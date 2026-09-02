Üniversite Yurduna Yerleşirken Yapılan 8 Büyük Hata

Aşırı Eşya Getirmek: 'Az çoktur' prensibini benimseyin. Sadece temel ihtiyaçlarınızı yanınıza alın; eksik kalanları daha sonra ailenizden göndermelerini isteyin.

Ölçü Almadan Düzenleme Malzemesi Almak: Yurt odasını görmeden veya kat planını incelemeden kutu ve düzenleyici almayın. Aksi halde sığmayan ürünler ekstra dağınıklık yaratır.

Yetersiz Planlama: Sadece üniversitenin sunduğu standart kontrol listeleriyle yetinmeyin. Okulun sosyal medya gruplarını inceleyerek ve üst sınıflardan bilgi alarak hazırlık yapın.

Kategorilere Ayırmadan Paketlemek: Benzer eşyaları bir arada paketleyin. Bu yöntem hem paket açmayı kolaylaştırır hem de gereksiz eşya götürmenizi engeller.

Evdeki Eşyaları Düzenlememek: Taşınmadan önce evde kalan eşyalarınızı eleyin. Bu işlem, ebeveynlerinizin sonradan ihtiyacınız olan bir şeyi bulup göndermesini son derece kolaylaştırır.

Dekorasyona Aşırı Odaklanmak: Estetik önemli olsa da önceliği işlevselliğe verin. Aşırı dekoratif eşya, lojistik süreci zorlaştırır ve alanı daraltır.

Dikey Alanı İhmal Etmek: Kapı arkası düzenleyiciler, yatak altı istiflenebilir kutular ve duvar kancaları kullanarak dikey alanları maksimum verimle değerlendirin.

Aile İle Beklentileri Konuşmamak: Taşınma günü öncesinde aile bireyleriyle bir araya gelerek günün akışını, görev dağılımını ve duygusal beklentileri açıkça paylaşın.