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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 14 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 14 Ağustos Cuma gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Pallas senin burcunda geri dönüşe geçiyor ve elindeki para planını adeta bir haritayı ters çevirip yeniden okumaya benziyor bu süreç. Belki aylardır uğraştığın bir işten beklediğin kazanç bir türlü gelmedi, belki de yanlış kapıyı çalıyorsun, kim bilir belki de sadece zamanlaman yanlıştı. Ay Başak burcunda ilerlerken gözünden hiçbir ayrıntı kaçmıyor, o yüzden hesaplarını satır satır oku. Yarın Merkür ile Jüpiter’in muhteşem buluşması var; bugün hazırlığını yaparsan yarın o kapı senin için ardına kadar açılacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün cebinin dizginleri keyif alanlarının elinde ve doğrusu bunu hak ediyorsun. Ay yaratıcılık evinde parlarken hoşuna giden bir şeye para harcamak istiyorsun; belki uzun süredir gözüne kestirdiğin bir parça, belki güzel bir akşam yemeği, belki de sadece kendine ufak bir hediye. Ancak yarın gelen Jüpiter’in cömert enerjisi bugünden hissediliyor ve bu “nasıl olsa hallederim” duygusunu balon gibi şişiriyor. Sepetindekileri bir gece beklet; yarın hâlâ istiyorsan gönül rahatlığıyla al. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün paranın rotası dosdoğru evine dönüyor. Ay ev alanında ilerlerken yaşadığın yeri daha güzel kılacak bir masraf aklına düşebilir; belki bir eşya değişimi, belki aylardır ertelediğin küçük bir tamir, kim bilir belki de sadece perdeleri yenilemek. Yarınki Merkür-Jüpiter kavuşumu bir yazışma ya da sözleşme üzerinden gerçekten güzel bir haber getirebilir. Bugün gelen kutunu boş bırakma, çünkü bir mesaj her şeyi değiştirebilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Mars burcunda ilerlerken istemek sana hiç bu kadar kolay gelmemişti, adeta içindeki çekingen ses sustu ve yerini cesur bir sese bıraktı. Ay iletişim alanında olduğu için bugün bir rakam konuşmak, bir teklif sunmak ya da alacağını hatırlatmak için mükemmel bir gündesin. Yarın Merkür ile Jüpiter tam senin kazanç evinde buluşuyor; yani bugün açtığın konu yarın somut bir sonuca dönüşebilir. Sesini bugün duyur, gerisi kendiliğinden gelecek. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, tutulmadan sonra kafanda dönüp duran o büyük karar bugün rakamlarla sınanıyor ve bu sınavdan geçeceksin. Ay kazanç alanında ilerliyor, heyecanın yerini sağduyulu bir hesap alıyor. Yarın Merkür ile Jüpiter senin burcunda buluşuyor ve bu, yılın en cömert günlerinden biri sayılır; belki hayalini kurduğun bir iş teklifi, belki beklediğin bir müjde, belki de hak ettiğin rakamın nihayet karşılığını bulması. Bugün istediğin sayıyı belirle, yarın gözünü kırpmadan söyle. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay bugün senin burcunda ve dikkatin adeta bir mercek gibi çalışıyor; herkesin gözünden kaçan detayı sen yakalıyorsun. Bir faturada, bir sözleşmede ya da bir hesapta fark edeceğin ufacık bir ayrıntı bugün cebine para olarak dönebilir. Yalnız Pallas ortak kaynaklar alanında geri gitmeye başlıyor, yani biriyle paylaştığın bir konuda acele etmemelisin. Belgeleri okumadan hiçbir şeye evet deme, çünkü senin gücün zaten okumakta. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün para işlerini kimseye çaktırmadan, sessiz sedasız yürütüyorsun ve bu sana çok yakışıyor. Ay en gizli alanında ilerlerken kendi başına düşünmek istiyorsun. Venüs burcunda olduğu için şans yine senden yana, ama Pallas tam karşı burcunda geri gidiyor; bir ortakla yaptığın planı yeniden gözden geçirmelisin. Yarınki Merkür-Jüpiter kavuşumu çevrenden bir fırsat getirebilir, o yüzden bugün kimseye kapını kapatma. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün kazanç kapın hiç ummadığın bir yerden, bir tanıdığından açılıyor. Ay arkadaşlık alanında ilerlerken bir dostunun ağzından çıkacak tek bir cümle sana yepyeni bir yol gösterebilir. Yarın Merkür ile Jüpiter kariyer alanında buluşuyor ve bu, senin için terfi, yeni bir görev ya da uzun süredir beklediğin o onay anlamına gelebilir. Bugün bağlantılarını canlandır, yarını hazırlıklı karşıla. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün gökyüzü sanki tüm ışıkları senin üzerine çevirmiş gibi. Ay kariyer alanının tepesinde ilerliyor ve yaptığın iş görünür oluyor. Yarın yöneticin Jüpiter, Merkür ile buluşuyor ve bu senin için yılın en bereketli günlerinden biri; belki yurt dışı bağlantılı bir teklif, belki bir eğitim fırsatı, kim bilir belki de hiç aklına gelmeyen bambaşka bir kapı. Bugün hazırlığını yap, yarın önüne geleni sakın kaçırma. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün zihnin ufuk çizgisinde geziniyor ve alışılmış kazanç yollarının dışına çıkmak istiyorsun. Ay uzaklar alanında ilerliyor, bu da sana yeni bir pencere açıyor. Yarın Merkür ile Jüpiter ortak kaynaklar alanında buluşuyor; bekleyen bir prim, bir kredi onayı ya da aylardır çözülmeyen bir borç meselesi hareketlenebilir. Bugün belgelerini topla, yarın masaya hazırlıklı otur. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün yüzeyin altındaki hesaplar gündemine geliyor ve suyun dibindeki taşı görmen gerekiyor. Ay ortak kaynaklar alanında ilerlerken biriyle paylaştığın bir konu netleşmek istiyor. Pallas iletişim alanında geri gidiyor, yani söyleyeceğini önce kafanda kur, sonra söyle. Yarınki Merkür-Jüpiter kavuşumu bir ortaklık üzerinden büyük bir teklif getirebilir, o yüzden bugün köprüleri yakma. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün tek başına değil, omuz omuza kazanıyorsun. Ay tam karşı burcunda ilerliyor ve bir ortakla ya da bir müşteriyle kuracağın uyum işlerini adeta rüzgâr gibi hızlandırıyor. Yarın Merkür ile Jüpiter günlük düzen alanında buluşuyor; ek bir iş, fazla mesai ya da yeni bir görev gelirini yükseltebilir. Yalnız Pallas kazanç alanında geri gidiyor, o yüzden bugün kazandığını hemen harcama. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
Astroloji Editörü
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