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Günlük Burç Yorumuna Göre 14 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 14 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 14 Ağustos Cuma günü burçları neler bekliyor?

İşte, 14 Ağustos Cuma gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Pallas bugün senin burcunda geri harekete geçiyor ve son zamanlarda kurduğun bir planın gerçekten işe yarayıp yaramadığını sorgulatıyor. Acele etmeden stratejini gözden geçirmek sana harika bir vizyon katacaktır. İş hayatında hızlı hareket etmek istiyorsun ama bugün strateji değiştirmen gerektiğini fark edebilirsin. Yavaşlamak bazen en hızlı ilerleme yoludur, bunu unutma. Ay Başak burcunda ilerlerken ayrıntıları görme becerin artıyor, bu yüzden planını baştan sona okumalısın. Zekana ve pratikliğine güven. Yarınki Merkür-Jüpiter kavuşumu büyük bir teklif getirebilir, o yüzden bugünü hazırlığa ayırmalısın. Kendini geleceğin o güzel fırsatlarına heyecanla hazırla!

Maddi konularda gündelik hesaplarını gözden geçiriyorsun. Küçük bir hata ya da atladığın bir kalem bugün gözüne çarpabilir. Bunu bir aksilik değil, zamanında yakalanmış bir şans olarak görmelisin. Bütçene göstereceğin bu minik özen seni ileride büyük bir rahatlığa taşıyacak.

Aşk hayatında yaklaşımını yeniden düşünüyorsun. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerine hep aynı şekilde yaklaşmanın artık işe yaramadığını fark edebilirsin. Ona küçük ve tatlı bir jest yapmak aranıza muazzam bir tazelik katar. Bekar bir Koç burcu isen, tanışma yönteminin seni doğru kişilere götürmediğini görüyorsun. Kalbinin sesini dinleyip yeni yollar denemek sana çok iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün işlerin keyifli tarafına yöneliyorsun. Ay yaratıcılık alanında ilerlerken üretme isteğin artıyor ve alışılmış yöntemlerin dışına çıkmak istiyorsun. Hayal gücünü özgür bırakmanın ve ruhunu beslemenin tam zamanı! İş hayatında bir fikri hayata geçirmek için uygun bir gündesin, ancak Pallas'ın geri hareketi bu fikri önce test etmeni istiyor. Adımlarını sağlam atmak yeteneklerini daha da parlatır. Yarınki Merkür-Jüpiter kavuşumu ev bağlantılı bir konuda müjde getirebilir. Yuvanı güzelleştirecek harika haberlere hazır ol!

Maddi konularda kendini şımartma isteğin belirgin. Kendine minik hediyeler vermek morali yükseltir. Yaklaşan Jüpiter etkisi harcamalarını büyütebilir, bu yüzden bugün sepete attığın şeyin gerçekten gerekli olup olmadığını sormalısın. Bütçendeki tatlı dengeyi korumak seni daha huzurlu kılacaktır.

Aşk hayatında oyun ve neşe öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle plansız bir şey yapmak aranıza tazelik katıyor. Birlikte çocukça kahkahalar atmak en güzel şifadır. Bekar bir Boğa burcu isen, seni güldüren biri bugün dikkatini çekebilir. Neşeli ve içten sohbetlere kalbini açmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün zihnin evine, kendi alanına yöneliyor. Ay ev ve aile alanında ilerlerken dışarıdaki koşuşturmadan uzaklaşmak istiyorsun. Kendi güvenli alanında huzur bulmak sana muazzam bir enerji depolatacak. İş hayatında sakin bir ortamda çalışmak verimini artırıyor. Kendi temponda ilerlemeyi tercih etmelisin. Pallas arkadaşlık alanında geri harekete geçiyor ve bir toplulukla ilgili planını yeniden düşünmeni istiyor. Sezgilerine güvenerek ince ayarlar yapabilirsin. Yarınki Merkür-Jüpiter kavuşumu bir yazışma ya da sözleşme üzerinden güzel bir haber getirebilir. Önüne çıkacak muhteşem fırsatlara kucak aç!

Maddi konularda evle ilgili bir düzenleme gündeminde. Büyük bir yatırım yerine küçük bir iyileştirme bugün daha mantıklı geliyor. Yaşam alanına katacağın küçük bir renk bile modunu anında yükseltecektir.

Aşk hayatında sıcak bir gün geçiriyorsun. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle evde geçireceğiniz sade bir zaman aranızı besliyor. Birlikte sıcak bir çay içip sohbet etmek aranızdaki bağı güçlendirir. Bekar bir İkizler burcu isen, tanıdık bir çevreden gelen bir yakınlık içini ısıtabilir. Aşina olduğun o tatlı samimiyete bir şans verebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün sözlerin belirleyici oluyor. Ay iletişim alanında ilerlerken konuşmaların ve yazışmaların öne çıkıyor. İçindeki o sevecen ve etkileyici ışığı kelimelerine yansıtma zamanı! İş hayatında ertelediğin bir görüşmeyi bugün yapabilirsin, üstelik Mars burcunda olduğu için cesaretin de yerinde. Özgüvenli duruşunla herkesi büyüleyebilirsin. Pallas kariyer alanında geri harekete geçiyor ve mesleki stratejini gözden geçemeni istiyor. Hedeflerini daha parlak kılacak tatlı güncellemeler yapabilirsin. Yarınki Merkür-Jüpiter kavuşumu kazanç alanında büyük bir gelişme getirebilir. Bereketli haberlere şimdiden sevinmelisin!

Maddi konularda yarın için zemin hazırlıyorsun. Bugün konuşacağın bir rakam yarın somut bir teklife dönüşebilir, bu yüzden isteğini net söylemelisin. Kendine ve emeğine değer vermek sana çok kazandıracak.

Aşk hayatında iletişim güçlü. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerine hissettiğini anlatmak bugün sana kolay geliyor. Kalpten dökülen içten cümleler sevginizi katbekat artırır. Bekar bir Yengeç burcu isen, kurduğun bir sohbet beklediğinden hızlı ilerleyebilir. Akışın getirdiği o tatlı uyuma kendini rahatça bırak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün dikkatini somut olana çeviriyorsun. Ay kazanç alanında ilerlerken tutulmadan sonra aldığın kararı rakamlarla test ediyorsun. Bedenini ve zihnini dinlendirmeyi sakın ihmal etme. İş hayatında heyecan yerini hesaba bırakıyor ve bu sağlıklı bir dengelenme. Mantıklı adımlarla ilerlemek sana büyük bir güç verecek. Pallas ufuk açan alanında geri harekete geçiyor, uzak bir plana dair stratejini yeniden düşünmelisin. Bakış açını esnetmek sana yeni kapılar açar. Yarın Merkür ile Jüpiter senin burcunda kavuşuyor, yani yılın en büyük fırsat günlerinden biri kapıda. Şansın pırıl pırıl parlayacak, hazır ol!

Maddi konularda yarına hazırlanıyorsun. Bugün istediğin rakamı belirlemeli, yarın onu çekinmeden söylemelisin. Kendi değerini bilerek adım atmak sana muazzam kapılar açar.

Aşk hayatında değer arayışın sürüyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, ilişkide neye ihtiyacın olduğunu bugün daha net görüyorsun. İsteklerini tatlı dille dile getirmek aranızdaki uyumu güçlendirir. Bekar bir Aslan burcu isen, sana gerçekten emek veren biri dikkatini çekebilir. Sana değer veren ve seni el üstünde tutan sevgilere kalbini açmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay bugün senin burcunda ilerliyor ve seni haftanın en dikkatli haline getiriyor. Işığınla etrafına güven ve ilham saçıyorsun! İş hayatında gözünden hiçbir şey kaçmıyor, başkalarının atladığı bir ayrıntıyı sen yakalıyorsun. Pratik zekan ve detaycılığınla takdir toplayacaksın. Pallas ortak kaynaklar alanında geri harekete geçiyor ve paylaşılan bir konuda stratejini gözden geçemeni istiyor. Finansal dengelerini kurarken sakince ilerlemek sana kazandırır. Yarınki Merkür-Jüpiter kavuşumu perde arkasında yürüttüğün bir konuda müjde getirebilir. Sabrının ve emeğinin tatlı meyvelerini toplamaya az kaldı!

Maddi konularda ortak bir hesap dikkatini çekiyor. Belgeleri incelemek için bugün ideal bir gündesin, çünkü konsantrasyonun çok yüksek. Zihnindeki netlik sayesinde her şeyi kolayca çözebilirsin.

Aşk hayatında kendini iyi hissediyorsun. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerine karşı bugün daha yumuşak ve anlayışlısın. Ona göstereceğin şefkat aranızdaki tüm pürüzleri siler geçer. Bekar bir Başak burcu isen, doğal çekimin artıyor ve çevrendekiler bunu fark ediyor. Zarafetinle herkesi büyüleyeceğin tatlı bir gündesin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün geri planda kalmayı tercih ediyorsun. Ay en içsel alanında ilerlerken kalabalıktan uzaklaşmak, kendi başına düşünmek istiyorsun. Kendi ruhunu ve bedenini dinlendirmek sana muazzam bir şifa verecektir. İş hayatında görünür olmak yerine hazırlık yapmalısın. Planlarını sakince olgunlaştırmak uzun vadede kazandırır. Pallas tam karşı burcunda geri harekete geçiyor ve bir ortaklıkta izlediğin yolu yeniden değerlendirmeni istiyor. Kendi sınırlarını ve huzurunu koruyacak adımlar atmalısın. Yarınki Merkür-Jüpiter kavuşumu sosyal çevrenden büyük bir fırsat getirebilir. Güzel bağlantılara hazır ol!

Maddi konularda sessizce ilerliyorsun. Kimseye anlatmadığın bir plan bugün olgunlaşıyor, acele etmeden düşünmelisin. İç sesine güvenerek adım atmak sana bereket getirecektir.

Aşk hayatında içe dönüksün. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle baş başa geçireceğiniz sakin bir zaman aranızı derinleştiriyor. Birlikte huzurlu bir sessizliği paylaşmak bile bağınızı güçlendirir. Bekar bir Terazi burcu isen, kimseye söylemediğin bir duygu içinde olgunlaşıyor. Duygularını kendi içinde tatlılıkla kucaklamak seni gelecekteki güzel sevgilere hazırlar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün çevren devreye giriyor. Ay arkadaşlık ve hedefler alanında ilerlerken güvendiğin insanlarla bir araya gelmek işini kolaylaştırıyor. Sevdiklerinle fikir alışverişinde bulunmak ruhuna neşe katacak. İş hayatında bir dostunun önerisi sana yeni bir yol gösterebilir. Dayanışmanın ve iş birliğinin keyfini çıkar. Pallas günlük düzen alanında geri harekete geçiyor ve çalışma yönteminde bir değişiklik yapman gerektiğini işaret ediyor. Temponu daha konforlu hale getirmek sana iyi gelecek. Yarınki Merkür-Jüpiter kavuşumu kariyerinde büyük bir haber getirebilir. Yüzünü güldürecek gelişmelere hazır ol!

Maddi konularda ortak bir plan gündeminde. Bir grup içinde yürüyen işten pay alman söz konusu olabilir, şartları netleştirmelisin. Hakkın olanı tatlı dille baştan konuşmak ilişkilerinizi de korur.

Aşk hayatında sosyal ortamlar öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle arkadaşlarınızı görmek aranıza neşe katıyor. Birlikte sosyalleşmek aranızı tazeleyecek. Bekar bir Akrep burcu isen, bir buluşmada tanışacağın biri ilgini çekebilir. Gülümsemeni takın ve tatlı sohbetlerin tadını çıkar! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün görünürlüğün yüksek. Ay kariyer alanının tepesinde ilerlerken çevrenin gözü üzerinde oluyor. Yeteneklerinle ve neşenle parladığın şahane bir gün! İş hayatında bir sorumluluk sana verilebilir ya da bir işin sonucu senden sorulabilir. Başarılarınla gurur duyma vakti, kendine güven. Pallas yaratıcılık alanında geri harekete geçiyor ve bir projede izlediğin yöntemi gözden geçirmeni istiyor. İçindeki o özgün fikirleri esneterek yeniden sunabilirsin. Yarın yöneticin Jüpiter, Merkür ile kavuşuyor; bu, eğitim ya da uzak bağlantılar üzerinden büyük bir fırsat demek. Ufkunun genişleyeceği harika sürprizler kapıda!

Maddi konularda mesleğinden gelen bir gelişme yaklaşıyor. Bugün hazırlığını yapmalı, yarını beklemelisin. Bütçeni planlayarak bu güzel dönemi karşılayabilirsin.

Aşk hayatında dengeyi arıyorsun. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, iş yoğunluğunun ilişkinden çaldığı zamanı telafi etmelisin. Partnerine minik bir mesaj atmak ya da akşam ona özel bir zaman ayırmak kalbini çalacaktır. Bekar bir Yay burcu isen, hedefleri belli biri bugün dikkatini çekebilir. Kendinden emin tavırlar ilgini çekebilir, akışa şans ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün zihnin uzaklara açılıyor. Ay ufuk açan alanında ilerlerken alışılmış çerçeveden çıkmak istiyorsun. Kendini geliştirecek ve ufkunu aydınlatacak yeniliklere kucak açmalısın. İş hayatında yeni bir alan öğrenmek ya da farklı bir bağlantı kurmak gündemine girebilir. Öğrenme şevkin sana yeni kapılar aralar. Pallas ev alanında geri harekete geçiyor ve ailevi bir konudaki yaklaşımını yeniden düşünmeni istiyor. Sevdiklerine anlayış ve şefkatle yaklaşmak her sorunu çözer. Yarınki Merkür-Jüpiter kavuşumu ortak kaynaklarda büyük bir gelişme getirebilir. Rahatlama sağlayacak haberlere hazır ol!

Maddi konularda kredi, prim ya da paylaşılan bir hesapta hareketlilik yaklaşıyor. Bugün belgelerini toparlamalısın. İşlerini düzenli yürütmek seni finansal olarak çok rahatlatır.

Aşk hayatında merak öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle geleceğe dair konuşmak aranızı canlandırıyor. Birlikte tatlı hayaller kurmak bağınızı sağlamlaştırır. Bekar bir Oğlak burcu isen, farklı bir çevreden gelen biri ilgini çekebilir. Yeni kültürler ve farklı bakış açıları kalbine neşe katabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün yüzeyin altına iniyorsun. Ay ortak kaynaklar alanında ilerlerken paylaşılan konular gündemine giriyor. Sezgi gücünle her şeyin en doğrusunu fark edeceğin bir gün. İş hayatında bir ortakla aranızdaki finansal denge konuşulmak istiyor. Çözüm odaklı ve yapıcı olmak işini kolaylaştırır. Pallas iletişim alanında geri harekete geçiyor ve bir konuyu nasıl anlattığını gözden geçirmeni istiyor. Kelimelerini yumuşatarak seçmek harikalar yaratır. Yarınki Merkür-Jüpiter kavuşumu ilişkiler alanında büyük bir teklif getirebilir. Kalbini heyecanlandıracak gelişmelere hazır ol!

Maddi konularda derin bir konu netleşiyor. Bir borç ya da destek meselesinde bugün somut bir adım atabilirsin. Üzerindeki finansal yüklerin hafiflemesi seni çok rahatlatacak.

Aşk hayatında derinleşme var. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle paylaşacağın bir sır aranızdaki güveni artırıyor. Samimiyetle açılan kalpler birbirine daha da yakınlaşır. Bekar bir Kova burcu isen, yüzeysel bir ilgi seni tatmin etmiyor. Ruhuna dokunacak dürüst ve derin duygulara kalbini açmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün odağın karşındaki kişide. Ay tam karşı burcunda ilerlerken ortaklıklar ve ilişkiler öne çıkıyor. Zarafetinle ve uyumunla çevrendekilere ışık saçıyorsun. İş hayatında bir ortakla kuracağın uyum işini hızlandırıyor. Birlikte hareket etmek sana büyük bir güç verecek. Pallas kazanç alanında geri harekete geçiyor ve gelir stratejini yeniden düşünmeni istiyor. Bütçeni daha verimli kılacak pratik fikirler geliştirebilirsin. Yarınki Merkür-Jüpiter kavuşumu günlük düzeninde büyük bir gelişme getirebilir. İşlerinin su gibi akacağı güzel bir dönem başlıyor!

Maddi konularda ortaklaşa alınacak bir karar gündemde. Tek başına değil, birlikte düşünmek bugün sana kazandırıyor. Güvendiğin insanlarla fikir alışverişinde bulunmak en doğru adımı attırır.

Aşk hayatında karşı taraf merkezde. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerini dinlemeye öncelik vermelisin. Ona sunacağın şefkatli yaklaşım aranızdaki bağı katbekat güçlendirir. Bekar bir Balık burcu isen, sana açıkça yaklaşan biri karşına çıkabilir. Kalbini tatlı sürprizlere açık tut, güzel bir aşk kapını çalabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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