YTÜ'ye Gönderme mi? İTÜ'nün Emojili Paylaşımı Merak Uyandırdı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin resmî hesabından yalnızca iki emojiden oluşan bir paylaşım geldi: telefon ve bakan gözler. Ne bir açıklama vardı ne de kimsenin adı geçiyordu. Paylaşımın zamanlaması ise dikkat çekti. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin iddiasına göre YTÜ'nün internet tabanlı sistemleri geçtiğimiz perşembe akşamından beri çalışmıyor ve okuldan resmî bir açıklama yapılmadı. YTÜ'den bu konuda bir açıklama bulamadık, sistemlerin durumu da doğrulanmış değil. Kimi kullanıcı tweet'i doğrudan YTÜ'ye gönderme olarak okudu. Kimi ise bir şarkıdan bir diziye, konser ipucundan okul sevgisine kadar farklı yorumlar getirdi. İTÜ'nün paylaşımın amacına dair bir açıklaması da şimdilik yok.