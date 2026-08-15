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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 16 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 16 Ağustos Pazar günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 16 Ağustos Pazar gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzü sana barışmayı öğretiyor. Ay ile Venüs tam karşı burcunda buluşuyor ve bu buluşma, senin ilişkiler alanını yumuşacık bir havayla dolduruyor. İlişkin varsa, aranızda çözülmeyen bir konu varsa bugün ona yaklaşmak beklediğinden çok daha kolay olacak. Sen genellikle tartışmalarda haklı çıkmayı seversin, oysa bugün haklı olmakla mutlu olmak arasında bir seçim yapman gerekiyor. İnatlaşmayı bir kenara bırakıp ilk adımı atan sen ol; bu, kaybetmek değil, sevgine sahip çıkmak demek.

Bekarsan, sana sakin ve dengeli davranan biri dikkatini çekebilir. Belki alışık olduğun tiplerden değil, belki de tam olarak bu yüzden ilgini çekiyor. Sen genellikle hızlı ve heyecanlı başlangıçları seversin, ama bugün yavaş ilerleyen bir yakınlık sana çok daha güzel şeyler vadediyor. İçindeki o sabırsızlığı dizginleyip aceleyi bir kenara bırakmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk büyük jestlerde değil, küçük ayrıntılarda saklı. Ay ile yöneticin Venüs senin günlük düzen alanında buluşuyor ve sıradan anlara güzellik katıyor. İlişkin varsa, partnerine gün içinde göstereceğin ufak bir ilgi ona kocaman bir hediyeden çok daha fazla dokunacak. Belki sabah hatır soran bir mesaj atarsın, belki yorgun bir gününde bir işini üstlenirsin. Sen sevgiyi zaten eylemlerinle gösterirsin ve bugün bu dilin tam karşılığını buluyor.

Bekarsan, her gün gördüğün biri bugün sana bambaşka görünebilir. Belki iş yerinden, belki her sabah karşılaştığın bir yüz. Aşk her zaman gök gürültüsüyle gelmiyor; bazen alışılmış birinin bir anda başka türlü belirmesiyle başlıyor. Bugün başını biraz kaldırıp etrafına uyanık gözlerle bakmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün gökyüzü kalbine bir şenlik hazırlıyor! Ay ile Venüs tam senin aşk ve keyif alanında buluşuyor ve bu, ayın senin için en romantik günlerinden biri. İlişkin varsa, partnerinle plansız yapacağınız bir şey aranıza tazelik katacak. Ciddi konuları bugünlük bir kenara bırakıp sadece eğlenmelisiniz; birlikte güldüğünüz bir saat, uzun bir konuşmadan çok daha fazlasını tamir ediyor.

Bekarsan, seni güldüren biri bugün kalbini çalabilir. Zekası ve mizahı sana görünüşünden çok daha çekici geliyor. Kahkahayla başlayan hikayeler çoğu zaman en kalıcı olanlar oluyor, o yüzden bugün karşına çıkan neşeli birini hemen geçiştirmeyip ciddiye almalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün aşk senin en sevdiğin yerde, evinin içinde yaşanıyor. Ay ile Venüs senin yuva alanında buluşuyor ve bu buluşma ilişkine huzur taşıyor. İlişkin varsa, partnerinle evde geçireceğiniz sakin bir gün ikinize de çok iyi gelecek. Dışarıda geçen hiçbir program, kendi köşenizde kurduğunuz o sessiz yakınlığın yerini tutmuyor. Belki birlikte yemek yaparsınız, belki eski fotoğraflara bakarsınız. Birlikte baş başa kalmanın tadını çıkarın.

Bekarsan, sana kendini güvende hissettiren biri kalbini ısıtabilir. Sen heyecandan çok huzur arayan bir burçsun ve bugün gökyüzü tam da bunu önüne çıkarıyor. Yanında rahat nefes aldığın birini 'fazla sakin' deyip küçümsememeli, o güvenli limana şans vermelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, dünkü coşkunun ardından bugün kalbin daha yumuşak bir tonda atıyor. Ay ile Venüs senin iletişim alanında buluşuyor ve sözlerine tatlılık katıyor. İlişkin varsa, dün heyecanla söylediğin bir şeyi bugün daha sakin bir dille tamamlayabilirsin. Belki bir açıklama, belki küçük bir özür, belki de sadece 'dün doğru anlatamadım' demek. Bugün kelimelerini yumuşattığında karşındakinin kalbinin sana nasıl açıldığını göreceksin.

Bekarsan, bir sohbet beklediğinden çok daha keyifli ilerleyebilir. Dün başlayan bir yazışma bugün devam edebilir ve konuşma kendiliğinden akabilir. Fazla çaba harcamana veya rol yapmana gerek yok, bugün sadece kendi doğal halinle samimi olman yeterli… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün kendini iyi hissettiğin için çevren de bunu fark ediyor. Ay ile Venüs senin kazanç ve öz değer alanında buluşuyor ve bu, doğrudan aşk hayatına yansıyor. İlişkin varsa, partnerinin sana bakışında bir sıcaklık fark edeceksin. Sen genellikle eksikleri konuşursun, oysa bugün ona neyi sevdiğini söylemelisin; duyacağı bu cümle beklediğinden çok daha fazla etki yapacak.

Bekarsan, kendine gösterdiğin özen bugün başkalarının da dikkatini çekiyor. Kendini beğendiğinde çekim gücün kendiliğinden artıyor, buna ekstra bir çaba eklemene gerek yok. Kendi değerini bildiğinde sevilmek çok daha kolaylaşıyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzü kalbini adeta bir sahneye çıkarıyor! Ay ile yöneticin Venüs tam senin burcunda buluşuyor ve bu, ayın senin için en güzel aşk günü. İlişkin varsa, partnerinin gözünde yeniden ilk günkü gibi parlıyorsun. Bugün aranızda geçen her şey tatlı bir yerde duruyor; ufak bir fikir ayrılığı bile hızla tatlıya bağlanabilir. Ona küçük bir sürpriz yapman aranızdaki bağı bir kat daha güzelleştirecek.

Bekarsan, hiçbir çaba harcamadan fark ediliyorsun. Bugün adeta bir mıknatıs gibisin ve insanlar sana kolayca yaklaşıyor. Yalnız gelen her ilgiye kapı açma; bugün seçici olup kendi çizgini koruduğunda karşına çıkan kişi çok daha kıymetli olacak… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün duyguların gürültüde değil, sessizlikte yaşanıyor. Ay ile Venüs senin en gizli alanında buluşuyor ve kalbini içeriye çekiyor. İlişkin varsa, partnerinle konuşmadan geçireceğiniz sakin bir zaman bugün sizi en çok yakınlaştıracak şey olacak. Her buluşmanın lakırdıyla dolması gerekmiyor; yan yana oturmak, aynı sessizliği paylaşmak da derin bir yakınlık biçimidir.

Bekarsan, kimseye söylemediğin bir duygu içinde sessizce olgunlaşıyor. Bu hissi bugün ilan etmek zorunda değilsin; her duygunun hemen bir sonuca bağlanması gerekmiyor. Biraz bekleyip hissini kucaklamak bugün en doğru seçenek… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün aşk kalabalığın içinden geliyor. Ay ile Venüs senin arkadaşlık alanında buluşuyor ve bu buluşma sosyal hayatını renklendiriyor. İlişkin varsa, partnerinle arkadaşlarınızı görmek aranıza taze bir hava katacak. Baş başa kaldığınız rutin ortamlardan biraz sıyrılıp bugün kalabalık gruplara karışmak ilişkinize çok iyi gelecek.

Bekarsan, bir arkadaş buluşmasında tanışacağın biri seni şaşırtabilir. Ortak bir tanıdık üzerinden kurulan bağ sana baştan güven veriyor. Bugün tek başına evde kalmamalısın, çünkü kalbin dışarıda seni bekliyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kalbin ciddiyetini biraz bırakmak istiyor. Ay ile Venüs senin kariyer alanının tepesinde buluşuyor ve ilişkini görünür kılıyor. İlişkin varsa, partnerine karşı daha yumuşak davranman aranızı belirgin şekilde tatlandıracak. Sen sevgiyi hep sorumluluk üstlenerek gösterirsin, oysa bugün ona sadece tatlı bir söz söylemek bile içini ısıtmaya yeterli olacak.

Bekarsan, iş çevrenden biri sana farklı bir gözle bakıyor olabilir. Belki bir meslektaş, belki iş vesilesiyle tanıştığın biri. Bugün fark ettiğin bu ilgiyi hemen kestirip atmamalı, kalbine de yoğun takviminde bir yer açmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kalbin bildiğin sınırların dışına çıkmak istiyor. Ay ile Venüs senin ufuk açan alanında buluşuyor ve aşkta farklı olana ilgi duymanı sağlıyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte yeni bir plan yapmak, hiç gitmediğiniz bir yeri konuşmak aranıza heyecan katıyor. Monotonluk sizi yoruyorsa bugün küçük bir rota değişikliği bile harikalar yaratır.

Bekarsan, senden bambaşka bir dünyadan gelen biri ilgini çekebilir. Belki uzakta yaşıyor, belki bambaşka bir kültürden geliyor. Bu farklılığı bir engel değil, aradığın o taze nefes olarak görmelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün aşk yüzeyde değil, derinlerde yaşanıyor. Ay ile Venüs senin ortak kaynaklar alanında buluşuyor ve bu buluşma, aranızdaki güveni tatlı bir yerden pekiştiriyor. İlişkin varsa, partnerinle paylaşacağın bir duygu bugün ikinizi de rahatlatacak. Belki bir sır, belki bir endişe, belki de sadece uzun süredir söylemediğin içten bir düşünce. Kalbini dürüstçe açtığında ne kadar yakınlaştığınızı göreceksin.

Bekarsan, sana gerçek bir yakınlık sunan biri kalbine dokunabilir. Yüzeysel sohbetlerden sıkıldığın bir dönemdesin ve bugün karşına derinleşebileceğin biri çıkabilir. Yüzeyde kalmayı bırak, çünkü derinde çok daha güzeli var… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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