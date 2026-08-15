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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 16 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 16 Ağustos Pazar gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 16 Ağustos Pazar gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 16 Ağustos Pazar gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzü senden yavaşlamanı istiyor ve doğrusu bedenin de aynı şeyi söylüyor. Ay ile Venüs karşı burcunda buluşurken, günlerdir sürdürdüğün hızlı tempo bel bölgende kendini hissettirebilir. Bugün suyunu ihmal etmemeli, uzun süre aynı pozisyonda kalmamalısın. Belki kısa bir yürüyüş, belki de sadece arada ayağa kalkmak yeter. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün yöneticin Venüs, Ay ile buluşuyor ve tatlı isteğini fena halde artırıyor. “Bir dilim bir şey olmaz” dediğin an, kan şekerinin gün boyu inip çıkmasına yol açan da o oluyor. Sen zaten güzel yemeğe düşkün bir burçsun, ama bugün ölçüyü biraz kaçırabilirsin. Tatlı yerine meyveye yönelmeli, öğünlerini düzenli tutmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün keyfin yerinde ve enerjin yüksek, ancak bu neşe seni gece geç saatlere kadar ayakta tutabilir. Ay ile Venüs senin eğlence alanında buluşurken uyku saatin kayabilir ve yarın bunun bedelini ödersin. Bugün eğlenmelisin ama bir yandan da kendine bir saat sınırı koymalısın. Uyku, göründüğünden çok daha kıymetli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün bedenin dinlenmek istiyor ve gökyüzü de sana bu izni veriyor. Ay ile Venüs senin ev alanında buluşurken evde geçireceğin sakin bir gün bütün yorgunluğunu alabilir. Mars hâlâ burcunda ilerlediği için içinde bir “bir şeyler yapmalıyım” hissi olacak, ama bugün ona kulak asmamalısın. Dinlenmek de bir üretimdir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, dünkü coşkunun ardından bugün bedenin biraz yavaşlıyor ve bu normal. Büyük günlerin yorgunluğu genelde ertesi gün gelir; “dün çok iyiydim, bugün neden bu kadar bitkinim” diyebilirsin. Kendini zorlamak yerine bugünü toparlanmaya ayırmalısın. Belki hafif bir akşam yemeği, belki erken bir uyku. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün kendine bakmak için gökyüzü sana güzel bir gün sunuyor. Ay ile Venüs senin kazanç alanında buluşurken cildine, saçına ya da genel görünümüne özen göstermek içinden gelebilir. Bu bir lüks değil, kendini iyi hissetmenin en kestirme yolu. Bugün küçük bir bakım, ruh haline de doğrudan iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay ile yöneticin Venüs tam senin burcunda buluşuyor ve kendini uzun zamandır olmadığın kadar iyi hissediyorsun. Bu enerji harika, ancak Terazi’nin en hassas bölgesi olan böbreklerin bugün su beklemek yerine kahve alabilir. Kendini iyi hissettiğinde su içmeyi unutuyorsun, oysa bedeninin dengesi tam olarak buna bağlı. Suyunu yanından ayırmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzü seni içine dönmeye çağırıyor ve bedenin de aynı şeyi istiyor. Ay ile Venüs senin en gizli alanında buluşurken yalnız kalma ihtiyacın artıyor. Bu bir kaçış değil, bir toparlanma yöntemi. Belki sıcak bir duş, belki tek başına geçirilen bir saat. Bugün kendine bu boşluğu tanımalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün sosyal bir tempo seni bekliyor ve bu sana enerji verirken bir yandan da alıyor. Ay ile Venüs senin arkadaşlık alanında buluşurken davetler, buluşmalar ve sohbetler günün büyük kısmını kaplayabilir. Eve döndüğünde “iyi vakit geçirdim ama neden bu kadar yorgunum” diyebilirsin. Programını sıkıştırmamalı, aralara boşluk bırakmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün üzerindeki yük hafifliyor ama bedenin hâlâ o gerginliği taşıyor olabilir. Ay ile Venüs senin kariyer alanının tepesinde buluşurken çevre sana yumuşak davranıyor, sen de biraz gevşemelisin. Sen genellikle omuzlarını dik tutar, kendini toplarsın; bugün o duruşu biraz serbest bırakmalısın. Kimse seni izlemiyorken bedenin de nefes alıyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün zihnin uzaklarda geziniyor ve bu dalgınlık bedenini biraz savunmasız bırakıyor. Ay ile Venüs senin ufuk alanında buluşurken hayaller kurmak hoşuna gidecek, ancak yürürken, araba kullanırken ya da bir şey taşırken dikkatin dağınık olabilir. Hareket ederken bir an durup nerede olduğunu hatırlamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzü sana rahatlatıcı bir gün sunuyor. Ay ile Venüs senin ortak kaynaklar alanında buluşurken içindeki gerginlik çözülmeye başlıyor. Bu tür bir rahatlama bedeninde de karşılık buluyor; uykun daha derin, kaslarında daha az gerginlik hissedebilirsin. Bu güzel enerjiyi suyla temas ederek desteklemelisin. Belki bir duş, sahile yakınsan belki denizde vakit geçirmek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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