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Günlük Burç Yorumuna Göre 18 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 18 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 18 Ağustos Salı günü burçları neler bekliyor?

İşte, 18 Ağustos Salı gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay ortak kaynaklar alanına geçiyor ve dünkü belirsizliğin yerini keskin bir netlik alıyor. İş hayatında yüzeyde duran hiçbir açıklama sana yetmiyor; bir konunun altında ne olduğunu merak ediyorsun. Bugün sorduğun bir soru, kimsenin fark etmediği bir gerçeği ortaya çıkarabilir. Sen genellikle ayrıntıya takılmadan ilerlersin, ama bugün tam tersini yapmalısın; dosyanın altını kaldırdığında gördüğün şey seni şaşırtabilir.

Maddi konularda paylaşılan bir mesele masaya geliyor. Bir kredi, bir ortaklık payı ya da biriyle bölüştüğün bir hesap bugün konuşulmak istiyor. Dün ertelediğin bu konuyu artık açabilirsin, çünkü hem zihnin hem karşındaki daha berrak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün yüzeysellik hiç işe yaramıyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle gündelik sohbetler yerine gerçekten önemli bir konuyu konuşmalısın. Bekar bir Koç burcu isen, sana yoğun bir çekim hissettiren biri karşına çıkabilir. Bugün kalbini derine indirmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay tam karşı burcuna geçiyor ve gözünü karşındaki kişiye çeviriyor. Dün içine kapanmıştın, bugünse birine yaslanmak sana çok daha iyi geliyor. İş hayatında bir ortakla, bir müşteriyle ya da yakın çalıştığın biriyle kuracağın uyum işini belirgin şekilde hızlandırıyor. Sen her şeyi kendi başına halletmeyi seversin, ama bugün birinin fikrini almak sana zaman kazandıracak.

Maddi konularda ortaklaşa alınacak bir karar var. Biriyle paylaştığın bir bütçe ya da birlikte yapacağınız bir yatırım konuşulabilir. Kimin ne kadar katkı vereceğini baştan netleştirmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün karşındaki kişi merkezde. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerine “sen ne istiyorsun?” diye sorman aranızda beklediğinden büyük bir fark yaratacak. Bekar bir Boğa burcu isen, sana açıkça yaklaşan biri karşına çıkabilir. Bugün geri çekilmek yerine karşılık vermelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Ay günlük düzen alanına geçiyor ve dünkü dağınıklığın ardından toparlanma vakti geliyor. İş hayatında biriken işleri bitirmek için güzel bir tempo yakalıyorsun. Dün verimin düşüktü, bugün ise ayrıntılara odaklanabiliyorsun. Listeni çıkarıp tek tek üstünü çizmelisin; bugün küçük işler seni büyük bir yükten kurtarıyor.

Maddi konularda gündelik giderlerini gözden geçirmelisin. Dün fark etmediğin bir harcama bugün gözüne çarpabilir ve bu, bütçende küçük ama işe yarar bir düzeltme yapmanı sağlar.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün küçük özenler konuşuyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerine göstereceğin ufak bir ilgi dünkü gerginliği tamamen dağıtacak. Bekar bir İkizler burcu isen, gündelik hayatının içinde karşılaştığın biri dikkatini çekebilir. Bazen aşk sıradan bir günün ortasında başlıyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Ay aşk ve yaratıcılık alanına geçiyor ve dünkü ağırlığın yerini üretme isteği alıyor. Mars hâlâ senin burcunda ilerliyor, yani enerjin hızla geri geliyor. İş hayatında kendi fikrini ortaya koymak, alışılmış yöntemin dışına çıkmak bugün sana avantaj sağlıyor. Dün yönünü göremiyordun, bugün ise ne yapmak istediğin çok daha belirgin.

Maddi konularda keyif aldığın bir işten kazanç mümkün. Bir yeteneğin ya da hobiye benzeyen bir uğraşın bugün cebine katkı sağlayabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kalbin canlanıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle eğlenceli bir şey yapmak dünkü kuruntuları tamamen siliyor. Bekar bir Yengeç burcu isen, seni güldüren biri kalbini çalabilir. Bugün ciddiyeti biraz bırakmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay ev ve aile alanına geçiyor ve dünkü iş gerginliğinden sonra seni evine çağırıyor. İş hayatında bugün ortalıkta görünmek yerine kendi köşende çalışmalısın. Dün bir üstünle yaşadığın belirsizlik varsa bunu zorlamamalı, birkaç gün beklemelisin. Bazen geri çekilmek de bir strateji ve bugün bu sana yakışıyor.

Maddi konularda evle ilgili bir konu gündeminde. Bir ev masrafı ya da aileyle paylaşılan bir gider bugün konuşulabilir. Planlı davranmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün huzur arıyorsun. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle evde geçireceğiniz sakin bir akşam dünkü gerginliği tamamen alacak. Bekar bir Aslan burcu isen, sana kendini güvende hissettiren biri ilgini çekebilir. Bugün sahneden inip dinlenmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Ay iletişim alanına geçiyor ve dünkü belirsizliğin ardından kelimelerin yerini buluyor. İş hayatında bir görüşme, bir yazışma ya da kısa bir sunum bugün akıcı geçiyor. Dün net konuşamadığın bir konuyu bugün açıklığa kavuşturabilirsin. Güneş beş gün sonra senin burcuna geçiyor, yani enerjin yavaş yavaş yükselmeye başlıyor.

Maddi konularda yakın çevrenden gelen bir teklif ya da kısa süreli bir iş gündemine girebilir. Rakamı konuşurken net olmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün konuşmak iyi geliyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, dün söyleyemediğin beklentini bugün rahatça dile getirebilirsin. Bekar bir Başak burcu isen, bir sohbet beklediğinden çok daha keyifli ilerleyebilir. Bugün susmamalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay kazanç alanına geçiyor ve dikkatini somut olana çeviriyor. Dün paylaşılan konularda kafan karışıktı, bugün ise kendi imkânlarına odaklanmak sana iyi geliyor. İş hayatında elindekiyle ne yapabileceğini düşünmelisin. Venüs hâlâ senin burcunda ilerliyor, yani ikna gücün yerinde; bir talebi bugün dile getirebilirsin.

Maddi konularda emeğinin karşılığı gündeminde. Bir fiyat belirlerken ya da bir ücret konuşurken kendini küçümsememelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kendine verdiğin değer belirleyici. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, dünkü şüphelerini bir kenara bırakıp kendine güvenmelisin. Bekar bir Terazi burcu isen, kendini iyi hissettiğin için çevren de bunu fark ediyor. Kendine iyi davrandığında her şey kolaylaşıyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay senin burcuna geçiyor ve seni yeniden kendine getiriyor. Dün karşındakini okuyamıyordun, bugün ise sezgin tam kapasite çalışıyor. İş hayatında kimin ne düşündüğünü, hangi konunun altında ne yattığını rahatlıkla görüyorsun. Bu netliği bir güç olarak kullanmalı, ancak kimseyi köşeye sıkıştırmamalısın.

Maddi konularda dün belirsiz görünen bir konu bugün netleşiyor. Bir rakam ya da bir şart açıklığa kavuşabilir, bu yüzden ertelediğin görüşmeyi bugün yapmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kendinden eminsin. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, dün kafanda büyüttüğün konunun aslında bir şey olmadığını fark edeceksin. Bekar bir Akrep burcu isen, çekim gücün belirgin şekilde artıyor. Bugün kendin olman yeterli… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Ay en gizli alanına geçiyor ve seni içine dönmeye çağırıyor. Dünkü yorgunluğun ardından bugün de temponu düşük tutmalısın. İş hayatında sessizce çalışmak, kimseye görünmeden bir işi bitirmek bugün sana daha çok kazandırıyor. Sen genellikle kalabalıkta parlarsın, ama bugün yalnız kalmak sana iyi geliyor.

Maddi konularda arka planda süren bir konu var. Kimseye anlatmadığın bir plan bugün olgunlaşıyor, acele etmeden düşünmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün sessizsin. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerine bugün de çok enerji ayıramayabilirsin; bunu açıklarsan yanlış anlaşılmazsın. Bekar bir Yay burcu isen, içinde tuttuğun bir duygu bugün daha da belirginleşiyor. Kalbin biraz sabır istiyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Ay arkadaşlık ve hedefler alanına geçiyor ve çevrendeki insanlar devreye giriyor. Dünkü tıkanıklığın ardından bir dostunun fikri sana yol gösterebilir. İş hayatında bir ekiple çalışmak ya da bir bağlantından yardım almak işini kolaylaştırıyor. Ayrıca Ay Düğümleri’nin Kova’ya yerleşmesiyle önümüzdeki dönemde kimlerle yol yürüdüğün senin için daha da önem kazanıyor.

Maddi konularda ortak bir plan gündeminde. Bir grup içinde yürüyen işten pay alman söz konusu olabilir, payını baştan netleştirmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün sosyal ortamlar öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle arkadaşlarınızı görmek dünkü kırgınlığı dağıtacak. Bekar bir Oğlak burcu isen, bir buluşmada tanışacağın biri ilgini çekebilir. Bugün evde oturmamalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay kariyer alanının tepesine geçiyor ve gözler üzerinde oluyor. Üstelik Ay Düğümleri de senin burcuna yerleşiyor, yani önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca kendi yolunu çizmen isteniyor. İş hayatında dün evle ilgili konularla dağılan dikkatin bugün toplanıyor. Bir sorumluluk sana verilebilir ya da bir işin sonucu senden sorulabilir; hazırlıklı olmalısın.

Maddi konularda mesleğinden gelen bir konu netleşiyor. Dün belirsiz kalan bir rakam bugün açıklığa kavuşabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün iş ile kalp arasında denge kurmalısın. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, gün boyu işe verdiğin dikkatin bir kısmını akşam partnerine ayırmalısın. Bekar bir Kova burcu isen, kendinden emin duruşuyla dikkatini çeken biri olabilir. Kendi yolunu çizerken kalbini de yanına almalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay ufuk açan alanına geçiyor ve dünkü karmaşanın ardından zihnin açılıyor. İş hayatında farklı bir alan, uzak bir bağlantı ya da yeni bir öğrenme fikri bugün gündemine girebilir. Dün kelimelerin seni yanıltıyordu, bugün ise anlatmak istediğini çok daha rahat ifade ediyorsun. Bir eğitim ya da yeni bir alan araştırmak için güzel bir gün.

Maddi konularda uzakla ilgili bir imkân belirebilir. Farklı bir şehirden ya da alışık olmadığın bir alandan gelen teklif ilgini çekebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün ufkun genişliyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle geleceğe dair konuşmak dünkü yanlış anlaşılmaları geride bırakmanızı sağlıyor. Bekar bir Balık burcu isen, senden farklı bir dünyadan gelen biri ilgini çekebilir. Bugün merakının peşinden gitmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
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