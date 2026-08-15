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Günlük Burç Yorumuna Göre 16 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 16 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 16 Ağustos Pazar günü burçları neler bekliyor?

İşte, 16 Ağustos Pazar gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzü sana biraz soluklanma izni veriyor. Ay tam karşı burcunda Venüs ile buluşuyor ve bu buluşma, senin ilişkiler alanına yumuşacık bir hava taşıyor. İş hayatında tek başına savaşmak yerine birinden destek alıp güç birliği yapman bugün çok daha iyi sonuç veriyor. Belki bir ortakla konuşursun, belki bir arkadaşından fikir alırsın, belki de sadece birinin sana yardım etmesine izin verirsin. Sen genellikle her şeyi kendin halletmeye çalışırsın, oysa bugün destek istemek zayıflık değil, akıllılık. Bırak biri masandaki bir işi üstlensin; omuzlarındaki yük hafifleyince ne kadar hızlı yol aldığını fark edeceksin.

Maddi konularda ortak kararlar öne çıkıyor. Biriyle paylaştığın bir bütçe ya da birlikte alacağınız ortak bir karar bugün konuşulabilir. Venüs'ün etkisiyle bu görüşme tatlı bir zeminde geçiyor, o yüzden zor bulduğun konuyu bugün açmalısın. Rakamları kasmadan, sakince masaya koyduğunda karşı tarafın çözüme tahmin ettiğinden daha açık olduğunu görebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün uzlaşma rüzgarları esiyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, aranızda çözülmeyen bir konu varsa bugün ona yaklaşmak beklediğinden kolay olacak. İnatlaşmayı bir kenara bırakıp gurur yapmadan 'haklısın' diyebilmek bugün mucizeler yaratabilir. Bekar bir Koç burcu isen, sana sakin ve dengeli davranan biri dikkatini çekebilir. Senin o fırtınalı hallerini sakince dindiren birinin varlığı bugün ruhuna çok iyi gelebilir. Bugün savaşmayı bırak, kalbin barışta daha güzel… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün gökyüzü senin gündelik düzenine güzellik katıyor. Ay ile Venüs senin günlük iş alanında buluşuyor ve yaptığın sıradan işler bile bugün sana keyif veriyor. İş hayatında ağır bir tempoya girmene gerek yok; küçük ama düzenli adımlar bugün her şeyi yerine oturtuyor. Belki masanı toplarsın, belki ertelediğin küçük bir işi bitirirsin, belki de sadece programını yeniden düzenlersin. Çalışırken kendine sevdiğin bir kahveyi ısmarlamak ya da çalışma alanını havalandırmak gibi küçük dokunuşlar gününün bütün verimini artırır. Düzen sana her zaman huzur verir, bugün de öyle olacak.

Maddi konularda küçük ama istikrarlı kazançlar gündeminde. Fazla mesai, ek bir iş ya da düzenli gelirinde ufak bir artış cebine yansıyabilir. Venüs'ün etkisiyle bugün kendine güzel bir şey almak da içinden geçebilir, buna izin verebilirsin. Yalnız sepeti doldururken abartmak yerine sana gerçekten fayda sağlayacak tek bir kaliteli parçaya odaklanmak en doğrusu.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün küçük özenler konuşuyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerine gün içinde göstereceğin ufak bir ilgi ona kocaman bir hediyeden daha çok dokunacak. Gün ortasında atacağın hatır soran tatlı bir mesaj, akşamki atmosferi tamamen değiştirmeye yeter. Bekar bir Boğa burcu isen, her gün gördüğün biri bugün sana bambaşka görünebilir. İş yerinde veya mahallede sürekli selamlaştığın biriyle sohbeti iki dakika uzatmayı dene. Bazen aşk büyük bir olay değil, sadece bir bakış değişikliğidir… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün gökyüzü senin en keyifli alanını aydınlatıyor! Ay ile Venüs, senin aşk ve yaratıcılık alanında buluşuyor ve bu buluşma sana ilham dolu bir gün armağan ediyor. İş hayatında alışılmış yöntemlerin dışına çıkıp kendi fikrini denemelisin. Dün Merkür ile Jüpiter'in buluşmasıyla açılan kapı bugün hala aralık, o yüzden dünkü konuşmanın devamını getirebilirsin. Yaratıcı işlerle uğraşıyorsan bugün en verimli halindesin. Akşam saatlerinde zihninde beliren orijinal fikirleri hemen ajandana not etmeyi alışkanlık haline getir, uçup gitmesinler.

Maddi konularda keyif aldığın bir işten kazanç mümkün. Belki bir yeteneğin, belki hobin, belki de sadece iyi bir fikrin sana para kazandırabilir. Yalnız eğlenceye ayırdığın bütçede ölçüyü tutturmalısın. Eğlenirken hesabın ucu kaçabilir; o yüzden dışarı çıkmadan önce harcama limitini baştan belirle.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün gökyüzü sana gülümsüyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle plansız yapacağınız bir şey aranıza tazelik katacak. Rutin mekanları es geçip bugün daha önce gitmediğiniz bir yerde yürümek veya bir şeyler içmek aranızdaki kıvılcımı yeniden yakar. Bekar bir İkizler burcu isen, seni güldüren biri bugün kalbini çalabilir. İnce esprileriyle zekanı yakalayan birine şans vermekten çekinme. Kahkahayla başlayan hikayeler çoğu zaman en güzelleri olur… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzü seni evine, kendi köşene çağırıyor. Ay ile Venüs senin ev ve aile alanında buluşuyor ve bu buluşma yuvana huzur taşıyor. İş hayatında bugün hız kesmelisin, çünkü asıl ihtiyacın olan şey dinlenmek. Belki evde küçük bir düzenleme yaparsın, belki ailenden biriyle güzel bir sohbete dalarsın. Dün kazanç konusunda attığın adımın karşılığını almak için de biraz sabretmelisin. İş konularını akşam saatlerinde telefon ekranında bırakıp evdeki ortama odaklanmak seni şifalandırır.

Maddi konularda evinle ilgili keyifli bir harcama gündemine gelebilir. Yaşadığın yeri güzelleştirecek küçük bir şey bugün içini ısıtabilir. Bu tür harcamalar sana her zaman iyi gelir, kendini suçlu hissetmene gerek yok. Uzun süredir ertelediğin bir mutfak eşyası veya salonunu renklendirecek bir objeyi almak sana motivasyon katacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün sıcaklık her şeyin önünde. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle evde geçireceğiniz sakin bir gün ikinize de çok iyi gelecek. Dışarının kalabalığından kaçıp birlikte film izlemek veya yemek yapmak kalplerinizi yakınlaştırır. Bekar bir Yengeç burcu isen, sana kendini güvende hissettiren biri kalbini ısıtabilir. Sana ev hissi veren, karmaşadan uzak insanlara kapını aç. Bugün kalbini evine davet etmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, dünkü büyük günün ardından bugün gökyüzü sana daha sakin bir gün sunuyor. Ay ile Venüs senin iletişim alanında buluşuyor ve sözlerine tatlı bir hava katıyor. İş hayatında dün konuştuğun bir konunun detaylarını bugün konuşabilirsin. Belki bir mesaj gelir, belki bir görüşme ayarlanır, belki de dün başlayan bir konu bugün somutlaşır. Sesin bugün de güçlü, ancak dünkü coşkun yerini daha ölçülü bir tona bırakıyor. İnsanları ikna ederken yüksek sesle değil, dinlemeyi bildiğini göstererek ilerlemek elini güçlendirecek.

Maddi konularda kısa yoldan gelen bir kazanç gündemde. Bir görüşme, bir yazışma ya da yakın çevrenden gelen bir teklif cebine katkı sağlayabilir. Dünkü bereketin devamı bugün de sürüyor. Yine de telefon trafiğindeki fırsatları kaçırmamak için bildirimlerine ve maillerine bugün biraz daha dikkatli bakmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kelimeler yumuşuyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, dün söylediğin bir sözü bugün daha tatlı bir dille tamamlayabilirsin. Gurur yapmadan sevgini dile getirmek, dün istemeden kırdığın bir potu anında tamir eder. Bekar bir Aslan burcu isen, bir sohbet beklediğinden çok daha keyifli ilerleyebilir. Mesajlaşırken lafı uzatmak yerine açıkça bir kahve içmeyi teklif etmek bugün harika sonuç verebilir. Bugün kalbini konuşturmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gökyüzü senin kazanç alanına güzellik taşıyor. Ay ile Venüs orada buluşuyor ve emeğinin karşılığını görmen konusunda seni destekliyor. İş hayatında dün sessizce yürüttüğün bir konu bugün somut bir hal alabilir. Güneş yedi gün sonra senin burcuna geçecek, yani şu an son hazırlıklarını yapıyorsun. Bugün kendine yatırım yapmak, bir kursa bakmak ya da bir beceriyi geliştirmek için de güzel bir gün. Bütçeni planlarken kendini geliştirecek şeylere pay ayırmaktan korkma.

Maddi konularda kendine değer verdiğin ölçüde kazandığını görüyorsun. Bugün bir fiyat belirlerken kendini küçümsememelisin. Venüs'ün desteğiyle karşındaki kişi sana kolayca 'evet' diyecek. Hak ettiğin rakamı söylerken çekingen davranmak yerine uzmanlığına güven.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kendini değerli hissediyorsun ve bu halin dışarıya yansıyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinin sana bakışında bir sıcaklık fark edeceksin. Sana yapılan jestleri eleştirmeden, sadece kabul edip tadını çıkarmak ikinize de iyi gelir. Bekar bir Başak burcu isen, kendine gösterdiğin özen bugün başkalarının da dikkatini çekiyor. Kendi modunu yükseltip dışarı çıktığında etrafındaki ilgiyi fark etmemen imkansız. Kendini sevdiğinde sevilmek kolaylaşıyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzü tamamen senden yana! Ay ile yöneticin Venüs senin burcunda buluşuyor ve bu, ayın en güzel günlerinden birini yaratıyor. Kendini iyi hissediyor, iyi görünüyor ve çevrendekileri kolayca etkiliyorsun. İş hayatında bugün istediğin şeyi istemelisin, çünkü insanlar sana hayır demekte zorlanacak. Bir görüşme, bir teklif ya da bir talep bugün tam istediğin gibi sonuçlanabilir. Kararsızlıkla zaman kaybetmek yerine en çok istediğin projeye doğrudan odaklan.

Maddi konularda şans senden yana. Bir anlaşma, bir teklif ya da güzel bir haber cebine yansıyabilir. Venüs burcunda olduğu için bugün kendine bir güzellik almak da içinden geçebilir, bunu hak ediyorsun. Uzun zamandır aklında olan o bakımı yaptırmak veya tazelenmek özgüvenini katlayacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün adeta bir mıknatıs gibisin. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinin gözünde yeniden ilk günkü gibi parlıyorsun. Birlikte romantik bir akşam yürüyüşü yapmak veya özel bir plan hazırlamak aranızı muazzam tatlandırır. Bekar bir Terazi burcu isen, hiçbir çaba harcamadan fark ediliyorsun. Şık bir detay, tatlı bir tebessüm bugün tüm gözleri sana çevirmeye yeter. Bugün sadece kendin ol, gerisini gökyüzü hallediyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzü senden biraz geri çekilmeni istiyor. Ay ile Venüs senin en gizli alanında buluşuyor ve bu buluşma seni içine dönmeye çağırıyor. Dünkü kariyer hareketliliğinin ardından bugün dinlenmeye ihtiyacın var. İş hayatında ortalıkta görünmek yerine sessizce düşünmeli, planını olgunlaştırmalısın. Bazen en verimli iş, hiçbir şey yapmadan geçirilen bir gündür. Kalabalık toplantılar yerine kendi kulaklığını takıp işine odaklanmak kafanı toparlar.

Maddi konularda arka planda süren bir konu bugün sessizce ilerliyor. Kimseye anlatmadığın bir plan olgunlaşıyor, acele etmeden düşünmelisin. Para durumunu hemen herkese ilan etmek yerine bir süre stratejini saklı tutmak seni beklenmedik risklerden korur.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün duyguların derinlerde. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle sessiz bir beraberlik konuşmaktan daha çok yakınlaştırıyor sizi. Yan yana oturup kendi hallerinizde takılmak bile aranızdaki o güçlü bağı hissettirir. Bekar bir Akrep burcu isen, kimseye söylemediğin bir duygu içinde olgunlaşıyor. Birine duyduğun ilgiyi hemen eyleme dökmek yerine kendi içinde hissinin tadını çıkar. Her hissin hemen açıklanması gerekmiyor, biraz bekleyebilirsin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün gökyüzü seni dostlarının arasına gönderiyor. Ay ile Venüs senin arkadaşlık ve hedefler alanında buluşuyor ve bu buluşma sana neşeli bir gün vaat ediyor. İş hayatında bir bağlantı, bir dostun önerisi ya da bir grup içinden çıkan bir fikir seni ileri taşıyabilir. Dün uzaklardan gelen o güzel enerji bugün de sürüyor, o yüzden çevrenle paylaştığın her fikir karşılık bulabilir. Tek başına yürümek yerine bir ekiple hareket etmek işlerini yarı yarıya kolaylaştırır.

Maddi konularda ortak bir iş ya da bir tanıdık aracılığıyla gelen fırsat gündeminde. Bugün sosyal olmak sana doğrudan kazandırıyor. Bir kahve sohbetinde laf arasında geçebilecek bir iş birliği fikrini hemen not al, değerlendirmeye çok açık.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kalabalıklar sana yarıyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle arkadaşlarınızı görmek aranıza taze bir hava katıyor. Birlikte kalabalık gruplara karışmak aranızı sıradanlıktan çıkarır. Bekar bir Yay burcu isen, bir arkadaş buluşmasında tanışacağın biri seni şaşırtabilir. Ortak dostların olduğu bir ortamda sürpriz bir çekim yakalayabilirsin. Bugün evde oturma, kalbin dışarıda seni bekliyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün gökyüzü kariyerine güzel bir ışık tutuyor. Ay ile Venüs senin kariyer alanının tepesinde buluşuyor ve bu buluşma, çevrenin sana bakışını yumuşatıyor. İş hayatında bugün sert olmana gerek yok; nazik bir dil kullandığında istediğin her kapı açılıyor. Dün finansal bir konuda attığın adımın olumlu yankısını bugün duyabilirsin. Bir üstün ya da bir yetkili sana beklediğinden anlayışlı davranabilir. Talepkar görünmeden, nezaketle işini takip etmen sana yetecek.

Maddi konularda mesleğinden gelen güzel bir haber gündemde. Bir onay, bir teklif ya da bekleyen bir ödeme bugün netleşebilir. Gelecek habere göre hemen bütçe yapmak yerine paran hesabına geçene kadar temkinli kalmak senin her zamanki akıllıca yolun olsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün ciddiyetini biraz bırakman gerekiyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerine karşı daha yumuşak davranman aranızı belirgin şekilde tatlandıracak. Günün iş stresini eve taşımayıp sadece partnerine sarılmak buzları eritir. Bekar bir Oğlak burcu isen, iş çevrenden biri sana farklı bir gözle bakıyor olabilir. Profesyonel mesafeyi korurken yapılan tatlı esprilere dikkat et. Bugün kalbini de takvimine yazmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzü zihnini uzaklara götürüyor. Ay ile Venüs senin vizyon alanında buluşuyor ve bu buluşma sana ilham veriyor. İş hayatında farklı bir alan, uzak bir bağlantı ya da yeni bir öğrenme fikri bugün gündemine girebilir. Dün ortaklıklarda yaşanan hareketliliğin ardından bugün biraz geri çekilip büyük resme bakmalısın. Kafanı dağıtan bir konu varsa bugün ona bambaşka bir açıdan bakabilirsin. Rutin bakış açından çıkıp felsefi ve geniş bir pencere açmak seni çözüme götürür.

Maddi konularda uzakla ilgili bir imkan gündeme gelebilir. Farklı bir şehir ya da alışık olmadığın bir alandan gelen teklif ilgini çekebilir, araştırmalısın. Şartları detaylıca okuyup öyle karar ver, yeni fikirlere açık olmak sana bereket getirir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün farklı olan çekiyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle birlikte plan yapmak aranıza heyecan katıyor. Hafta sonu için küçük bir gezi rotası çizmek ikinizin de modunu anında değiştirir. Bekar bir Kova burcu isen, senden bambaşka bir dünyadan gelen biri ilgini çekebilir. Farklı kültürden, farklı tarzda birinin sohbeti seni büyüleyebilir. Bugün alışılmışın dışına çıkmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzü seni derinlere davet ediyor. Ay ile Venüs senin ortak kaynaklar alanında buluşuyor ve bu buluşma, paylaşılan konularda tatlı bir yumuşama getiriyor. İş hayatında bir ortakla ya da bir kurumla yapacağın görüşme bugün beklediğinden kolay geçebilir. Dün günlük düzeninde attığın adım bugün de meyvesini veriyor, o yüzden yeni kurduğun düzeni sürdürmelisin. Karşı tarafın çekincelerini dinleyip empatiyle yaklaştığında tüm pürüzler çözülüyor.

Maddi konularda paylaşılan bir konu olumlu ilerliyor. Bir destek, bir borç meselesi ya da ortak bir bütçe bugün rahatlayabilir. Gelen rahatlamayla birlikte birikim fikrini es geçmeyip ufak bir miktarı kenara ayırmak uzun vadede sana çok iyi gelecek.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün derinleşiyorsun. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle aranızdaki güven bugün daha da sağlamlaşıyor. İçindeki hassasiyeti ve kırılganlığı saklamadan hislerini paylaşman bağınızı unutulmaz kılar. Bekar bir Balık burcu isen, sana gerçek bir yakınlık sunan biri kalbine dokunabilir. Yüzeysel tavırları bir kenara bırakıp senin ruhunu anlamaya çalışan birine şans ver. Bugün yüzeyde kalma, derinde daha güzeli var… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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