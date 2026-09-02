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Yaşam
Üniversite Yurduna Yerleşirken Yapılan 8 Büyük Hata

Üniversite Yurduna Yerleşirken Yapılan 8 Büyük Hata

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 22:27
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Üniversiteye adım atmak heyecan verici bir milat olsa da yurt odasına yerleşme günü; dar alanlar, zaman kısıtlamaları ve yoğun duygular nedeniyle büyük bir strese dönüşebiliyor. Sertifikalı Profesyonel Organizatör Dr. Regina Lark, Christina Keen ve Marie Jackson, taşınma gününü kaostan kurtaracak en yaygın 8 hatayı ve yapılması gerekenleri paylaştı.

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Taşınma Gününü Zorlaştıran 8 Hata

Taşınma Gününü Zorlaştıran 8 Hata

Aşırı Eşya Getirmek: 'Az çoktur' prensibini benimseyin. Sadece temel ihtiyaçlarınızı yanınıza alın; eksik kalanları daha sonra ailenizden göndermelerini isteyin.

Ölçü Almadan Düzenleme Malzemesi Almak: Yurt odasını görmeden veya kat planını incelemeden kutu ve düzenleyici almayın. Aksi halde sığmayan ürünler ekstra dağınıklık yaratır.

Yetersiz Planlama: Sadece üniversitenin sunduğu standart kontrol listeleriyle yetinmeyin. Okulun sosyal medya gruplarını inceleyerek ve üst sınıflardan bilgi alarak hazırlık yapın.

Kategorilere Ayırmadan Paketlemek: Benzer eşyaları bir arada paketleyin. Bu yöntem hem paket açmayı kolaylaştırır hem de gereksiz eşya götürmenizi engeller.

Evdeki Eşyaları Düzenlememek: Taşınmadan önce evde kalan eşyalarınızı eleyin. Bu işlem, ebeveynlerinizin sonradan ihtiyacınız olan bir şeyi bulup göndermesini son derece kolaylaştırır.

Dekorasyona Aşırı Odaklanmak: Estetik önemli olsa da önceliği işlevselliğe verin. Aşırı dekoratif eşya, lojistik süreci zorlaştırır ve alanı daraltır.

Dikey Alanı İhmal Etmek: Kapı arkası düzenleyiciler, yatak altı istiflenebilir kutular ve duvar kancaları kullanarak dikey alanları maksimum verimle değerlendirin.

Aile İle Beklentileri Konuşmamak: Taşınma günü öncesinde aile bireyleriyle bir araya gelerek günün akışını, görev dağılımını ve duygusal beklentileri açıkça paylaşın.

Sorunsuz Bir Yerleşme İçin 5 Pratik İpucu

Sorunsuz Bir Yerleşme İçin 5 Pratik İpucu

  • Temizlik malzemeleri, yatak takımları ve havlu gibi vardığınız an ihtiyaç duyacağınız eşyaları tek bir kutuda toplayın.

  • Ağır veya yer kaplayan malzemeleri ile atıştırmalıkları, gideceğiniz şehirdeki mağazalardan teslim alacak şekilde önceden sipariş verin.

  • Ortak alanların temizliği, bulaşıklar ve çöp takvimi için ilk günden net kurallar belirleyerek olası tartışmaların önüne geçin.

  • Çekmece düzenleyiciler kullanın. Çalışma, giyinme ve kişisel bakım için oda içinde belirli bölgeler oluşturun.

  • Dar alanda karmaşayı önlemek için her şeyi aynı anda yapmayın. Önce mobilya düzenine, ardından kıyafetlere ve en son dekorasyona odaklanın.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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