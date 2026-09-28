Dünyanın En Sürdürülebilir 100 Üniversitesi Belli Oldu: Türkiye'den 5 Üniversite Listeye Girdi

Sıralama yalnızca kampüsteki yeşil alana bakmıyor. Üniversiteler kampüs altyapısı, enerji ve iklim, atık, su, ulaşım, eğitim-araştırma ile yönetişim ve dijitalleşme olmak üzere 7 başlıkta değerlendiriliyor.

Bu yılın teması da en son eklenen kategoriyi öne çıkarıyor: yönetişim, dijitalleşme ve bütünleşik performansla sürdürülebilir kampüsler. Yani güneş paneli kurmak ya da geri dönüşüm kutusu koymak tek başına yetmiyor, bu çabaların kalıcı bir yönetim anlayışına dönüşmesi bekleniyor.

İlk 100'ün hemen dışında kalan Türk üniversiteleri de var. Başkent Üniversitesi 102., ODTÜ 105., Sakarya Üniversitesi ise 114. sırada yer aldı. KKTC'deki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi de sıralamada Türkiye adı altında 55. sırada gösterildi.