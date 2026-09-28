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Dünyanın En Sürdürülebilir 100 Üniversitesi Belli Oldu: Türkiye'den 5 Üniversite Listeye Girdi

Dünyanın En Sürdürülebilir 100 Üniversitesi Belli Oldu: Türkiye'den 5 Üniversite Listeye Girdi

Eğitim üniversite
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 12:30
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Dünyanın en sürdürülebilir üniversiteleri listesinde Türkiye'den 5 üniversite ilk 100'e girdi.

UI GreenMetric 2026 sıralamasında 110 ülkeden 2 bin 16 üniversite değerlendirildi. Sıralamada bu yıl, 'Yönetişim, Dijitalleşme ve Entegre Performans Yoluyla Sürdürülebilir Kampüslerin Geliştirilmesi' temasıyla yeni bir yaklaşım benimsendiği duyuruldu.

Türkiye'nin zirvedeki temsilcisi İstanbul Teknik Üniversitesi oldu, listeye İstanbul'dan İzmir'e ve Kayseri'ye uzanan dört okul daha girdi! 

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İTÜ Dünya 28.'si Oldu

İTÜ Dünya 28.'si Oldu

Endonezya Üniversitesi'nin 2010'dan bu yana hazırladığı UI GreenMetric sıralamasının 17. baskısı açıklandı. Türkiye'den ilk 100'e giren üniversiteler ve sıraları şöyle:

28. İstanbul Teknik Üniversitesi

45. Yıldız Teknik Üniversitesi

63. Erciyes Üniversitesi

74. Ege Üniversitesi

86. Özyeğin Üniversitesi

İTÜ, 9 bin 225 puanla Türkiye'nin en sürdürülebilir üniversitesi oldu. Listenin zirvesinde ise 9 bin 650 puanla Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi yer aldı.

Türk üniversiteleri arasında Özyeğin de dikkat çekti. Vakıf üniversitesi, enerji ve iklim kategorisinde tüm listenin en yüksek puanlarından birini aldı.

Kampüsler 7 Başlıkta Puanlandı

Kampüsler 7 Başlıkta Puanlandı

Sıralama yalnızca kampüsteki yeşil alana bakmıyor. Üniversiteler kampüs altyapısı, enerji ve iklim, atık, su, ulaşım, eğitim-araştırma ile yönetişim ve dijitalleşme olmak üzere 7 başlıkta değerlendiriliyor.

Bu yılın teması da en son eklenen kategoriyi öne çıkarıyor: yönetişim, dijitalleşme ve bütünleşik performansla sürdürülebilir kampüsler. Yani güneş paneli kurmak ya da geri dönüşüm kutusu koymak tek başına yetmiyor, bu çabaların kalıcı bir yönetim anlayışına dönüşmesi bekleniyor.

İlk 100'ün hemen dışında kalan Türk üniversiteleri de var. Başkent Üniversitesi 102., ODTÜ 105., Sakarya Üniversitesi ise 114. sırada yer aldı. KKTC'deki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi de sıralamada Türkiye adı altında 55. sırada gösterildi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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