Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 15 Ağustos Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Merkür ile Jüpiter’in kavuşumu zihnini fikirlerle dolduruyor ve bu bereket bir yandan da seni yoruyor. Gün boyu konuşmak, anlatmak, ikna etmek isteyeceksin; işte tam bu yüzden akşama doğru “kafam çok doldu” hissiyle baş başa kalabilirsin. Belki kısa bir yürüyüşle, belki telefonu bir saatliğine kapatarak, belki de sadece sessiz bir odada oturarak zihnine mola verebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…