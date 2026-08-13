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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 14 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 14 Ağustos Cuma gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 14 Ağustos Cuma gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 14 Ağustos Cuma gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Pallas senin burcunda geri dönüşe geçiyor ve bedeninden çok zihnini yoruyor. Aslında bu yorgunluk kaslarını ağrıtan türden değil, “gün boyu hiçbir şey yapmadım ama nasıl bu kadar bitkinim” dedirten türden. Kafanda aynı planı defalarca çevirmek enerjini sessizce tüketiyor. Belki kısa bir yürüyüşle, belki telefonu bir saatliğine kapatarak, belki de sadece bir kâğıda düşüncelerini dökerek bu yükten kurtulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay keyif alanında ilerliyor ve neşen yerinde, ancak bu neşe seni sofrada biraz cömert yapabilir. Yarınki Jüpiter etkisi şimdiden hissediliyor ve porsiyonlar farkında olmadan büyüyor. “Bir lokma daha bir şey olmaz” dediğin an, mideni gece boyu meşgul edecek olan da o oluyor. Tabağını doldurmadan önce bir dakika beklemeni, gerçekten aç mısın diye kendine sormanı öneririm. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün seni yoran şey ne yaptığın işler ne de koşuşturman olacak. Ay ev alanında ilerlerken bedenin, ortam değişikliklerine karşı hassaslaşıyor; klimadan sıcağa, sıcaktan serine geçmek gibi önemsiz görünen ayrıntılar seni düşündüğünden fazla etkileyebilir. Yanına ince bir şey almanı, ani sıcaklık farklarından kaçınmanı öneririm. Küçük bir tedbir bugün seni bir haftalık yorgunluktan kurtarabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Mars burcunda ilerliyor ve bedenin adeta harekete geçmek için can atıyor. Ancak bu enerjiyi doğru yönlendirmezsen, plansız bir hamle küçük bir zorlanmaya dönüşebilir. Ay iletişim alanında olduğu için gün boyu çok konuşacaksın, bu da boğazını kurutabilir. Yanında suyunu bulundurmanı, konuşma aralarında bir yudum almanı öneririm. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, tutulmadan iki gün geçti ve bedenin hâlâ o yoğunluğun izini taşıyor. Bu tür günlerin yorgunluğu hemen değil, birkaç gün sonra ortaya çıkar; bugün “neden bu kadar bitkinim” diye sorabilirsin, cevabı işte bu. Yarın Merkür ile Jüpiter senin burcunda buluşuyor ve tempon yeniden yükselecek, o yüzden bugünü toparlanmaya ayırmalısın. Belki erken bir uyku, belki hafif bir akşam yemeği. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay bugün senin burcunda ve her şeyi fark etme halin bedenine de yansıyor; normalde önemsemeyeceğin küçük bir belirtiyi bugün büyütebilirsin. Aslında bedenin iyi, sadece sen ona fazla dikkat kesilmiş durumdasın. Kafandaki bu mercek etkisini biraz kısmanı, kendine “gerçekten bir sorun var mı, yoksa sadece mi bakıyorum” diye sormanı öneririm. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay en gizli alanında ilerliyor ve bedeninden çok ruhunu ağırlaştıran bir yorgunluk hissedebilirsin. Bu yorgunluk uykuyla geçmiyor, çünkü kaynağı fiziksel değil. Belki sıcak bir duşla, belki müzik dinleyerek, belki de sadece bir saatliğine hiçbir şey yapmayarak bu ağırlığı üzerinden atabilirsin. Kendine boşluk tanımak bugün en iyi ilacın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay arkadaşlık alanında ilerlerken sosyal bir tempo seni bekliyor ve bu tempo seni fark ettirmeden yoruyor. Kalabalık ortamlar sana enerji verirken bir yandan da alıyor; eve döndüğünde “iyi vakit geçirdim ama neden bu kadar bitkinim” diyebilirsin. Programını sıkıştırmamanı, iki plan arasına yarım saat boşluk bırakmanı öneririm. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Ay kariyer alanının tepesinde ilerliyor ve gözler üzerinde olduğu için farkında olmadan dimdik durmaya, kendini toplamaya çalışıyorsun. İşte bu bilinçli duruş çabası, gün sonunda sırtında bir gerginliğe dönüşebilir. Arada omuzlarını serbest bırakmanı, bir dakikalığına da olsa kendini rahat bırakmanı öneririm. Kimse seni izlemiyorken bedenin de nefes alıyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün zihnin uzaklarda geziniyor ve bu dalgınlık bedenini biraz savunmasız bırakıyor. Yürürken bir yere çarpmak, bir bardağı devirmek ya da bir yerlere takılmak gibi küçük kazalar bugün kapıda. Aslında sorun beceriksizlik değil, dikkatinin başka bir yerde olması. Hareket ederken bir an durup nerede olduğunu hatırlamanı öneririm. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay ortak kaynaklar alanında ilerliyor ve içine attığın gerginlik bedeninde bir yerlere yerleşiyor. Bu tür bir gerilim genelde çeneden, omuzdan ya da mideden kendini belli eder; sen hangisi olduğunu vücudunu dinleyerek anlayacaksın. Belki derin bir nefesle, belki sıcak bir içecekle, belki de o konuyu birine anlatarak rahatlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay tam karşı burcunda ilerliyor ve enerjini karşındakilere veriyorsun. Sen zaten çevrendekilerin ruh halini süngerine çeken bir burçsun, bugün bu daha da belirgin; başkasının yorgunluğunu kendi yorgunluğun sanabilirsin. Gün içinde biraz yalnız kalmanı, kendi enerjini kendine geri çağırmanı öneririm. Belki kısa bir yürüyüş, belki güzel bir duş seni rahatlatabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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