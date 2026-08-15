article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Para Burç Yorumuna Göre 16 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Para Burç Yorumuna Göre 16 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 16 Ağustos Pazar gününe özel para falı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay ile Venüs tam karşı burcunda buluşuyor ve para konularında birlikte hareket etmen sana kazandırıyor. Biriyle paylaştığın bir bütçe ya da ortak bir karar bugün tatlı bir zeminde konuşulabilir. Zor bulduğun o konuyu bugün açmalısın, çünkü karşındaki her zamankinden uzlaşmacı. Pazarlık ederken orta yolu bulayım derken cebinden eksilmesine göz yumma; masadan iki tarafın da mutlu kalkacağı net bir oranla ayrıl. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün yöneticin Venüs, Ay ile senin günlük iş alanında buluşuyor ve küçük ama düzenli kazançları öne çıkarıyor. Fazla mesai, ek bir iş ya da gelirinde ufak bir artış cebine yansıyabilir. Venüs'ün etkisiyle kendine güzel bir şey almak da içinden geçebilir, buna izin verebilirsin. Alışverişte kendini şımartırken vitrindeki her şeye elin gitmesin; sana uzun süre eşlik edecek tek bir ürüne odaklanmak cebini korur. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün keyif aldığın bir işten para kazanma ihtimalin yüksek. Ay ile Venüs senin yaratıcılık alanında buluşuyor; belki bir yeteneğin, belki iyi bir fikrin sana kazanç getirebilir. Yalnız eğlenceye ayırdığın bütçede biraz ölçüyü tutturmalısın, çünkü bugün cömertliğin artıyor. Dışarı adım atmadan önce kafanda bir harcama sınırı koyup cüzdanının dizginlerini elinde tutmayı dene. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün paranın rotası evine dönüyor. Ay ile Venüs senin yuva alanında buluşuyor ve yaşadığın yeri güzelleştirecek keyifli bir harcama gündemine gelebilir. Bu tür şeyler sana her zaman iyi geliyor, kendini suçlu hissetmene gerek yok. Dün kazanç konusunda attığın adımın karşılığı için ise biraz sabretmelisin. Ev için alışveriş yaparken ilk gördüğün etikete tav olmadan minik bir piyasa araştırmasıyla harika fırsatlar yakalayabilirsin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, dünkü bereketin devamı bugün de sürüyor. Ay ile Venüs senin iletişim alanında buluşuyor ve kısa yoldan gelen kazançları destekliyor. Bir görüşme, bir yazışma ya da yakın çevrenden gelen bir teklif cebine katkı sağlayabilir. Dün konuştuğun bir konunun detaylarını bugün netleştirmelisin. Günün koşturmacasında gözünden kaçabilecek mesajlar para kaybettirmesin; bildirimlerini ara sıra kontrol etmekte fayda var. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Ay ile Venüs tam senin kazanç alanında buluşuyor ve emeğinin karşılığını almanı destekliyor. Bir fiyat belirlerken ya da bir talep dile getirirken kendini küçümsememelisin, çünkü Venüs'ün desteğiyle karşındaki kişi sana kolayca 'evet' diyecek. Kendine yatırım yapmak için de güzel bir gün. Kendi uzmanlığını ve işine kattığın değeri masada cesaretle savunmaktan geri durma. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzü tamamen senin yanında! Ay ile yöneticin Venüs tam senin burcunda buluşuyor ve şans açıkça senden yana. Bir anlaşma, bir teklif ya da güzel bir haber cebine yansıyabilir. İstediğini bugün istemelisin, çünkü insanlar sana hayır demekte zorlanacak. Yine de günün tatlı havasına kapılıp gelen parayı henüz hesaba girmeden harcama planlarına dahil etme. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün para işlerini sessiz sedasız yürütüyorsun. Ay ile Venüs senin en gizli alanında buluşuyor ve kimseye anlatmadığın bir plan usulca olgunlaşıyor. Acele etmeden düşünmeli, kararını birkaç gün içinde vermelisin. Dünkü kariyer hareketliliğinin ardından bugün biraz nefes almalısın. Stratejini ve birikim hedeflerini nazar değmesin diye bir süre daha kendine saklamak seni en doğrusuna götürür. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün kazancın çevrenden geliyor. Ay ile Venüs senin arkadaşlık alanında buluşuyor ve bir tanıdık aracılığıyla gelen fırsat gündemine girebilir. Ortak bir iş, bir tavsiye ya da bir referans sana kapı açabilir. Bugün sosyal olmak sana doğrudan kazandırıyor. Bir çay sohbetinde laf arasında geçecek fikri hemen defterine not et ki günün coşkusuyla uçup gitmesin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün mesleğinden güzel bir haber gelebilir. Ay ile Venüs senin kariyer alanının tepesinde buluşuyor ve bir onay, bir teklif ya da bekleyen bir ödeme netleşabilir. Dün finansal bir konuda attığın adımın olumlu yankısını bugün duyabilirsin. Nazik bir dil kullandığında her kapı açılıyor. Rakamlar ve sözler resmiyete dökülüp belgeye yansıyana kadar adımlarını yine kendi klasik temkininle at. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün mesafeyle bağlantılı bir imkan gündemine gelebilir. Ay ile Venüs senin ufuk açan alanında buluşuyor; farklı bir şehir ya da alışık olmadığın bir alandan gelen teklif ilgini çekebilir. Hemen karar vermek yerine araştırmalı, birkaç gün beklemelisin. Masadaki iş birliğinin uzun vadeli maliyetlerini ve şartlarını sakince tarttıktan sonra yola çıkmak kazancını katlar. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün paylaşılan konularda güzel bir gelişme var. Ay ile Venüs senin ortak kaynaklar alanında buluşuyor ve bir destek, bir borç meselesi ya da ortak bir bütçe rahatlayabilir. Bir kurumla ya da bir ortakla yapacağın görüşme beklediğinden kolay geçecek. Eline geçen bu rahatlama nefesini hemen harcamaya çevirmek yerine küçük bir kısmını dahi olsa kenara atıp geleceğine bütçe yarat. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın