gördüğün biriyle aranızdaki hava yavaş yavaş değişiyor olabilir. Bu yavaşlık seni endişelendirmesin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, yöneticin Jüpiter bugün ufuk alanından Satürn’e destek veriyor, Satürn ise aşk alanından karşılık veriyor. Yani bugün özgürlük ihtiyacınla bağlılık isteğin birbiriyle çatışmıyor. İlişkin varsa, ilişkinize hem eğlence hem süreklilik katacak bir plan gündeminize girebilir. Ciddi kararlar bazen sana kısıtlayıcı gelebilir, ancak bugün bağlılıkla özgürlüğün aynı ilişkide yer bulabileceğini fark ediyorsun.

Bekarsan, hem seni güldüren hem güven veren biri karşına çıkabilir. Bu ikisinin aynı kişide olabileceğine inanmıyordun belki; bugün bunun mümkün olduğunu görüyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn bugün ev alanından Jüpiter ile üçgen kuruyor. Bu açı, ilişkideki somut adımları destekliyor. İlişkin varsa, belki aynı evi paylaşmak, belki de geleceğe dair önemli bir karar bugün konuşulabilir. Sen sevgiyi zaten kurduğun düzenle gösterirsin; bugün bu dilin tam karşılığını buluyor. Konuşacağınız konunun etkisi uzun sürebileceği için acele etmemelisin.

Bekarsan, hayatı yerli yerinde olan biri bugün sana güven veriyor. Heyecan verici ama belirsiz insanlar artık seni yormaya başladı. Bu tercihini sıkıcı bulma, senin için asıl çekici olan zaten istikrar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Jüpiter ilişkiler alanından, Satürn ise iletişim alanından birbirini destekliyor. Bu, bugün hem samimi hem de güven verici bir konuşma yapabileceğin anlamına geliyor. İlişkin varsa, partnerinle bugün yapacağın konuşma aranızdaki bağı belirgin şekilde güçlendiriyor. Duygusal konuları zekice bir sözle geçiştirmek bazen daha kolay gelebilir; bugün ise doğrudan konuşmak çok daha iyi sonuç veriyor.

Bekarsan, biriyle kurduğun iletişim bugün daha ciddi bir zemine oturabilir. Yüzeysel mesajlaşmalar yerine gerçek bir sohbet başlayabilir. Bu değişime izin vermelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Jüpiter günlük düzen alanından, Satürn ise kazanç alanından destek veriyor. Bu ikili, ilişkide gündelik emeğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İlişkin varsa, günlük hayatta gösterdiğin küçük özen bugün somut bir karşılık buluyor. Tutulmadan sonra kurmaya başladığın yeni düzen ilişkine de yansıyor; bunu yarıda bırakmamalısın.

Bekarsan, kendine verdiğin değer bugün seni doğru kişiye yaklaştırıyor. Tutulma döneminde kendinle ilgili fark ettiğin bazı gerçekler artık seçimlerine de yansıyor. Kendini önemsediğinde çevrendekilerin sana yaklaşımının da değiştiğini görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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