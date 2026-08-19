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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 20 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 20 Ağustos Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 20 Ağustos Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 20 Ağustos Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Akrep burcundaki İlk Dördün stresini nasıl taşıdığını fark etmeni sağlayabilir. Başkalarının sorunlarını fazlasıyla üstlenirsen bunun omuz, boyun ya da bel bölgesinde gerginlik olarak kendini gösterdiğini hissedebilirsin. Gün içinde “Bu gerçekten benim çözmem gereken bir mesele mi?” diye kendine sormak ve gerektiğinde sınır çizmek sana iyi gelebilir. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde kendini daha hareketli ve ferah hissedebilirsin. Hafif bir yürüyüş, esneme hareketleri ve nefes çalışmaları günün yorgunluğunu üzerinden atmana yardımcı olabilir… Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün karşı burcundaki İlk Dördün çevrendeki insanların ruh halinden ne kadar etkilendiğini sana gösterebilir. Bir başkasının gerginliği sende de huzursuzluk, mide hassasiyeti ya da yorgunluk hissi yaratabilir. Empati kurmak güzel ama herkesin duygusunu kendi sorumluluğunmuş gibi taşımak zorunda değilsin. Bugün kısa molalar vermek, biraz yalnız kalmak ve su içmeyi ihmal etmemek bedenine iyi gelebilir. Kendini korumak, kimseye karşı duyarsız olmak anlamına gelmiyor… Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün İlk Dördün günlük rutinler ve beden sağlığı alanında gerçekleşirken seni en çok neyin yorduğunu fark edebilirsin. Aynı anda birkaç işe yetişmeye çalışmak zihnini sürekli uyarılmış halde tutabilir ve gün sonunda seni tüketebilir. Bugün her şeyi aynı anda çözmek yerine sırayla ilerlemek sana çok daha iyi gelecek. Öğleden sonra Ay karşı burcuna geçtiğinde çevrendeki insanların temposuna kapılıp kendi sınırlarını aşmamaya dikkat et. Bedenin senden hız değil, biraz düzen ve sakinlik istiyor… Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün İlk Dördün ve burcundaki Mars’ın etkisiyle enerjin oldukça yüksek olabilir. Fakat bu enerjiyi seni gerçekten beslemeyen insanlara, işlere ya da gereksiz mücadelelere harcarsan akşam saatlerinde kendini tükenmiş hissedebilirsin. Bugün “Bunu yapmak bana gerçekten iyi geliyor mu?” sorusunu daha sık sorman önemli. Hareket etmek sana iyi gelebilir ama dinlenme payını da günün içine mutlaka yerleştir. Enerjini korumak, bugün bedenine vereceğin en güzel desteklerden biri olacak… Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün İlk Dördün ev ve yaşam alanında gerçekleşirken bulunduğun ortamın bedenin üzerindeki etkisini daha fazla hissedebilirsin. Gürültülü, dağınık ya da havasız bir ortam seni fark ettiğinden daha fazla yoruyor olabilir. Özellikle boyun, omuz ve baş bölgesinde gerginlik hissedersen biraz yavaşlamalısın. Yaşadığın alanı havalandırmak, çalışma düzenini rahatlatmak ve gereksiz kalabalığı azaltmak sana iyi gelebilir. Kendine daha sakin bir alan yaratmak bugün düşündüğünden çok daha iyi hissettirebilir… Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün İlk Dördün iletişim alanında gerçekleşirken zihninde dönüp duran düşüncelerin seni ne kadar yorduğunu fark edebilirsin. Aynı konuşmayı kafanda tekrar etmek ya da olacakları sürekli hesaplamaya çalışmak bedeninde de gerginlik yaratabilir. Bugün zihninde taşıdığın bir meseleyi yazıya dökmek, konuşmak ya da artık üzerinde düşünmemeye karar vermek sana iyi gelebilir. Her şeyi çözmek zorunda değilsin; bazı düşünceleri olduğu yerde bırakmak da bir seçimdir. Zihnin sakinleştikçe bedeninin de rahatladığını hissedebilirsin… Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün İlk Dördün özdeğer alanında gerçekleşirken başkalarını memnun etmek için ne kadar fazla yük aldığını fark edebilirsin. “Huzur bozulmasın” diyerek sürekli uyum sağlamaya çalışmak omuzlarında ve sırtında gerginlik yaratabilir. Bazen seni yoran şey yoğunluk değil, istemediğin halde sürekli evet demektir. Bugün küçük bir konuda bile olsa kendi sınırını korumayı denemelisin. Herkesi rahat ettirmeye çalışırken kendi rahatını tamamen ikinci plana atmamalısın… Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün İlk Dördün tam senin burcunda gerçekleşiyor ve uzun süredir ertelediğin bir kararın yarattığı zihinsel yükü daha fazla hissedebilirsin. Belirsizlik içinde kalmak seni fark ettiğinden daha fazla yoruyor olabilir. Her şeyi bir anda çözmek zorunda değilsin ama en azından ilk adımı belirlemek sana rahatlık sağlayabilir. Gün içinde bedenindeki kasılmayı fark ettiğinde omuzlarını gevşet, nefesini yavaşlat ve kendine biraz alan aç. Zihinsel yük azaldıkça fiziksel gerginliğin de hafifleyebilir… Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Güneş ile Lilith arasındaki üçgen açı, kendini rahat hissetmediğin ortamlarda ne kadar çabuk yorulduğunu fark ettirebilir. Sırf uyum sağlamak için kendi ihtiyaçlarını geri plana atmak gün boyunca enerjini düşürebilir. Öğleden sonra Ay senin burcuna geçtiğinde daha canlı ve hareketli hissedebilirsin. Fakat enerjin yükseldi diye bütün günü doldurmak zorunda değilsin. Bugün enerjini herkese dağıtmak yerine bir kısmını kendine saklaman sana çok daha iyi gelebilir… Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün İlk Dördün sosyal çevre alanında gerçekleşirken üzerine aldığın sorumlulukların seni ne kadar yorduğunu daha net fark edebilirsin. Her davete yetişmek ya da herkesin işini çözmeye çalışmak bedeninde genel bir ağırlık yaratabilir. Bugün bir planı ertelemek, bir ricaya hayır demek ya da programında kendine boşluk açmak sana iyi gelecektir. Dinlenmeyi sadece çok yorulduktan sonra hak ettiğin bir şey gibi görmemelisin. Bedenin senden biraz daha az sorumluluk, biraz daha fazla nefes istiyor… Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün İlk Dördün kariyer alanında gerçekleşirken sürekli hazır ve kusursuz görünme çabanın seni ne kadar gerdiğini fark edebilirsin. Yoğun iş temposunda farkında olmadan nefesini sığlaştırabilir ya da omuzlarını kasabilirsin. Bugün performansını artırmanın yolu kendini daha fazla sıkmak değil, bedeninin ritmine uyum sağlamak olabilir. Kısa molalar vermek, birkaç derin nefes almak ve duruşunu değiştirmek seni rahatlatabilir. Her an en iyi halini göstermek zorunda değilsin… Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün İlk Dördün vizyon ve gelecek planları alanında gerçekleşirken zihninin sürekli ileride olmasının seni yorduğunu fark edebilirsin. Daha olmamış ihtimalleri düşünmek ya da sürekli bir sonraki adımı hesaplamak gün içinde seni gerebilir. Bugün kendini yeniden bulunduğun ana getirmek sana çok iyi gelecek. Kısa bir yürüyüş yapmak, telefonunu bir süre kenara bırakmak ya da birkaç dakika yalnızca nefesine odaklanmak zihnini sakinleştirebilir. Özellikle akşam saatlerinde tempoyu düşürmek uykuya geçişini de kolaylaştırabilir… Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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