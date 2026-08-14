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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 15 Ağustos Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 15 Ağustos Cumartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 15 Ağustos Cumartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 15 Ağustos Cumartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Merkür ile Jüpiter’in kavuşumu zihnini fikirlerle dolduruyor ve bu bereket bir yandan da seni yoruyor. Gün boyu konuşmak, anlatmak, ikna etmek isteyeceksin; işte tam bu yüzden akşama doğru “kafam çok doldu” hissiyle baş başa kalabilirsin. Belki kısa bir yürüyüşle, belki telefonu bir saatliğine kapatarak, belki de sadece sessiz bir odada oturarak zihnine mola verebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün seni yoran şey koşuşturma değil, evde geçirdiğin uzun saatler olacak. Ay ile birlikte içeriye çekildiğin bu günde saatlerce aynı pozisyonda oturmak boynunda ve omuzlarında tutukluk yaratabilir. Sen genellikle rahatına düşkünsündür, ama fazla hareketsizlik de kendini gösterir. Arada kalkıp evin içinde birkaç tur atman bile bugün sana iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün yöneticin Merkür Jüpiter ile buluşurken zihnin normalden çok daha hızlı çalışıyor ve bu hız nefesine yansıyor. Gün boyu konuşurken farkında olmadan sığ nefes alabilir, akşama doğru “neden bu kadar yoruldum” diyebilirsin. Aslında yorgunluğun kaslarından değil, ciğerlerinin unuttuğu derin nefesten geliyor. Gün içinde birkaç kez durup karnından derin nefes almalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Mars burcunda ilerlerken bedenin adeta harekete geçmek için can atıyor ve bugün kendini olağandan enerjik hissedeceksin. Ancak bu enerji seni bir anda fazla yüklenmeye sürükleyebilir; hevesle başladığın bir hareket küçük bir zorlanmayla sonuçlanabilir. Bugün yapacaklarını gün içine yaymalı, hepsini birden bitirmeye çalışmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Merkür ile Jüpiter senin burcunda buluşuyor ve enerjin adeta bir havai fişek gibi yükseliyor. Bu canlılık harika, ancak Jüpiter’in coşkusu bugün sofrada da kendini gösteriyor; porsiyonlar farkında olmadan büyüyor. “Bir lokma daha bir şey olmaz” dediğin an, gece boyunca mideni meşgul edecek olan da o oluyor. Yemek yerken acele etmemeli, yavaş yavaş yemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün bedeninden çok içinde taşıdığın düşünceler seni yoruyor. Merkür ile Jüpiter senin en gizli alanında buluşurken kafanın içi susmuyor, bu da gece yatağa girdiğinde uykuya dalmanı zorlaştırabilir. “Yorgunum ama gözümü kapatamıyorum” haline çok yabancı değilsin. Yatmadan bir saat önce ekranları bırakıp zihnini yavaşlatmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün sosyal tempo seni fark ettirmeden yoruyor. Kalabalık ortamlar sana enerji verirken bir yandan da alıyor; eve döndüğünde “çok iyi vakit geçirdim ama neden bu kadar bitkinim” diyebilirsin. Ayrıca gün boyu ayakta kalmak bacaklarında ağırlık yaratabilir. İki plan arasına yarım saat boşluk bırakmalı, akşam bacaklarını dinlendirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün kariyerin parlarken üzerindeki yük de artıyor ve bunu en çok omuzlarında hissediyorsun. Sorumluluk arttıkça farkında olmadan omuzlarını yukarı çekiyor, çeneni sıkıyorsun. Aslında bu gerginlik bir hastalık değil, sadece bedenin taşıdığı ağırlığa verdiği doğal tepki. Gün içinde omuzlarını bilinçli olarak aşağı bırakmalı, dişlerini birbirinden ayrı tutmayı hatırlamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün yöneticin Jüpiter seni her konuda cömert yapıyor ve bu cömertlik en çok karaciğerini yoruyor. Ağır, yağlı ve bol porsiyonlu bir öğün bugün seni beklediğinden fazla ağırlaştırabilir. Sen zaten hayatı bol yaşamayı seven bir burçsun, ama bedenin bugün biraz hafiflik istiyor. Sofranı sade tutmalı, bol su içmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün paylaşılan konular gündeminde ve içine attığın gerginlik bedeninde bir yerlere yerleşiyor. Bu tür bir gerilim sende genelde uykudan çalıyor; yatağa girdiğinde zihnin hesap yapmayı sürdürebilir. Aslında yorgunluğun fiziksel değil, taşıdığın kaygıdan geliyor. Akşam saatlerinde kafein almamalı, yatmadan önce zihnini yavaşlatan bir rutin kurmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün enerjini karşındaki insanlara veriyorsun ve bu alışveriş seni yoruyor. Görüşmeler, konuşmalar ve ortak kararlar gün boyu seni meşgul ederken kendi ihtiyaçlarını unutabilirsin; öğün atlamak ya da su içmeyi ihmal etmek bugün çok mümkün. Gün içinde birkaç dakika yalnız kalıp kendi enerjini toplamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Merkür ile Jüpiter tam senin sağlık ve günlük düzen alanında buluşuyor ve bu, yeni bir alışkanlık başlatmak için gökyüzünün sana verdiği bir hediye. Uzun süredir “şu spora başlasam, şu düzeni kursam” diye düşünüyorsan, bugün ilk adımı atmalısın. Yalnız Jüpiter büyüttüğü için hemen çok iddialı bir programa girişebilirsin; küçük başlamalısın ki sürdürebilesin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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