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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 15 Ağustos Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 15 Ağustos Cumartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 15 Ağustos Cumartesi gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzü kalbine cesaret dağıtıyor! Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, senin aşk alanını adeta bir ışık seliyle dolduruyor. İlişkin varsa, aylardır içinde tuttuğun bir cümle bugün nihayet dökülmek istiyor. Belki “seni özledim”, belki “ben de üzüldüm”, belki de aylardır ertelediğin bir teklif. Sen genellikle bu tür sözleri gururuna yediremezsin, oysa bugün ağzından çıkacak tek bir samimi cümle aranızdaki tüm buzları eritecek. Sakın “o da beni anlasın” deyip beklemeye kalkma, çünkü bugün konuşan kazanıyor.

Bekarsan, bir mesajla başlayan sohbet beklediğinden çok daha hızlı ilerleyebilir. Jüpiter cömertliğini bugün senin kelimelerine yerleştiriyor; yazdığın her şey karşı tarafa sıcacık ulaşıyor. Belki uzun süredir konuşmaya cesaret edemediğin biri, belki de bugün tanışacağın bambaşka biri. Bugün ilk adımı sen at, çünkü gökyüzü sana hayır demeyi zorlaştırıyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk senin için dışarıda değil, tam da evinin içinde yaşanıyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, senin yuva alanına sıcacık bir bereket taşıyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte geçireceğiniz sade bir akşam, en gösterişli buluşmadan çok daha kıymetli olacak. Belki birlikte bir yemek hazırlarsınız, belki kanepede yan yana oturup hiçbir şey konuşmazsınız. Sen zaten sevgiyi büyük laflarla değil, yan yana geçirilen huzurlu anlarla anlarsın. Bugün ona sıradan bir akşam teklif etmen bile başlı başına bir sevgi göstergesi olacak.

Bekarsan, kalbini ısıtacak kişi uzaklarda değil, sana zaten tanıdık gelen bir çevrede olabilir. Belki bir aile dostu, belki komşun, belki de yıllardır bildiğin ama hiç o gözle bakmadığın biri. Jüpiter bugün sana güven veren insanları önüne çıkarıyor; heyecan aramak yerine kendini rahat hissettiğin kişiye dikkat etmelisin. Çünkü senin için asıl çekicilik, yanında nefes alabilmek… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün kelimeler senin en güçlü silahın! Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve yöneticin Merkür bu buluşmayla birlikte tam senin iletişim alanında parlıyor. İlişkin varsa, partnerinle yapacağın uzun bir sohbet aranızda uzun süredir kurulamayan köprüyü kuruyor. Belki bir kahve eşliğinde saatlerce konuşursunuz, belki gece yarısı mesajlaşırsınız. Önemli olan konunun ne olduğu değil, ikinizin de gerçekten dinlemesi. Bugün sözlerin tam istediğin yere ulaşıyor, o yüzden anlatmaktan çekinme.

Bekarsan, bir yazışmayla başlayan yakınlık seni şaşırtacak kadar hızlı ilerleyebilir. Belki bir uygulamada, belki iş için başlayan bir konuşmada, belki de hiç ummadığın bir yerde. Karşındakinin zekâsı bugün seni fiziksel görünüşünden çok daha fazla etkileyecek. Sohbet akıp gidiyorsa geri çekilme, çünkü sen zaten önce zihne tutulan bir burçsun… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün kendine verdiğin değer aşk hayatının da ayarını belirliyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma senin kazanç alanında gerçekleşirken, Mars da hâlâ burcunda ilerliyor. Yani bugün hem cesaretin hem de öz güvenin yerinde. İlişkin varsa, partnerinden beklediğin ilgiyi açıkça istemelisin. Sen genellikle “keşke kendi anlasa” diye beklersin, oysa bugün söylediğinde alacağın karşılık seni fazlasıyla rahatlatacak. İstemek yük olmak değil, sadece kendini göstermek.

Bekarsan, kendini iyi hissettiğin için çevrendekiler de bunu fark ediyor. Bugün özel bir çaba göstermene gerek yok; hâlin, duruşun ve enerjin zaten yeterince dikkat çekiyor. Yalnız hemen ilgi gösteren ilk kişiye tutunma, çünkü senin değerin daha fazlasını hak ediyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gökyüzü kalbini sahneye çıkarıyor! Merkür ile Jüpiter tam senin burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, sana hem ışık hem cesaret veriyor. İlişkin varsa, partnerine söyleyeceğin bir cümle uzun süre hatırlanacak. Bu yüzden kelimelerini sevgiyle seçmelisin; bugün söylediğin güzel bir söz aylarca içini ısıtabilir, sertçe söylenmiş bir söz ise aynı süre boyunca aranızda durabilir. Uzun süredir ertelediğin bir teklifin varsa bugün masaya koymalısın.

Bekarsan, bugün hiçbir çaba harcamadan fark ediliyorsun. Hatta iki kişiden birden ilgi görmen bile mümkün. Yalnız Jüpiter’in coşkusu seni herkesle aynı anda ilgilenmeye sürükleyebilir; bu da sonunda kimseyle bir yere varamamana yol açar. Kalbini sahneye çıkar ama tek bir yöne bakmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün duyguların perdenin arkasında yaşanıyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma senin en gizli alanında gerçekleşiyor. İlişkin varsa, partnerine anlatmadığın bir şey var ve bunu içinde tutmak seni yoruyor. Belki bir kaygı, belki bir kırgınlık, belki de sadece söylemekten çekindiğin bir istek. Bugün onu paylaştığında aslında ne kadar hafiflediğini göreceksin; sessizlik seni koruyor değil, sadece yalnızlaştırıyor.

Bekarsan, kimseye söylemediğin bir hoşlanma bugün daha da netleşiyor. Belki uzun süredir aklında olan biri, belki de yeni fark ettiğin bir yakınlık. Bu duyguyu hemen açıklamak zorunda değilsin, ama en azından kendine itiraf etmelisin. Kalbin de nefes almak istiyor, ona bu izni vermelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün aşk sana kalabalığın içinden geliyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma senin sosyal çevre alanını hareketlendiriyor. Üstelik Venüs de hâlâ senin burcunda, yani bugün insanlar sana hayır demekte zorlanıyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte gireceğin bir ortam aranıza taze bir hava katacak. Baş başa geçen zaman kadar, birlikte gülüp eğlendiğiniz bir akşam da sizi yakınlaştırıyor.

Bekarsan, bir arkadaşının tanıştıracağı kişi beklediğinden çok daha uygun çıkabilir. Ortak bir tanıdık üzerinden kurulan bağ sana baştan güven veriyor, çünkü karşındaki kişiyi biraz olsun biliyorsun. Bugün gelen daveti geri çevirme, çünkü kalbin evde değil dışarıda seni bekliyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzü senin kariyerini parlatırken, aşk hayatın biraz gölgede kalabilir. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma mesleki alanında büyük bir kapı açıyor. İlişkin varsa, gelen güzel haberi ilk paylaşacağın kişinin partnerin olması ona çok iyi gelecek. Sen genellikle başarılarını sessizce yaşarsın, oysa bugün onu bu sevince ortak ettiğinde aranızdaki bağın nasıl güçlendiğini göreceksin.

Bekarsan, profesyonel bir ortamda tanışacağın biri ilgini çekebilir. Kendinden emin duruşu, işini iyi yapması ve seninle aynı dili konuşması seni etkiliyor. Yalnız iş ile özel hayat arasındaki sınırı da gözden kaçırmamalısın; acele etmeden tanımaya çalışmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün yöneticin Jüpiter kalbini uzaklara götürüyor! Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma senin ufuk açan alanında gerçekleşiyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte kuracağınız bir plan aranıza yepyeni bir heyecan getiriyor. Belki bir tatil, belki birlikte öğreneceğiniz bir şey, belki de sadece hiç gitmediğiniz bir yere yapılacak kısa bir yolculuk. Sen rutinde boğulan bir burçsun; ilişkine nefes aldıracak şey de tam olarak bu.

Bekarsan, senden bambaşka bir dünyadan gelen biri kalbini hızlandırabilir. Belki başka bir şehirden, belki farklı bir kültürden, belki de senin hiç bilmediğin bir alandan. Bu farklılık seni ürkütmemeli, tam tersine merakını beslemeli. Bugün tanımadığın olana kapını açmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün aşkta yüzeyin altına iniyorsun. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma senin derin bağlar alanında gerçekleşiyor. İlişkin varsa, partnerinle paylaşacağın bir sır aranızdaki güveni bambaşka bir yere taşıyacak. Belki geçmişinden hiç anlatmadığın bir şey, belki bir korkun, belki de sadece kimseye göstermediğin bir yanın. Kırılganlığını gösterdiğinde zayıf düşmüyorsun, aksine gerçekten tanınmış oluyorsun.

Bekarsan, sana yüzeysel değil gerçek bir yakınlık sunan biri dikkatini çekebilir. Küçük konuşmalar, boş flörtler sana bugün anlamsız geliyor; derinleşebileceğin bir bağ arıyorsun. Böyle biriyle karşılaşırsan duvarlarını biraz indirmelisin, çünkü kimse seni incitmek için gelmiyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ilk adımı sen değil, karşındaki atıyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma tam senin ilişkiler alanında gerçekleşiyor. İlişkin varsa, partnerinin söyleyeceği bir söz seni şaşırtacak kadar güzel olabilir. Belki uzun süredir beklediğin bir cümle, belki bir teklif, belki de sadece içten bir teşekkür. Sen genellikle mesafeni korursun, oysa bugün o mesafeyi biraz kapatman ikinize de iyi gelecek.

Bekarsan, biri sana açıkça ve dolambaçsız yaklaşabilir. Bu netlik seni önce ürkütebilir, çünkü hızlı yakınlaşma sana bağlanma tehdidi gibi geliyor. Ancak kaçmadan önce bu kişiyi tanımaya birkaç gün vermelisin; aradığın açıklık belki de tam olarak bu… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün aşk büyük jestlerde değil, küçük ayrıntılarda gizli. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma senin günlük düzen alanında gerçekleşiyor. İlişkin varsa, partnerine göstereceğin sıradan bir özen ona kocaman bir hediyeden daha çok dokunacak. Belki sevdiği bir yemeği hazırlarsın, belki yorgun bir gününde bir işini üstlenirsin. Sevgiyi anlatmanın en sade yolu bugün senin elinde.

Bekarsan, gündelik hayatının içinde her gün gördüğün biri bugün sana bambaşka görünebilir. Belki iş yerinden, belki her sabah uğradığın bir yerden tanıdığın biri. Aşk her zaman büyük bir olayla gelmiyor; bazen alışılmış bir yüzün bir anda başka türlü belirmesiyle başlıyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
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