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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 17 Ağustos Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 17 Ağustos Pazartesi gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Mars-Neptün sert açısı kariyerinde belirsizlikler yaratarak seni sabırsız hamleler yapmaya itebilir. Ortaklıklardan veya iş bağlantılarından gelen cazip teklifler kulağa muhteşem gelse de altına imza atmak için kesinlikle acele etmemeli, kararlarını yarınki berrak zihnine bırakmalısın. Merkür-Satürn uyumu sayesinde yapacağın ciddi görüşmelerde masaya gerçek rakamları koymak ve sözleşme detaylarını resmiyete dökmek sana kazandıracak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, arka planda biriken iş yorgunluğu ve kafanda büyüttüğün gizli finansal kaygılar bugün seni bir miktar zorlayabilir. Ancak elindeki somut bütçe tablosuna odaklandığında, bu kaygıların çoğunun asılsız kuruntulardan ibaret olduğunu göreceksin. Ev veya aile bütçesiyle ilgili yapacağın ciddi planlamalarda gerçekçi kalmak ve sisli finansal sularda riskli yatırımlara girmeyip beklemek en doğru strateji olacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, sosyal çevrenden veya arkadaş gruplarından gelen iş birliği ve ortaklık fikirleri bugün ilk bakışta yanıltıcı bir cazibe taşıyabilir. Şartları ve gelir dağılımını kâğıt üzerinde tam netleştirmeden hiçbir bütçeye ya da projeye balıklama atlamamalısın. Yakın çevrenle yürüttüğün ticari yazışmalarda ve ciddi iş görüşmelerinde Satürn'ün disiplinli desteği yanında olacağı için net ve kuralcı davranmak cüzdanını koruyacaktır. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, burcundaki Mars'ın Neptün ile kurduğu sert açı nedeniyle bugün enerjin ve motivasyonun sebepsizce düşebilir, kariyerde büyük adımlar atmakta zorlanabilirsin. Gelir ve gider dengeni hesaba katmadan yapılacak anlık harcamalar bütçende delik açabilir; bu yüzden rakamları kâğıda dökmeden cebinden para çıkarmamalısın. Bereketli yanı ise Merkür-Satürn üçgeninin kazançlarınla ilgili ciddi ve kalıcı anlaşmaları destekliyor olmasıdır. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, iş yerinde dolaylı yollardan kulağına gelen eleştiriler veya üstlerinle yaşanabilecek belirsizlikler bugün radikal kararlar almana neden olmamalı. Kariyerinde köprüleri yıkmak yerine Merkür-Satürn üçgeninin sağladığı olgunlukla kelimelerini tartarak konuşmak elini güçlendirecektir. Tanıdık vasıtasıyla gelen finansal haberler umut vaat etse de paran resmiyete kavuşup hesabına geçene kadar harcama yapmamalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, uzak bağlantılı işler, eğitim veya seyahat bütçeleriyle ilgili netleşmeyen detaylar bugün gözünde lüzumsuz bir panik yaratabilir. Kesinleşmemiş bilgilere dayanarak finansal taahhütler altına girmemeli, bütçeni koruma odağında tutmalısın. Perde arkasında yürüttüğün planlarda ve hazırlıklarda Satürn'ün sağlamcı desteği seninle olduğu için stratejik ve sakin kalmak sana kazanç olarak dönecek. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi kredi, borç, vergi ya da ortaklı bütçeler alanındaki sisli atmosfer bugün finansal kararlar alırken çok daha dikkatli olmanı gerektiriyor. Altındaki şartları incelemeden, her ayrıntıyı okumadan hiçbir borç veya ortaklık belgesine imza atmamalısın. Yöneticin Venüs'ün Jüpiter ile kurduğu tatlı etkileşim sayesinde sosyal çevren ve iş bağlantıların kanalıyla karşına bütçeni rahatlatacak fırsatlar çıkabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, iş ortaklıklarında veya müşterilerinle yürüttüğün süreçlerde karşı tarafın ne istediğini okumakta zorlanabileceğin sisli bir gündesin. Karşı tarafın vaatleriyle eylemleri arasındaki farkı iyi analiz etmeli, finansal konularda belirsiz sözlere güvenerek hareket etmemelisin. Kariyerinle ilgili atacağın ciddi ve planlı adımlarda ise Satürn desteğiyle sağlam duruş sergileyip uzun vadeli kazançların kapısını aralayabilirsin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, gündelik iş temposunda ve rutin projelerinde verimsizlik veya kontrol dışı dağınıklıklar yaşanabilir. Nereye ne harcadığını takip etmediğin takdirde küçük masraflar birikerek bütçeni zorlayabileceği için bugün harcama dökümünü sıkı tutmalısın. Uzak şehirler, resmi kurumlar veya uzmanlık gerektiren alanlardaki ciddi iş görüşmelerinde ise disiplinli tavrın sayesinde olumlu sonuçlar alabilirsin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, iş hayatında yaratıcılık veya riskli yatırımlar gerektiren adımlarda ilham eksikliği ve kafa karışıklığı yaşayabilirsin. 'Hak ettim' düşüncesiyle lüks harcamalara kaymak yerine daha mekanik ve garanti işlere odaklanmak cebini koruyacaktır. Ortaklaşa yürütülen finansal kaynaklar, prim veya alacak konularında yapacağın ciddi görüşmelerde ise kazançlı sonuçlar elde edebilirsin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ev, gayrimenkul veya ailevi masraflarla ilgili net olmayan tablolar ve bekletilen ödemeler bugün kafanı karıştırabilir. Kesin rakamları ve yazılı anlaşmaları görmeden hiçbir mülk veya ev harcaması için söz vermemeli, önemli kararları ertelemelisin. İş ortaklıkların veya müşterilerinle yapacağın resmi ve ciddi görüşmelerde ise Merkür-Satürn desteğiyle şartları lehine çevirmen mümkün. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, yöneticin Neptün'ün Mars ile yapacağı sert açı nedeniyle özellikle ticari yazışmalarda ve iletişim odaklı işlerde yanlış anlaşılma riskin yüksek. Mail veya mesaj atmadan önce metinleri ve rakamsal hesapları iki kez kontrol etmeli, tahminlerle iş yapmamalısın. İş rutinini ve günlük sorumluluklarını Satürn disipliniyle toparladığın takdirde finansal akışını güvenli bir kulvarda tutabilirsin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
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