article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
YTÜ'ye Gönderme mi? İTÜ'nün Emojili Paylaşımı Merak Uyandırdı

YTÜ'ye Gönderme mi? İTÜ'nün Emojili Paylaşımı Merak Uyandırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.10.2026 - 11:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin resmî hesabından yalnızca iki emojiden oluşan bir paylaşım geldi: telefon ve bakan gözler. Ne bir açıklama vardı ne de kimsenin adı geçiyordu. Paylaşımın zamanlaması ise dikkat çekti. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin iddiasına göre YTÜ'nün internet tabanlı sistemleri geçtiğimiz perşembe akşamından beri çalışmıyor ve okuldan resmî bir açıklama yapılmadı. YTÜ'den bu konuda bir açıklama bulamadık, sistemlerin durumu da doğrulanmış değil. Kimi kullanıcı tweet'i doğrudan YTÜ'ye gönderme olarak okudu. Kimi ise bir şarkıdan bir diziye, konser ipucundan okul sevgisine kadar farklı yorumlar getirdi. İTÜ'nün paylaşımın amacına dair bir açıklaması da şimdilik yok.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İTÜ'nün gizemli paylaşımı iki emojiden ibaretti:

İTÜ'nün gizemli paylaşımı iki emojiden ibaretti:
twitter.com

Kimine göre mesaj YTÜ'yeydi, iletişim altyapısı çökmüş bir okulla dalga geçilmez

Kimine göre mesaj YTÜ'yeydi, iletişim altyapısı çökmüş bir okulla dalga geçilmez
twitter.com

İnternet çekmeyince telefonla aramaktan başka çare kalmamış

İnternet çekmeyince telefonla aramaktan başka çare kalmamış
twitter.com

Edis'in şarkısını duyanlar da oldu

Edis'in şarkısını duyanlar da oldu
twitter.com

Kurtlar Vadisi'nden Elif'in Polat'a attığı mesaj tam bu duruma uymuş

Kurtlar Vadisi'nden Elif'in Polat'a attığı mesaj tam bu duruma uymuş
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Telefon emojisinden konser ipucu çıkaranlar da çıktı

Telefon emojisinden konser ipucu çıkaranlar da çıktı
twitter.com

Okula duyulan sevgi bu kez telefon açtırmış

Okula duyulan sevgi bu kez telefon açtırmış
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın