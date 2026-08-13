Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 14 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Pallas senin burcunda geri dönüşe geçiyor ve bedeninden çok zihnini yoruyor. Aslında bu yorgunluk kaslarını ağrıtan türden değil, “gün boyu hiçbir şey yapmadım ama nasıl bu kadar bitkinim” dedirten türden. Kafanda aynı planı defalarca çevirmek enerjini sessizce tüketiyor. Belki kısa bir yürüyüşle, belki telefonu bir saatliğine kapatarak, belki de sadece bir kâğıda düşüncelerini dökerek bu yükten kurtulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…