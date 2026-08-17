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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 18 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 18 Ağustos Salı gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay ortak kaynaklar alanına geçiyor ve paylaşılan bir mesele masaya geliyor. Bir kredi, bir ortaklık payı ya da biriyle bölüştüğün bir hesap konuşulmak istiyor. Dün ertelediğin bu konuyu artık açabilirsin, çünkü hem zihnin hem karşındaki daha berrak. Yalnız kâğıt üzerinde olmayan hiçbir söze güvenmemelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ortaklaşa alınacak bir karar gündeminde. Ay tam karşı burcuna geçiyor ve biriyle paylaştığın bir bütçe ya da birlikte yapacağınız bir yatırım konuşulabilir. Kimin ne kadar katkı vereceğini baştan netleştirmelisin, çünkü sonradan konuşulan paylar hep sorun çıkarıyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün gündelik giderlerin dikkatini çekiyor. Ay günlük düzen alanına geçiyor ve dün fark etmediğin bir harcama bugün gözüne çarpabilir. Belki unuttuğun bir abonelik, belki iki kez ödenmiş bir fatura. Bu küçük düzeltme bütçende düşündüğünden fazla yer açacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün keyif aldığın bir işten kazanç mümkün. Ay yaratıcılık alanına geçiyor ve bir yeteneğin ya da hobiye benzeyen bir uğraşın cebine katkı sağlayabilir. Mars da burcunda ilerlediği için harekete geçme cesaretin yüksek; aklındaki fikri bugün hayata geçirebilirsin. Yalnız eğlence harcamalarında ölçüyü kaçırmamalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün evle ilgili bir konu gündemine giriyor. Ay ev alanına geçiyor ve bir kira, bir tamirat ya da aileyle paylaşılan bir gider konuşulabilir. Dünkü belirsizliğin ardından bugün rakamlar daha net, o yüzden hesabını yapabilirsin. Ancak büyük bir harcamaya girişmek için birkaç gün daha beklemelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün yakın çevrenden gelen bir teklif ya da kısa süreli bir iş gündemine girebilir. Ay iletişim alanına geçiyor ve bir görüşme, bir yazışma sana kazanç kapısı açabilir. Rakamı konuşurken net olmalı, “sonra konuşuruz” diyerek geçiştirmemelisin. Güneş beş gün sonra burcuna geçtiğinde bu konu daha da güçlenecek. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün emeğinin karşılığı gündeminde. Ay kazanç alanına geçiyor ve dikkatini kendi imkânlarına çeviriyor. Venüs hâlâ burcunda ilerlediği için ikna gücün yüksek; bir fiyat belirlerken ya da bir ücret konuşurken kendini küçümsememelisin. Bugün istediğin rakamı söylemek için uygun bir zamandasın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay senin burcuna geçiyor ve sezgin tam kapasite çalışıyor. Dün belirsiz görünen bir rakam ya da bir şart bugün açıklığa kavuşuyor; ertelediğin görüşmeyi artık yapabilirsin. Karşındakinin ne düşündüğünü rahatlıkla okuyorsun, bu da pazarlıkta sana avantaj sağlıyor. Yalnız bu gücü kimseyi köşeye sıkıştırmak için kullanmamalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün arka planda süren bir konu olgunlaşıyor. Ay en gizli alanına geçiyor ve kimseye anlatmadığın bir plan sessizce şekilleniyor. Bugün bu fikri kimseyle paylaşmak zorunda değilsin, önce kendi içinde netleştirmelisin. Acele bir karar vermek yerine birkaç gün daha düşünmelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün ortak bir plan gündeminde. Ay arkadaşlık alanına geçiyor ve bir grup içinde yürüyen işten pay alman söz konusu olabilir. Dünkü tıkanıklığın ardından bir dostunun fikri sana yeni bir yol gösterebilir. Yalnız payını baştan netleştirmeli, dostluk ile iş arasındaki sınırı korumalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün mesleğinden gelen bir konu netleşiyor. Ay kariyer alanının tepesine geçiyor ve dün belirsiz kalan bir rakam bugün açıklığa kavuşabilir. Ayrıca Ay Düğümleri burcuna yerleşiyor, yani önümüzdeki dönemde kendi işini kurma ya da kendi yolunda kazanma fikri daha da güçlenecek. Bugün gelen teklifi dikkatle dinlemelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün uzakla ilgili bir imkân belirebilir. Ay ufuk açan alanına geçiyor ve farklı bir şehirden ya da alışık olmadığın bir alandan gelen teklif ilgini çekebilir. Dün rakamlar kafanı karıştırıyordu, bugün ise çok daha net görüyorsun. Yine de karar vermeden önce araştırmalı, ayrıntıları öğrenmelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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