Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 20 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Oğlak, bugün İlk Dördün sosyal çevre alanında gerçekleşirken üzerine aldığın sorumlulukların seni ne kadar yorduğunu daha net fark edebilirsin. Her davete yetişmek ya da herkesin işini çözmeye çalışmak bedeninde genel bir ağırlık yaratabilir. Bugün bir planı ertelemek, bir ricaya hayır demek ya da programında kendine boşluk açmak sana iyi gelecektir. Dinlenmeyi sadece çok yorulduktan sonra hak ettiğin bir şey gibi görmemelisin. Bedenin senden biraz daha az sorumluluk, biraz daha fazla nefes istiyor… Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…