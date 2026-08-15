Günlük Para Burç Yorumuna Göre 16 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Balık, bugün paylaşılan konularda güzel bir gelişme var. Ay ile Venüs senin ortak kaynaklar alanında buluşuyor ve bir destek, bir borç meselesi ya da ortak bir bütçe rahatlayabilir. Bir kurumla ya da bir ortakla yapacağın görüşme beklediğinden kolay geçecek. Eline geçen bu rahatlama nefesini hemen harcamaya çevirmek yerine küçük bir kısmını dahi olsa kenara atıp geleceğine bütçe yarat. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…