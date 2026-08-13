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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 14 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 14 Ağustos Cuma günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 14 Ağustos Cuma gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Pallas bugün senin burcunda geri geri gitmeye başlıyor ve sana şunu soruyor: aşkta hep aynı taktiği deneyip farklı sonuç mu bekliyorsun? İlişkin varsa, partnerine yaklaşma biçimin artık işe yaramıyor olabilir; sen ısrar ettikçe o geri çekiliyorsa, ısrarı bırakıp bir süre sessiz kalmayı denemelisin. Yarın Merkür ile Jüpiter buluşuyor ve bu, birkaç gündür kafanda kurduğun cümleyi söylemek için tam zamanı; bugün provasını yap, yarın söyle.

Bekarsan, tanışma yöntemini değiştirmen gerekiyor. Aynı ortamlar, aynı uygulamalar, aynı tipler seni hep aynı yere getiriyor. Bu hafta hiç gitmediğin bir yere gitmeyi denemelisin, çünkü Pallas geri giderken eski yolda ilerlemek işe yaramaz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay senin keyif alanında ilerliyor ve aşk hayatının en tatlı günlerinden biri seni bekliyor. İlişkin varsa, ciddi konuları bir kenara bırak; partnerinle son zamanlarda hep sorun çözer gibi konuşuyorsunuz, oysa bugün sadece gülmeye ihtiyacınız var. Ani bir plan yapın, evden çıkın, hiç düşünmeden bir şey yapın. Yarınki Jüpiter etkisi bu keyfi daha da büyütecek.

Bekarsan, bugün seni eğlendiren biri kalbini çalabilir. Fiziksel çekimden çok mizah anlayışı seni etkileyecek; kahkaha attığın bir sohbet, mükemmel bir ilk buluşmadan daha kıymetli. Sadece kendini fazla ciddiye almamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Pallas bugün arkadaşlık alanında geri harekete başlıyor ve çevrendeki bir kişiyle ilgili kafanda soru işaretleri doğuruyor. İlişkin varsa, ortak arkadaşlarınızdan biri farkında olmadan aranıza giriyor olabilir; onun söyledikleri partnerinin kafasını karıştırıyorsa bunu görmezden gelmemelisin. Bugün eve, kendi alanınıza çekilip sadece ikinizin olduğu bir akşam geçirmelisiniz.

Bekarsan, aşk seni uzaklarda değil, evinin yakınında bekliyor olabilir. Aynı sokakta, aynı apartmanda ya da uzun süredir tanıdığın bir aile dostunda gözden kaçırdığın biri var. Bugün çevrene bu gözle bakmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Mars burcunda ilerliyor ve bu, aylardır beklediğin cesareti sana veriyor. İlişkin varsa, bugün ağzından çıkacak bir cümle çok şey değiştirebilir; sen genellikle karşındakinin anlamasını beklersin, oysa bugün doğrudan söylemek çok daha iyi sonuç veriyor. Ay iletişim alanında olduğu için kelimeler kolay geliyor, bu fırsatı kaçırma.

Bekarsan, mesajı senin atman gereken bir gündesin. Hoşlandığın kişi belki de senin ondan hoşlandığını hiç bilmiyor. Beklemekle geçen bir hafta daha yaşamak istemiyorsan, bugün küçük bir adım atmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, tutulmadan sonra kalbin biraz yorgun, bugün de kendini geri çekmiş hissedebilirsin. İlişkin varsa, partnerinden istediğin şeyi hâlâ söyleyememiş olabilirsin ve bu bekleyiş seni yıpratıyor. Yarın Merkür ile Jüpiter senin burcunda buluşuyor, yani asıl konuşma günü yarın; bugün ne diyeceğini netleştir, kelimeleri seç, yarın konuşman iyi olabilir. Aceleyle bugün konuşursan yarım kalır.

Bekarsan, bugün kimseyi etkilemeye çalışma. Tutulma sonrası enerjin dalgalı ve zorlama bir çaba geri tepebilir. Sadece kendinle iyi vakit geçir, yarın parlama sırası zaten sende. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay bugün senin burcunda ve kendini uzun zamandır olmadığın kadar iyi hissediyorsun; bu hâlin doğrudan aşk hayatına yansıyor. İlişkin varsa, partnerin bugün sana bambaşka bakıyor. Sen genellikle eksikleri konuşursun, oysa bugün ona neyi sevdiğini söylemeyi denemelisin; duyacağı karşılık ikinizi de şaşırtacak.

Bekarsan, bugün fark edilmek için hiçbir şey yapmana gerek yok. Kendini iyi hissettiğin günlerde çekim gücün kendiliğinden artıyor. Yalnız Pallas ortak kaynaklar alanında geri gittiği için, birine hemen güvenip her şeyi anlatmamalısın; ağırdan almalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Venüs burcunda ama Ay bugün en gizli alanında; yani içinde koca bir dünya var, dışarıya hiç yansımıyor. İlişkin varsa, partnerin senin ne düşündüğünü merak ediyor ama sen suskunsun. Bu sessizliği o mesafe sanabilir. Bugün uzun bir konuşma yapmasan bile, “kafam biraz karışık ama seninle ilgili değil” demen yeterli olacak.

Bekarsan, kimseye söylemediğin bir ilgi içinde büyüyor olabilir. Bu duyguyu bugün açıklamak zorunda değilsin, ama en azından kendine itiraf etmelisin. Pallas tam karşı burcunda geri gidiyor, yani bu kişiyle ilgili beklentini de gözden geçirmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aşk hayatın kalabalıkta yaşanıyor. Ay arkadaşlık alanında ilerliyor ve seni evden çıkarıyor. İlişkin varsa, partnerinle ikinizden başka kimsenin olmadığı bir akşamdan çok, arkadaşlarınızla geçireceğiniz bir zaman aranızı iyi edecek. Son zamanlarda hep ağır konuları konuştuysanız, bugün hafiflemeye ihtiyacınız var.

Bekarsan, bugün bir arkadaş buluşmasında biriyle tanışabilirsin ama asıl önemlisi şu: sana ilgi duyan biri zaten çevrende olabilir ve sen bunu fark etmiyorsun. Etrafına biraz daha dikkatli bakmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün işin aşkının önüne geçiyor. Ay kariyer alanında ilerlerken zihnin tamamen orada ve partnerin bunu hissediyor. İlişkin varsa, akşam eve döndüğünde telefonu bırakıp on dakikanı ona ayırmalısın; o kadarı bile bugün fark yaratır. Yarın yöneticin Jüpiter, Merkür ile buluşuyor ve büyük bir haber getirebilir, ama o haberi paylaşacak birinin olması daha kıymetli.

Bekarsan, iş yerinde ya da profesyonel bir ortamda biri seni etkileyebilir. Yalnız Pallas yaratıcılık alanında geri gidiyor; bu kişiye nasıl yaklaşacağın konusunda acele bir plan yapmamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kalbin uzaklara gidiyor. Ay ufuk alanında ilerlerken alışılmış her şeyden sıkılmış hissedebilirsin. İlişkin varsa, partnerinle hep aynı yerlere gidip aynı şeyleri konuşmaktan yoruldunuz. Bugün ona bir tatil planı, bir gezi ya da birlikte öğrenebileceğiniz bir şey teklif etmelisin; ilişkiye asıl nefes aldıran şey bu tür ortak hayaller.

Bekarsan, senden farklı bir hayat yaşayan biri ilgini çekebilir. Belki başka bir şehirde, belki bambaşka bir işte. Bu fark seni ürkütmemeli, çünkü Pallas ev alanında geri giderken sana tanıdık olanın dışına çıkmayı öğretiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında yüzeyin altına iniyorsun. Ay derin bağlar alanında ilerliyor ve konuşulmayan ne varsa gündeme gelmek istiyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızda söylenmemiş bir konu var ve ikiniz de bunu biliyorsunuz. Bugün onu açmak zor gelebilir, ama Pallas iletişim alanında geri gittiği için önce nasıl söyleyeceğini düşünmelisin; doğru kelimeyi bulmak konunun kendisinden daha önemli.

Bekarsan, yüzeysel sohbetlerden sıkıldığın bir gündesin. Küçük konuşmalar, boş flörtler sana anlamsız geliyor. Bugün derinleşebileceğin biriyle karşılaşırsan geri çekilmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gözün tamamen karşındakinin üzerinde. Ay ilişkiler alanında ilerlerken partnerinin ne hissettiğini merak ediyorsun. İlişkin varsa, bugün konuşmak yerine dinlemelisin; ona bir soru sorup cevabını sonuna kadar beklemek, uzun bir konuşmadan çok daha iyi gelecek. Pallas kazanç alanında geri gidiyor, yani ilişkide neyi verip neyi aldığını da yeniden düşünüyorsun.

Bekarsan, sana açık açık ilgi gösteren biri karşına çıkabilir. Sen genellikle ima ve işaretlerle konuşursun, bu netlik seni şaşırtacak. Kaçmak yerine aynı açıklıkla karşılık vermelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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