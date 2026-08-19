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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 20 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 20 Ağustos Perşembe günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 20 Ağustos Perşembe gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün kalbin tatlı ama oldukça önemli bir seçimle karşı karşıya duruyor. Sabah Akrep burcunda gerçekleşen İlk Dördün, uzun süredir askıda bıraktığın, zihninde dönüp duran o konuda artık içini rahatlatacak netliği yakalamanı istiyor. İlişkin varsa, Güneş ile Lilith arasındaki üçgen sana “kibarlık olsun, huzurumuz kaçmasın” diye içine attığın ne varsa açıkça söyleme gücü veriyor. Belki bir isteğini hiç dile getirmedin, belki de seni yoran bir davranışa ses çıkarmadın. İnan bana, bugün bunu açık yüreklilikle dile getirmek aranızı bozmak şöyle dursun, yıllardır bir türlü oturmayan o dengeyi harika bir şekilde kuracak. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise zaten havanın yumuşadığını, o ciddi atmosferin dağıldığını ve sohbetin çok daha rahat bir yere vardığını göreceksin.

Bekarsan, öğleden sonra başlayacak ve sıcacık akacak bir sohbet hiç beklemediğin kadar hızlı ilerleyebilir. Sabahki o ciddi halinin yerini akşama doğru neşeye bırakması seni çok daha çekici kılıyor. Bugün kendini hiç sansürlememelisin; ne düşünüyorsan onu dürüstçe söylediğinde karşındakinin sana çok daha fazla ilgi duyduğunu fark edeceksin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ilişkinde tatlı sert bir netleşme ve karar anı var. Sabah Akrep’teki İlk Dördün tam karşı burcunda gerçekleşirken bir bağın geleceği ve gidişatı konusunda seni derin derin düşündürebilir. İlişkin varsa, uzun süredir dolaylı yollardan anlatmaya, yumuşatarak aktarmaya çalıştığın bir konuyu bugün açıkça masaya koymalısın. Sen kimseyi kırmamak için cümlelerini hep törpülersin, oysa bu kez tam olarak ne hissettiğini söylemen gerekiyor. Karşındaki senin gerçekte ne düşündüğünü bilmediğinde hiçbir şey kendiliğinden değişmiyor.

Bekarsan, öğleden sonra tanışacağın biri sana bambaşka bir dünyanın kapısını aralayabilir. Alışık olduğunun tamamen dışında biri olması seni ilk anda biraz tedirgin edebilir. Yine de bugün kapıları hemen kapatmak yerine o kişiyi biraz tanımaya şans vermelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün susmanın ve duyguları ertelemenin sana bir faydası yok. Sabah İlk Dördün günlük düzen alanında gerçekleşirken Güneş-Lilith üçgeni içindeki o gerçek isteği yüzeye çıkarıyor. İlişkin varsa, “olsun, önemli değil” diyerek geçiştirdiğin ne varsa bugün geri geliyor. Partnerine ne istediğini açıkça söylemelisin; ima etmek, dolaylı anlatmak ya da karşındakinin tahmin etmesini beklemek bugün hiçbir işe yaramıyor. Öğleden sonra Ay tam karşı burcuna geçtiğinde ise diyalog kurmak ve anlaşmak çok daha kolay bir zemine oturuyor.

Bekarsan, öğleden sonra birinin sana pat diye doğrudan yaklaşması seni şaşırtabilir. Bu netlik seni hoş bir şekilde afallatabilir çünkü genellikle belirsiz mesajlarla oyalanmaya alışkındın. Sen de aynı açıklık ve samimiyetle karşılık vermelisin; bugün oyun oynamanın hiç sırası değil… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün uzun süredir içinde bastırdığın o güzel istekler nihayet dile geliyor. Sabah İlk Dördün aşk ve yaratıcılık alanında gerçekleşiyor ve Mars hâlâ senin burcunda; yani hem cesaretin hem de ne istediğini bilme halin tam yerinde! İlişkin varsa, uzun süredir söylemeye çekindiğin bir şeyi bugün sevgiline açmalısın. Sen genellikle “istesem yük olurum” diye düşünürsün, oysa bir şey talep etmek yük olmak değil; sadece ilişkiye sahip çıkmak ve kendini göstermektir. Güneş-Lilith üçgeni bugün tam da bunu destekliyor.

Bekarsan, gündelik hayatın koşturmacası içinde aniden içinin ısındığı biriyle karşılaşabilirsin. Öğleden sonra Ay Yay’a geçtiğinde iletişim çok daha rahat ve neşeli akıyor. Bugün beklemek yerine o ilk mesajı sen atmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün tam anlamıyla kendin olma ve özgürleşme cesareti buluyorsun. Güneş burcundaki son günlerinde Lilith ile harika bir üçgen kuruyor ve bu, kendini ortaya koyma ve kendi doğrularını savunma konusunda yılın en güçlü günlerinden biri. İlişkin varsa, partnerine kendini olduğundan farklı veya hep kusursuz gösterme çabandan vazgeçmelisin. Belki hep güçlü görünmeye çalışıyorsun, belki hiç yorulmuyormuş gibi davranıyorsun. Bugün gerçek ve hassas hâlini gösterdiğinde sevilmediğini değil, tam tersine çok daha derin bir sevgiyle kucaklandığını göreceksin.

Bekarsan, öğleden sonra Ay Yay’a geçtiğinde eğlenceli bir ortamda biri dikkatini çekebilir. Sabahki ciddi havanın ardından akşam çok daha rahatsın ve bu rahatlık seni fazlasıyla fark edilir kılıyor. Bugün hiç rol yapmamalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün tüm içtenliğin ve dürüstlüğün seni harika bir şekilde kurtarıyor. Sabah İlk Dördün iletişim alanında gerçekleşiyor ve Güneş-Lilith üçgeni söylemekle susmak arasında seçim yapmanı istiyor. İlişkin varsa, dün yarım kalan o konuşmayı bugün sevgiyle tamamlamalısın. Sen genellikle her cümleyi tartar, kırıcı olmamak için söyleyeceklerini yumuşatırsın. Bugün ise düşündüğünü olduğu gibi söylemek çok daha iyi sonuç veriyor; karşındaki insan senin en yalın düşünceni duymak istiyor.

Bekarsan, biriyle kurduğun iletişimde daha açık olmalısın. İma ederek veya dolaylı mesajlar vererek ilerlemek seni bir yere götürmüyor. Öğleden sonra Ay ev alanına geçtiğinde ise çok daha samimi ve sıcak bir sohbet mümkün hale geliyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün sırf uyum ve huzur bozulmasın diye sustuğun şey artık konuşulmak istiyor. Sabah İlk Dördün kazanç alanında gerçekleşirken Güneş-Lilith üçgeni içindeki o bastırılmış sesi yükseltiyor. İlişkin varsa, huzur kaçmasın diye aylardır içine attığın bir konuyu bugün sakin ve açık bir dille anlatmalısın. Sen bir tartışmayı önlemek için hep kendinden vermeye alışkınsın, oysa bu alışkanlık zamanla seni içten içe tüketiyor. Venüs hâlâ seninle olduğu için söyleyeceklerini kırmadan, son derece olgun ve zarif bir dille ifade edebilirsin.

Bekarsan, öğleden sonra başlayacak bir sohbet çok keyifli bir yere gidebilir. Bugün herkesi mutlu etmeye çalışmamalı, ne istediğini açıkça söylemelisin. Bu netlik seni daha az değil, çok daha fazla çekici kılıyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün İlk Dördün senin burcunda gerçekleşiyor ve kalbinde uzun süredir olgunlaşan o kararı artık dile getirmek istiyorsun. İlişkin varsa, içinde tek başına tuttuğun o kararı bugün partnerine açmalısın. Sen kararlarını genellikle sessizce verir, sonra bir anda uygularsın; oysa bu kez süreci onunla paylaşman gerekiyor. Ona neyi neden düşündüğünü sakince anlattığında, tek başına verdiğin karardan çok daha güzel bir sonuç çıkacak.

Bekarsan, birine dair aklını kurcalayan tereddütlerin bugün tamamen dağılıyor. Ya kalbin net bir şekilde evet diyor ya da hayır. Her iki durumda da bu netlik senin en büyük kazancın; çünkü belirsizlik seni herkesten çok yoruyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Güneş ile Lilith senin burcunda harika bir üçgen kuruyor ve içindeki o özgür ses en yüksek noktasına ulaşıyor. İlişkin varsa, biraz kendi alanına ihtiyaç duyduğunu partnerine açıkça anlatmalısın. Sen bunu söylemekten çekiniyorsun, çünkü “beni artık sevmiyor” diye anlaşılmasından korkuyorsun. Oysa alan istemek sevgisizlik değil; sadece nefes almaktır. Öğleden sonra Ay senin burcuna geçtiğinde bu konuşmayı yapmak çok daha kolay ve neşeli olacak.

Bekarsan, öğleden sonra çekim gücün belirgin şekilde artıyor. Kendini olduğun gibi gösterdiğinde en çok ilgi çektiğin günlerden birindesin. Kimseye uymak için kendini hiç törpülememelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kendine şefkat gösterip güzel sınırlar çizme günü. Sabah İlk Dördün arkadaşlık alanında gerçekleşiyor ve artık omuzlarında taşımak istemediğin bir yükü bırakmanı istiyor. İlişkin varsa, ilişkinde kabul etmediğin bir davranışı bugün açıkça dile getirmelisin. Sen genellikle katlanır, idare eder, sonra da sessizce uzaklaşırsın. Bu kez uzaklaşmak yerine konuşmayı seçmelisin; çoğu şey dürüstçe konuşulduğunda düzeliyor.

Bekarsan, seni yormaktan başka bir işe yaramayan o belirsiz bekleyişi bugün bitirebilirsin. Aylardır karşılık bulmayan bir beklentiyi artık geride bırakmak sana iyi gelecek. Öğleden sonra Ay en gizli alanına geçtiğinde bu kararı huzurla verebilirsin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kendi doğruna ve özgünlüğüne sahip çıkıyorsun. Sabah İlk Dördün kariyer alanında gerçekleşirken Ay Düğümleri de artık senin burcunda; yani her kararı başkalarına göre değil, kendine göre vermen isteniyor. İlişkin varsa, ilişkide kendinden fazla ödün verdiğin bir noktayı fark edip düzeltmelisin. Belki hep onun istediği gibi davranıyorsun, belki kendi fikrini söylemekten vazgeçtin. Bugün kendi sesini geri almalısın; doğru ilişki seni değiştirmeden sever.

Bekarsan, öğleden sonra sosyal bir ortamda biri ilgini çekebilir. Sen kalıplara sığmayan insanlara ilgi duyarsın ve bugün karşına tam da öyle biri çıkabilir. Kimseye uymak için kendini değiştirmemelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün ilişkinden ne beklediğini bilerek büyük resme bakmalısın. Sabah İlk Dördün eğitim, seyahat ve gelecek planları alanında gerçekleşiyor ve ilişkinin nereye gittiği konusunda net bir cevap istiyorsun. İlişkin varsa, bunu sormaktan çekinmemelisin. Sen genellikle sormaz, hislerinle sezmeye çalışırsın; oysa sezgiyle cevap almak her zaman yeterli olmuyor. Ona “biz nereye gidiyoruz?” diye dürüstçe sorman ikinizi de inanılmaz rahatlatacak.

Bekarsan, farklı bir çevreden veya şehirden gelen biriyle aranızdaki mesafe bugün kapanabilir. Uzaktan yürüyen bir iletişim somut bir adıma dönüşebilir. Öğleden sonra Ay kariyer alanına geçtiğinde ise dikkatin işine kayıyor; asıl adımı sabah saatlerinde atmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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