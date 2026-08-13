Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 14 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Pallas bugün senin burcunda geri geri gitmeye başlıyor ve sana şunu soruyor: aşkta hep aynı taktiği deneyip farklı sonuç mu bekliyorsun? İlişkin varsa, partnerine yaklaşma biçimin artık işe yaramıyor olabilir; sen ısrar ettikçe o geri çekiliyorsa, ısrarı bırakıp bir süre sessiz kalmayı denemelisin. Yarın Merkür ile Jüpiter buluşuyor ve bu, birkaç gündür kafanda kurduğun cümleyi söylemek için tam zamanı; bugün provasını yap, yarın söyle.

Bekarsan, tanışma yöntemini değiştirmen gerekiyor. Aynı ortamlar, aynı uygulamalar, aynı tipler seni hep aynı yere getiriyor. Bu hafta hiç gitmediğin bir yere gitmeyi denemelisin, çünkü Pallas geri giderken eski yolda ilerlemek işe yaramaz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…