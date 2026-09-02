Üniversite Yurduna Yerleşirken Yapılan 8 Büyük Hata
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Üniversiteye adım atmak heyecan verici bir milat olsa da yurt odasına yerleşme günü; dar alanlar, zaman kısıtlamaları ve yoğun duygular nedeniyle büyük bir strese dönüşebiliyor. Sertifikalı Profesyonel Organizatör Dr. Regina Lark, Christina Keen ve Marie Jackson, taşınma gününü kaostan kurtaracak en yaygın 8 hatayı ve yapılması gerekenleri paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşınma Gününü Zorlaştıran 8 Hata
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sorunsuz Bir Yerleşme İçin 5 Pratik İpucu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın