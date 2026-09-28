Dünyanın En Sürdürülebilir 100 Üniversitesi Belli Oldu: Türkiye'den 5 Üniversite Listeye Girdi
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Dünyanın en sürdürülebilir üniversiteleri listesinde Türkiye'den 5 üniversite ilk 100'e girdi.
UI GreenMetric 2026 sıralamasında 110 ülkeden 2 bin 16 üniversite değerlendirildi. Sıralamada bu yıl, 'Yönetişim, Dijitalleşme ve Entegre Performans Yoluyla Sürdürülebilir Kampüslerin Geliştirilmesi' temasıyla yeni bir yaklaşım benimsendiği duyuruldu.
Türkiye'nin zirvedeki temsilcisi İstanbul Teknik Üniversitesi oldu, listeye İstanbul'dan İzmir'e ve Kayseri'ye uzanan dört okul daha girdi!
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İTÜ Dünya 28.'si Oldu
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Kampüsler 7 Başlıkta Puanlandı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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