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Günlük Burç Yorumuna Göre 15 Ağustos Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 15 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 15 Ağustos Cumartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 15 Ağustos Cumartesi gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzü senin için bolluk kapılarını ardına kadar açıyor! Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, senin yaratıcılık alanını adeta bir sahne ışığıyla aydınlatıyor. Uzun zamandır kafanda dolaşan ama bir türlü dile getiremediğin o fikir, bugün nihayet kelimelere dökülmeyi bekliyor. Belki bir sunum, belki bir teklif, belki de doğru kişiye söyleyeceğin tek bir cümle. Sakın “acaba beğenilir mi” diye düşünüp geri çekilme, çünkü Jüpiter’in cömertliği tam da cesaret edenlere gülümsüyor.

Maddi konularda ise bu bereket cebine de yansıyor. Bugün anlattığın bir fikir, hiç ummadığın bir anda sana para kazandırabilir; belki bir müşteri, belki bir iş ortağı, belki de eski bir tanıdık kapını çalar. Yalnız Jüpiter’in etkisiyle canın çok şey almak isteyebilir, o yüzden eline geçen parayı hemen harcamamalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kelimeler kalpten çıkıyor ve tam hedefini buluyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, uzun süredir söylemeyi ertelediğin bir cümleyi bugün söyleyebilir, alacağın karşılıkla duygulanabilirsin. Bekar bir Koç burcu isen, bir mesajla başlayan sohbet beklediğinden çok daha hızlı ilerleyebilir. Unutma, bugün susmak kaybettiriyor, konuşmak kazandırıyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün gökyüzü seni evinin içine, en huzurlu köşene çağırıyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, senin ev ve aile alanına bereket taşıyor. Uzun süredir düşündüğün bir taşınma, bir tadilat ya da ailenle konuşman gereken bir konu bugün nihayet çözülebilir. Belki bir haber gelir, belki biri sana yardım eli uzatır, belki de sen kendin bir karar verirsin. İş hayatında da temponu evden yürütmek sana bugün çok daha iyi geliyor.

Maddi konularda evinle ilgili bir gelişme cebini rahatlatabilir. Belki bir kira meselesi çözülür, belki aileden bir destek gelir, belki de eve yapacağın bir yatırım aklına yatar. Jüpiter bu konuda seni cömert davranmaya itiyor, ancak alacağın kararı bir günlüğüne bekletmen iyi olur.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün ev sıcaklığı her şeyin önüne geçiyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle evde geçireceğiniz sade bir akşam, en pahalı buluşmadan daha kıymetli olacak. Bekar bir Boğa burcu isen, tanıdık bir çevreden gelen biri sana kendini güvende hissettirebilir. Bugün kalbini rahat bırak, o kendi yolunu buluyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün senin günün! Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve yöneticin Merkür bu buluşmayla birlikte tam senin iletişim alanında parlıyor. Yani bugün ağzından çıkan her cümle beklediğinden fazla karşılık buluyor. Bir sunum, bir görüşme, bir teklif ya da bir yazışma seni tam istediğin yere taşıyabilir. Uzun süredir cevap alamadığın bir konuda bugün kapılar açılabilir, o yüzden telefonunu yakınında tutmalısın.

Maddi konularda kısa yoldan gelen kazançlar öne çıkıyor. Belki bir komisyon, belki küçük bir iş, belki de yakın çevrenden gelen bir teklif. Jüpiter’in bereketi bugün senin sözlerinde saklı, o yüzden istediğin rakamı çekinmeden söylemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün konuşmak her kapıyı açıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle uzun ve keyifli bir sohbet aranızdaki bağı tazeleyecek. Bekar bir İkizler burcu isen, bir mesajla başlayan yakınlık seni şaşırtacak kadar hızlı ilerleyebilir. Bugün kelimelerine güven, çünkü onlar senin en güçlü yanın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzü emeğinin karşılığını sana teslim ediyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma tam senin kazanç alanında gerçekleşiyor. Uzun süredir hak ettiğini düşündüğün bir ücret, bekleyen bir ödeme ya da ertelenmiş bir zam bugün gündeme gelebilir. Mars da hâlâ senin burcunda ilerliyor, yani istemek için gereken cesaret şu an fazlasıyla var. Sesini duyurmaktan çekinme, çünkü bugün sustuğun her şey yarına kalıyor.

Maddi konularda bu, ayın en bereketli günlerinden biri. Belki beklediğin para nihayet yatar, belki yeni bir gelir yolu açılır, belki de kendi işini kurma fikri gerçek bir plana dönüşür. Rakamı sen söyle, çünkü Jüpiter cesur konuşanı seviyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kendine verdiğin değer öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinden beklediğin ilgiyi açıkça istemelisin; bu isteği dile getirdiğinde alacağın karşılık seni rahatlatacak. Bekar bir Yengeç burcu isen, kendini iyi hissettiğin için çevrendekiler de bunu fark ediyor. Bugün kendine iyi davran, gerisi kendiliğinden geliyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün yılın en güzel günlerinden biri seni bekliyor! Merkür ile Jüpiter tam senin burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, seni adeta bir spot ışığının altına çekiyor. Sözlerin, fikirlerin ve duruşunla bugün herkesin dikkatini üzerine topluyorsun. Belki bir iş teklifi, belki büyük bir müjde, belki de aylardır beklediğin bir onay. Ne olursa olsun, bugün istediğin şeyi açıkça söylemelisin, çünkü gökyüzü bugün sana hayır demeyi zorlaştırıyor.

Maddi konularda bereket kapını çalıyor. Bu buluşma senin için yeni bir iş, daha yüksek bir ücret ya da kazançlı bir anlaşma anlamına gelebilir. Yalnız cömertliğin bugün fazla kabarabilir, o yüzden herkese ısmarlamadan önce bir düşünmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün çekiciliğin gökyüzü kadar geniş. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerine söyleyeceğin bir söz uzun süre hatırlanacak; sözlerini sevgiyle seçmelisin. Bekar bir Aslan burcu isen, bugün hiçbir çaba harcamadan fark ediliyorsun, hatta iki kişi birden ilgi gösterebilir. Bugün kalbini de sahneye çıkar, saklamana gerek yok… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gökyüzü senin için perde arkasında çalışıyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, senin en gizli alanında gerçekleşiyor. Yani bugünkü kazancın gürültüyle değil, sessizlikle geliyor. Uzun süredir kimseye anlatmadan hazırlandığın bir konu bugün olgunlaşabilir, beklediğin bir haber sessizce ulaşabilir. Güneş sekiz gün sonra senin burcuna geçecek, yani şu an sahne arkasında son hazırlıklarını yapıyorsun.

Maddi konularda arka planda yürüyen bir mesele bugün çözülmeye başlıyor. Belki bir başvurunun sonucu gelir, belki kimseye söylemediğin bir borç meselesi hafifler. Yalnız biriyle paylaştığın bir konuda acele karar vermemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün duyguların derinlerde yaşanıyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerine içinde tuttuğun bir şeyi anlatmak seni fazlasıyla rahatlatacak. Bekar bir Başak burcu isen, kimseye söylemediğin bir hoşlanma bugün daha da netleşiyor. Sakın içine atma, kalbin de nefes almak istiyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün şans sana arkadaşlarının elinden geliyor! Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, senin sosyal çevre alanını hareketlendiriyor. Bir dostunun söyleyeceği tek bir cümle, sana yepyeni bir kapı açabilir. Belki bir tanıdık aracılığıyla iş gelir, belki bir grup içinde adın geçer, belki de uzun zamandır görmediğin biri hayatına yeniden girer. Venüs de hâlâ senin burcunda, yani bugün insanlar sana kolayca “evet” diyor.

Maddi konularda kazancın çevrenden geliyor. Bir tavsiye, bir referans ya da ortak bir iş bugün gelirini artırabilir. Gelen davetleri geri çevirmemelisin, çünkü fırsat bugün masada değil sohbetin içinde saklı.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kalabalıklar sana yarıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle birlikte gireceğiniz bir ortam aranıza taze bir hava katacak. Bekar bir Terazi burcu isen, bir arkadaşının tanıştıracağı kişi beklediğinden çok daha uygun çıkabilir. Bugün evde kalma, çünkü kalbin dışarıda seni bekliyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzü kariyerinin tam tepesinde parlıyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, senin mesleki hayatına büyük bir kapı açıyor. Belki bir terfi, belki yeni bir görev, belki de uzun süredir beklediğin bir onay bugün gelebilir. Dün kapanan bir konu varsa üzülme, çünkü bugün onun yerine çok daha iyisi geliyor. Bir üstünle ya da bir yetkiliyle konuşmak için bundan uygun bir gün zor bulunur.

Maddi konularda gelirini doğrudan işin belirliyor. Bu buluşma sana daha yüksek bir ücret, yeni bir pozisyon ya da kazançlı bir anlaşma getirebilir. Talebini net söylemeli, kendini küçük görmemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün iş ile kalp arasında bir denge kurman gerekiyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, güzel haberini paylaşacak birinin olması senin için işin kendisinden daha kıymetli. Bekar bir Akrep burcu isen, profesyonel bir ortamda tanışacağın biri sana ilgi duyabilir. Bugün kalbini de en az kariyerin kadar önemsemelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün yöneticin Jüpiter senin için çalışıyor! Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, senin ufuk açan alanında gerçekleşiyor. Yani bugün gelen fırsat uzaklardan geliyor. Belki başka bir şehirden bir teklif, belki bir eğitim imkânı, belki de yurt dışıyla bağlantılı bir iş. Kafandaki büyük hayal bugün gerçekten mümkün görünüyor, o yüzden “bana göre değil” deyip geçmemelisin.

Maddi konularda bereket geniş bir kapıdan giriyor. Bir eğitim, bir seyahat ya da farklı bir alanla ilgili bir yatırım sana uzun vadede kazandırabilir. Jüpiter cömert ama ölçüsüz, o yüzden hesabını iyi yapmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün ufkun genişliyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle birlikte kuracağınız bir plan aranıza yeni bir heyecan getiriyor. Bekar bir Yay burcu isen, senden bambaşka bir dünyadan gelen biri kalbini hızlandırabilir. Bugün kapını aç, çünkü sürpriz orada saklı… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün gökyüzü senin adına bir kapıyı aralıyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, ortak kaynaklar alanında gerçekleşiyor. Uzun süredir çözülmeyen bir konu nihayet hareketleniyor. Belki bekleyen bir prim, belki bir kredi onayı, belki de aylardır peşinde koştuğun bir hakediş. Bugün masaya oturmak için doğru zamandasın, çünkü karşı taraf her zamankinden anlayışlı.

Maddi konularda paylaşılan paralar gündeminde. Bir borç yapılandırması, bir ortaklık payı ya da bir destek bugün sonuca bağlanabilir. Konuştuğun her rakamı yazılı hale getirmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün derinleşiyorsun. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle paylaşacağın bir sır aranızdaki güveni bambaşka bir yere taşıyacak. Bekar bir Oğlak burcu isen, sana yüzeysel değil gerçek bir yakınlık sunan biri dikkatini çekebilir. Bugün duvarlarını biraz indir, kimse seni incitmek için gelmiyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün bereket sana karşındaki kişiden geliyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma tam senin ilişkiler alanında gerçekleşiyor. Yani bugün tek başına değil, birlikte kazanıyorsun. Bir ortaklık teklifi, bir iş birliği ya da bir müşteriden gelen büyük bir haber gündemine girebilir. Dün kapanan bir bağ varsa bugün yerine çok daha uygun biri çıkabilir, o yüzden umutsuzluğa kapılmamalısın.

Maddi konularda ortak yürüyen bir iş sana kazandırıyor. Belki bir sözleşme imzalanır, belki bekleyen bir pay netleşir. Şartları konuşurken açık olmalı, kendi payını çekinmeden istemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün karşı taraf ilk adımı atıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinin söyleyeceği bir söz seni şaşırtacak kadar güzel olabilir. Bekar bir Kova burcu isen, biri sana açıkça ve dolambaçsız yaklaşabilir. Bugün kaçma, çünkü aradığın netlik tam da bu… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzü senin günlük düzenine bereket taşıyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, iş rutinini ve sağlığını yöneten alanda gerçekleşiyor. Yani bugün gelen fırsat büyük bir sıçrama değil, hayatını kolaylaştıracak somut bir gelişme olabilir. Belki yeni bir görev, belki ek bir iş, belki de sana zaman kazandıracak bir düzen değişikliği. Dün ne bıraktıysan bugün yerine daha iyisi geliyor.

Maddi konularda düzenli gelirinde bir artış mümkün. Fazla mesai, ek bir iş ya da yeni bir sorumluluk cebine yansıyabilir. Gelen teklifi dikkatle dinlemeli, hemen reddetmemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün küçük jestler büyük iş görüyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerine göstereceğin sıradan bir özen ona kocaman bir hediyeden daha çok dokunacak. Bekar bir Balık burcu isen, gündelik hayatının içinde her gün gördüğün biri bugün sana bambaşka görünebilir. Bugün gözünü biraz kaldır, aradığın belki de çok yakınında… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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