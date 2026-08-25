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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 26 Ağustos Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 26 Ağustos Çarşamba günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 26 Ağustos Çarşamba gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, günün ilk bölümünde aşk hayatında belirgin bir sorun görünmüyor; ancak ilerleyen saatlerde üstü kapatılmış bir mesele yeniden gündeme gelebilir. İlişkin varsa, sıradan başlayan bir sohbet kıskançlık, ortak kararlar ya da uzun süredir konuşulmayan bir konuya uzanabilir. İlk tepkin konuyu kapatmak olsa bile bu kez karşındakinin ne anlatmaya çalıştığını dinlemek daha çok işine yarayacak.

Bekarsan, gün içinde üzerinde durmadığın biri sonradan yeniden aklına gelebilir. Bir mesaj, eski bir konuşma ya da küçük bir davranış bu kişiyi tekrar düşünmene neden olabilir; hemen büyük bir anlam yüklemek yerine biraz gözlemle. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında asıl mesele romantizmden çok günlük hayatın yükleri olabilir. İlişkin varsa, ev, iş ya da ikinizin de üzerine çöken yorgunluk yüzünden daha önce üzerinde durmadığınız bir konu önem kazanabilir. O anda kesin bir sonuca varmanız şart değil; neyin sizi zorladığını açıkça görmek bile yeterli olabilir.

Bekarsan, gün içinde başlayan bir sohbet zamanla daha kişisel bir hale gelebilir. Karşındaki kişinin kendisiyle ilgili daha özel şeyler anlatması aranızdaki mesafeyi azaltabilir; sen de hemen geri çekilmek yerine sohbetin doğal biçimde ilerlemesine izin ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün aklının bir kısmı geçmişte ya da evle ilgili bir meselede kalabilir ama aşk hayatında geleceğe dair bir soru önüne gelebilir. İlişkin varsa, “Biz nereye gidiyoruz?” sorusu doğrudan ya da dolaylı biçimde konuşulabilir. Konuyu espriye vurup geçmek yerine bu kez gerçekten ne düşündüğünü söylemen ilişkinize daha sağlam bir zemin kazandırabilir.

Bekarsan, uzakta yaşayan ya da bir süredir görüşmediğin biri yeniden iletişime geçebilir. Mesajın seni heyecanlandırması mümkün ama önce bu iletişimin gerçek hayatta devam edip edemeyeceğini düşün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün içinde tuttuğun bir cümleyi artık söylemek isteyebilirsin. Mars hala burcunda ilerlediği için cesaretin yüksek fakat doğru kelimeleri seçmek önemli. İlişkin varsa, daha önce konuşmaktan kaçındığınız bir mesele sonunda açılabilir. Bütün eski kırgınlıkları aynı anda gündeme getirmek yerine seni şu anda en çok rahatsız eden noktayı anlatman daha yapıcı olacaktır.

Bekarsan, birine karşı hissettiğin çekim güçlenebilir. Yine de yalnızca o anki heyecanla hareket etmek yerine karşındaki kişinin sana gerçekten güven verip vermediğine bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, gün boyunca başka işlerle meşgul olsan da aşk hayatındaki bir mesele sonradan dikkatini çekebilir. İlişkin varsa, küçük bir fikir ayrılığı ikiniz de geri adım atmadığınız takdirde gereğinden fazla büyüyebilir. Haklı çıkmak yerine ortak noktayı bulmaya çalışmak bugün ilişkinizi daha çok korur.

Bekarsan, sana ilgisini açıkça gösteren biriyle arandaki enerji daha belirgin hale gelebilir. Bu kez karşı tarafın ne düşündüğünü tahmin etmeye çalışmak yerine sen de kendi tavrını daha net gösterebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün aşk hayatında ayrıntılara gereğinden fazla anlam yüklememeye dikkat etmelisin. İlişkin varsa, partnerinin söylediği sıradan bir söz ya da yaptığı küçük bir hareket zihninde büyüyebilir. Hemen sonuç çıkarmak yerine önce gerçekten ortada bir sorun olup olmadığını anlamaya çalış.

Bekarsan, gün içinde gördüğün ilgiyi sonradan tekrar tekrar analiz edebilirsin. “Niyeti ciddi mi, değil mi?” sorusunun cevabı bir gecede çıkmayabilir; karşındaki kişinin davranışlarının zaman içinde ne kadar tutarlı olduğuna bakman daha doğru olur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün kendi duygularını görmezden gelmek eskisi kadar kolay olmayabilir. İlişkin varsa, uzun süredir “Büyütmeye değmez” diyerek sustuğun bir beklentinin aslında seni rahatsız ettiğini anlayabilirsin. Uzun bir konuşma yapmak zorunda değilsin; neye ihtiyaç duyduğunu açık ve sakin biçimde söylemen yeterli olabilir.

Bekarsan, kararsız kaldığın biriyle ilgili cevabı karşı tarafın davranışlarından çok kendi hislerinde bulabilirsin. Bu kişiyle gerçekten yakınlaşmak isteyip istemediğin daha belirgin hale gelebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün geçmişten kalan bir konu duygusal hayatına yeniden dokunabilir. İlişkin varsa, eski bir aile meselesi ya da daha önce çözüldüğünü düşündüğünüz bir kırgınlık tekrar gündeme gelebilir. Vereceğin tepkinin yalnızca bugünkü olayla ilgili olmadığını fark edersen bunu partnerine anlatmak aranızdaki yanlış anlamayı azaltabilir.

Bekarsan, tanıdık çevrenden biri sana farklı bir şekilde yaklaşabilir. Uzun zamandır bildiğin birinin davranışındaki değişiklik dikkatini çekebilir; yine de tanıdıklık hissiyle gerçek ilgiyi birbirinden ayırmak için acele etme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün aşk hayatında kelimelerin ağırlığı normalden fazla olabilir. İlişkin varsa, düşünmeden söylediğin bir söz partnerinin hassas olduğu bir noktaya dokunabilir. “Yanlış anladın” demek yerine neye kırıldığını dinlemek çok daha fazla işe yarar.

Bekarsan, hafif başlayan bir mesajlaşma bir anda daha kişisel bir konuya dönebilir. Karşındaki kişi kendini açıyorsa sen de cevabını göndermeden önce ne söylemek istediğini iyi düşün; küçük bir ifade bile sohbetin yönünü değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında duygulardan çok ilişkinin sana ne kattığını sorgulayabilirsin. İlişkin varsa, karşılıklı emek, güven ya da gelecek planlarının ne kadar dengeli olduğunu düşünmek isteyebilirsin. Verdiğin kadar karşılık alıp almadığını konuşmak rahatsız edici olsa da bu konuşma sana önemli bir cevap verebilir.

Bekarsan, biriyle ilgili kararını yalnızca güzel sözlere göre vermek istemeyeceksin. Sana gerçekten zaman ayırıyor mu, çaba gösteriyor mu, hayatında yer açıyor mu; asıl baktığın şey bunlar olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay burcunda ilerlerken bugün aşk hayatında kendi ihtiyaçlarını daha net fark edebilirsin. İlişkin varsa, partnerine uyum sağlamak uğruna kendi sınırlarını ne kadar esnettiğini sorgulayabilirsin. Kendini savunmaya geçmeden, hangi konuda daha fazla alana ihtiyaç duyduğunu anlatman yeterli olabilir.

Bekarsan, birine karşı hislerinin düşündüğünden daha güçlü olduğunu fark edebilirsin. Bu duyguyu hemen bastırmak ya da açıklamak zorunda değilsin; önce senin için ne ifade ettiğini anlamaya çalış. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün aşk hayatında dışarıdan gelen etkiler biraz fazla hissedilebilir. İlişkin varsa, bir arkadaş, bir davet ya da çevreden gelen bir yorum partnerinle aranda gereksiz bir gerilim yaratabilir. Başkalarının beklentilerini ilişkinizin önüne koymak yerine kararı ikinizin vermesi daha doğru olacak.

Bekarsan, kalabalık bir ortamda biri özellikle seninle vakit geçirmek isteyebilir. Sadece bakışlara değil, sohbet etmek için gösterdiği çabaya ve yanında kalmak için yarattığı fırsatlara dikkat et. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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