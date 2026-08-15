Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 16 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Akrep, bugün gökyüzü seni içine dönmeye çağırıyor ve bedenin de aynı şeyi istiyor. Ay ile Venüs senin en gizli alanında buluşurken yalnız kalma ihtiyacın artıyor. Bu bir kaçış değil, bir toparlanma yöntemi. Belki sıcak bir duş, belki tek başına geçirilen bir saat. Bugün kendine bu boşluğu tanımalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…