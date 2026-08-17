Günlük Para Burç Yorumuna Göre 18 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Aslan, bugün evle ilgili bir konu gündemine giriyor. Ay ev alanına geçiyor ve bir kira, bir tamirat ya da aileyle paylaşılan bir gider konuşulabilir. Dünkü belirsizliğin ardından bugün rakamlar daha net, o yüzden hesabını yapabilirsin. Ancak büyük bir harcamaya girişmek için birkaç gün daha beklemelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…