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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 15 Ağustos Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 15 Ağustos Cumartesi gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Merkür ile Jüpiter'in Aslan burcundaki muhteşem kavuşumu, senin yaratıcılık alanına bereket taşıyor. Masada pazarlık yaparken cömertlik namına hakkından vazgeçmek yerine aklındaki rakamın arkasında durmalı, eline geçen parayı hemen harcamayıp birkaç gün hesabında tutmalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugünkü Merkür-Jüpiter kavuşumu senin ev alanına iyi haberler getiriyor. Konu ev veya mülk yatırımı olunca hemen heyecanla imza atmak yerine tüm ek masrafları not alıp kararı bir gece uyuduktan sonra vermelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yöneticin Merkür bugün Jüpiter ile buluşuyor ve bu, senin için kelimelerin paraya dönüştüğü bir gün demek. İletişim kurarken lafı dolandırmadan doğrudan konuya girmek elini güçlendirecek, aklındaki şartları sakince masaya koymalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Merkür ile Jüpiter tam senin kazanç alanında kavuşuyor ve bu, ayın en bereketli günlerinden biri sayılır. Zam veya ödeme talep ederken mahcup davranmak yerine sunduğun katkıyı somut örneklerle göstererek hakkını istemelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Merkür ile Jüpiter tam senin burcunda kavuşuyor ve gökyüzü sana adeta bir hediye paketi uzatıyor. Gelen tekliflere hemen 'tamam' demek yerine şartları düşünmek için zaman istemeli ve coşkuyla herkese kutlama yemeği ısmarlamaktan kaçınmalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugünkü kavuşum senin için sessiz sedasız çalışıyor. Güzel haberleri hemen çevreyle paylaşmak yerine bir süre kendine saklamalı ve önündeki belgelerin dipnotlarını her zamanki titizliğinle kontrol etmelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün kazancın çevrenden geliyor. Sohbetler sırasında laf arasında geçen fikirleri hemen not alıp akşam üzerine kafa yormalı, gelen davetleri kaçırmamalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Merkür ile Jüpiter kariyer alanında kavuşuyor ve gelirini doğrudan işin belirliyor. Duygusal reaksiyonları bir kenara bırakıp piyasa değerine uygun, seni tatmin edecek net bir rakamın arkasında kararlılıkla durmalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün yöneticin Jüpiter senin için çalışıyor ve bereket uzaklardan geliyor. Önüne çıkan fırsatlara hemen 'yapamam' demeden işin yapısını incelemeli, ancak harcama planı yaparken yan masrafları hesaptan düşmeyi unutmamalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Merkür ile Jüpiter ortak kaynaklar alanında kavuşuyor ve aylardır çözülmeyen bir konu nihayet hareketleniyor. Resmi işlerini bugün bizzat takip etmeli ve anlaştığın her rakamı onaylı bir şekilde ile yazılı hale getirmelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün tek başına değil, çevrendekilerle kazanıyorsun. İş birliğine girerken sorumluluk dağılımını baştan netleştirmeli ve kibarlık olsun diye kendi payından taviz vermemelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugünkü kavuşum senin günlük iş düzenine bereket taşıyor. Bütçene düzenli katkı sağlayacak ek fırsatları hemen reddetmeden dinlemeli, ajandanı aşırı doldurmadan enerjini koruyarak ilerlemelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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