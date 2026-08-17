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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 18 Ağustos Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 18 Ağustos Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 18 Ağustos Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay ortak kaynaklar alanına geçiyor ve medikal astrolojide bu alan bedenin arınma süreçlerini yönetiyor. Böbreklerin ve boşaltım sistemin bugün olağandan yavaş çalışabilir, kendini hafif şişkin hissedebilirsin. Tuz tüketimini azaltıp bitki çaylarına yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay tam karşı burcunda ilerliyor ve bu alan medikal astrolojide bedenin denge merkezini temsil ediyor. İç kulak hassasiyetin artabilir, hızlı hareket ettiğinde kısa süreli bir denge kaybı yaşayabilirsin. Ani doğrulmalardan kaçınmalı, ayağa kalkarken yavaş davranmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Ay günlük düzen alanına geçiyor ve medikal astrolojide burası bedenin enzim ve emilim sistemini yönetiyor. Yediğin besinlerden yeterince yararlanamıyor olabilirsin, bu da gün ortasında beklenmedik bir düşüş yaratabilir. Yemeklerini iyice gözden geçirmen, takviye vitamin alman iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Ay aşk ve yaratıcılık alanına geçiyor ve medikal astrolojide burası kalp ile dolaşımı temsil ediyor. Mars burcunda ilerlerken nabzın heyecanlandığın anlarda hızlanabilir. Kafein tüketimini azaltmalı, gün içinde birkaç kez temponu düşürmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay ev alanına geçiyor ve medikal astrolojide burası göğüs boşluğunu ve mide üstü bölgeyi yönetiyor. Kapalı bir ortamda uzun süre kalmak göğsünde bir sıkışma hissi yaratabilir. Temiz havaya çıkmalı, birkaç dakika açık havada nefes almalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Ay iletişim alanına geçiyor ve medikal astrolojide burası sinir uçlarını ve el hareketlerini yönetiyor. Gün boyu klavye ve telefon kullanımı parmak eklemlerinde bir yorgunluk bırakabilir. Ellerini arada açıp kapatarak esnetmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay kazanç alanına geçiyor ve medikal astrolojide burası tiroit bezini ve metabolizma hızını temsil ediyor. Metabolizman bugün olağandan yavaş çalışabilir, kendini ağır hissedebilirsin. İyot içeren besinlere yönelmeli, öğünlerini seyreltmemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay senin burcuna geçiyor ve medikal astrolojide senin burcun hormonal dengeyi yönetiyor. Ruh halindeki dalgalanmalar bugün doğrudan hormonlarınla bağlantılı olabilir. Şekerli gıdaları azaltmalı, bedenine düzenli bir ritim sunmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Ay en gizli alanına geçiyor ve medikal astrolojide burası lenf sistemini yönetiyor. Bedenindeki akış yavaşlayabilir, kendini nedensiz ağır hissedebilirsin. Ilık suyla kısa bir duş almalı, bedenini nazikçe hareket ettirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Ay arkadaşlık alanına geçiyor ve medikal astrolojide burası kan dolaşımının uç noktalarını yönetiyor. Ellerinde ve ayaklarında beklenmedik bir soğukluk hissedebilirsin. Dolaşımı destekleyen tarçınlı bir içecek tüketmek iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay kariyer alanının tepesine geçiyor ve medikal astrolojide burası kemik yapısını ve diş sağlığını temsil ediyor. Uzun süredir ertelediğin bir diş kontrolü bugün aklına düşebilir. Kalsiyum içeren besinlere yönelmeli, o randevuyu artık almalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay ufuk açan alanına geçiyor ve medikal astrolojide burası karaciğeri yönetiyor. Ağır ve yağlı besinlere karşı bedenin bugün daha hassas, kendini çabuk ağırlaşmış hissedebilirsin. Sofranı hafif tutmalı, yeşil yapraklı sebzelere yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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