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Günlük Burç Yorumuna Göre 17 Ağustos Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 17 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 17 Ağustos Pazartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 17 Ağustos Pazartesi gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Mars ile Neptün arasında sert bir açı var ve bu, senin en sevmediğin şeyi getiriyor: belirsizlik. Enerjin düşük, ne istediğinden emin değilsin ve normalde hemen atacağın adımı bugün atamıyorsun. İş hayatında “acaba doğru mu yapıyorum” sorusu peşini bırakmayabilir. Sakın bu hali bir başarısızlık gibi görme, çünkü bugün duraklamak aslında seni koruyor. Neyse ki Merkür ile Satürn arasındaki güzel açı, ciddi bir konuşma yapman gerekiyorsa bunu sağlam bir zemine oturtuyor.

Maddi konularda bugün kesin karar vermemelisin. Rakamlar sana olduğundan farklı görünebilir, bir teklif kulağa fazla güzel gelebilir. Venüs ile Jüpiter arasındaki tatlı açı ortaklıklardan gelen bir haberi güzelleştirse de imzayı yarına bırakmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kafan biraz karışık. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinin bir davranışını yanlış anlayıp içine atabilirsin; sormadan yorum yapmamalısın. Bekar bir Koç burcu isen, birine dair kurduğun hayal ile gerçek birbirine karışabilir. Bugün kalbini değil, gördüğün gerçekleri dinlemelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün gökyüzü senden yavaşlamanı istiyor. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin düşüncelerinin arka planını etkiliyor ve içine attığın yorgunluğu yüzeye çıkarıyor. Belki günlerdir “iyiyim” diyorsun ama aslında değilsin. İş hayatında bugün kendini zorlamak yerine mümkün olduğunca sakin kalmalısın. Merkür ile Satürn arasındaki uyum, evle ya da aileyle ilgili bir konuyu konuşman gerekiyorsa bunu kolaylaştırıyor.

Maddi konularda kimseye söylemediğin bir kaygı bugün büyüyebilir. Ancak bu kaygının çoğu kafanda; elindeki gerçek tabloya baktığında rahatlayacaksın. Sisli bir konuda karar vermek yerine yarını beklemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün suskunsun. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, sessizliğin partnerin tarafından yanlış anlaşılabilir; bir cümleyle de olsa ne hissettiğini söylemelisin. Bekar bir Boğa burcu isen, kimseye açmadığın bir duygu seni yoruyor olabilir. Bugün kendine karşı dürüst olmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün sosyal çevrende bir bulanıklık var. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, arkadaşlık alanını etkiliyor ve birinin sana karşı olan niyetini net okuyamamana neden oluyor. Söylenmiş bir söz kulağına farklı gelebilir ya da bir grup içinde kendini yanlış anlaşılmış hissedebilirsin. İş hayatında bugün ekip içinde net olmayan hiçbir konuya balıklama atlamamalısın. Merkür ile Satürn arasındaki uyum ise yakın çevrenle yapacağın ciddi bir konuşmayı destekliyor.

Maddi konularda ortak bir plan bugün sisli görünüyor. Bir arkadaşınla girişeceğin işte şartları netleştirmeden ilerlememelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün alınganlığın artıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinin sıradan bir sözünü kişisel algılayabilirsin; tepki vermeden önce ne demek istediğini sormalısın. Bekar bir İkizler burcu isen, bir arkadaşlıkla flört arasındaki çizgi bugün bulanık. Acele bir tanım yapmamalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Mars senin burcunda Neptün’le sert bir açı kuruyor ve bu, doğrudan seni etkiliyor. Günlerdir yüksek olan enerjin bir anda düşebilir, kendini nedensiz yorgun hissedebilirsin. Aslında bu yorgunluk fiziksel değil; içinde biriktirdiğin duygulardan geliyor. İş hayatında bugün büyük hamleler yapmamalısın, çünkü yönünü net göremiyorsun. Merkür ile Satürn arasındaki uyum ise kazançla ilgili ciddi bir konuşmayı destekliyor, bu konuda ilerleyebilirsin.

Maddi konularda gerçekçi olmalısın. Bugün bir harcamayı gözünde küçültebilir ya da bir geliri olduğundan fazla görebilirsin. Rakamı kağıda dökmeden karar vermemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün duyguların seni yanıltabilir. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, olmayan bir sorunu varmış gibi büyütme ihtimalin var; kuruntuyla gerçeği ayırmalısın. Bekar bir Yengeç burcu isen, birini olduğundan daha iyi görme eğilimindesin. Bugün acele etmemelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün kariyerinde bir sis perdesi var. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin kariyer alanını etkiliyor. Bu nedenle bir üstünden ya da bir iş arkadaşından gelen dolaylı bir eleştiri canını sıkabilir. İş hayatında bugün radikal kararlar almamalı, kimseyle aranı bozmamalısın. Tutulmadan sonra hâlâ heyecanlısın, ancak bu heyecanla verilen karar birkaç gün sonra farklı görünebilir. Neyse ki Merkür ile Satürn arasındaki uyum sözlerine ağırlık katıyor.

Maddi konularda bekle ve gör tavrı en doğrusu. Venüs ile Jüpiter arasındaki güzel açı bir tanıdıktan gelecek bir haberi destekliyor, ancak bugün imza atmamalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün iş yorgunluğunu eve taşıma riskin var. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, gün içindeki gerginliği partnerine yansıtmamalısın. Bekar bir Aslan burcu isen, kimseyi etkilemeye çalışmadan sadece dinlenmelisin. Bugün ışığını biraz kısabilirsin, yarın yine parlarsın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün uzaklarla ilgili bir konu kafanı karıştırıyor. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin ufuk açan alanını etkiliyor ve bir eğitim, bir seyahat ya da uzak bir bağlantı belirsizleşebilir. İş hayatında bugün kesin bilgi olmadan hiçbir plana bağlanmamalısın. Ancak Merkür ile Satürn arasındaki uyum, arka planda yürüttüğün bir konuda sana ciddi bir destek veriyor. Güneş altı gün sonra senin burcuna geçiyor, yani sabretmen gereken son günlerdesin.

Maddi konularda uzakla ilgili bir masraf gözünde büyüyebilir. Panik yapmadan hesabını yapmalı, gerçek rakamı görmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün beklentilerin bulanık. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinden bir şey beklerken bunu ona hiç söylemediğini fark edebilirsin. Bekar bir Başak burcu isen, uzaktaki biriyle kurduğun iletişimin gerçekliğini sorgulamalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün derin konularda bir belirsizlik var. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin ortak kaynaklar alanını etkiliyor ve paylaşılan bir konuda kafan karışabilir. İş hayatında bir ortakla aranızda net olmayan bir mesele varsa bugün onu çözmeye çalışmamalısın; sisin dağılmasını beklemelisin. Neyse ki Venüs ile Jüpiter arasındaki güzel açı yöneticini devreye sokuyor ve günün ağırlığını hafifletiyor.

Maddi konularda bir kredi, bir borç ya da ortak bir hesap bugün belirsiz görünüyor. Belgeleri okumadan hiçbir şeye evet dememelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün güven konusu hassas. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, içine doğan bir şüphenin gerçek mi yoksa kuruntu mu olduğunu ayırt etmelisin. Bekar bir Terazi burcu isen, yoğun bir çekim seni yanıltabilir. Bugün kalbini biraz temkinli tutmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün ilişkilerinde bir sis var. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin ilişkiler alanını etkiliyor. Bugün karşındakinin ne düşündüğünü okuyamayabilirsin. Sen genellikle insanları çok iyi çözersin, bugün ise bu sezgin biraz yanıltıcı çalışıyor. İş hayatında bir ortakla ya da müşteriyle yaşadığın belirsizliği zorlamamalısın. Merkür ile Satürn arasındaki uyum, kariyerinde ciddi bir adım atman gerekiyorsa bunu destekliyor.

Maddi konularda ortak bir karar bugün net değil. Karşı tarafın söyledikleriyle yaptıkları arasındaki farka bakmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün yanlış anlaşılmalara açıksın. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinin sessizliğini olumsuz bir şeye yorabilirsin; sormadan varsaymamalısın. Bekar bir Akrep burcu isen, birinin ilgisini olduğundan büyük görebilirsin. Bugün sabırlı olmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün gündelik düzeninde bir dağınıklık var. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin iş rutini alanını etkiliyor. Planların bir türlü düzene oturmayabilir bu nedenle öfkelenme. Kendini yorgun ve verimsiz hissedebilirsin, ancak bu bir tembellik değil; bugün gerçekten enerji düşük. İş hayatında az iş yapıp onu iyi yapmalısın. Merkür ile Satürn arasındaki uyum ise uzak bir konuda sağlam bir adım atmanı destekliyor.

Maddi konularda küçük harcamalar kontrolden çıkabilir. Bugün nereye ne harcadığını takip etmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün enerjin düşük. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerine ayıracak halin olmayabilir; bunu ona açıklarsan yanlış anlaşılmanın önüne geçersin. Bekar bir Yay burcu isen, bugün kendini zorlayıp sosyalleşmen gerekmiyor. Kalbin de dinlenmek istiyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün yaratıcı işlerinde bir tıkanıklık olabilir. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin keyif ve üretim alanını etkiliyor, ilhamın yerinde olmayabilir. İş hayatında yaratıcılık isteyen bir konuda kendini zorlamamalı, mekanik işlere yönelmelisin. Neyse ki Merkür ile Satürn arasındaki uyum, ortak kaynaklarla ilgili ciddi bir konuşmayı destekliyor; dün başlayan bir süreç bugün ilerleyebilir.

Maddi konularda keyfe yönelik harcamalarda kafan karışabilir. Bugün “hak ettim” diyerek yaptığın alışverişi yarın sorgulayabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün romantizm biraz sisli. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinden beklediğin ilgiyi göremeyip alınabilirsin; beklentini söylemeden küsmemelisin. Bekar bir Oğlak burcu isen, birine dair kurduğun senaryo gerçeği yansıtmıyor olabilir… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ev ve aile konularında bir gerginlik var. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin yuva alanını etkiliyor ve ailevi bir konuda kafan karışabilir. Sen genellikle duygularını mantıkla çözersin, ancak bugün ikisi de bulanık. İş hayatında evle ilgili bir mesele dikkatini dağıtabilir, o yüzden önemli işleri yarına bırakmalısın. Merkür ile Satürn arasındaki uyum ise bir ortakla ciddi bir konuşma yapmanı destekliyor.

Maddi konularda evle ilgili bir masraf beklediğinden farklı çıkabilir. Bugün kesin rakamı öğrenmeden söz vermemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün geçmişten gelen bir hassasiyet devreye giriyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, çocukluğundan taşıdığın bir tepkiyi partnerine gösterebilirsin; durup nereden geldiğini düşünmelisin. Bekar bir Kova burcu isen, geçmiş bir yaran yeni birine yaklaşmanı zorlaştırıyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Neptün senin yöneticin olduğu için bu sert açıyı diğerlerinden farklı yaşıyorsun. Mars ile Neptün’ün karesi, senin iletişim alanını etkiliyor ve söylediklerinin yanlış anlaşılma ihtimali yüksek. Bir mesaj ters anlaşılabilir, bir cümle farklı algılanabilir. İş hayatında bugün yazdıklarını göndermeden önce bir kez daha okumalısın. Merkür ile Satürn arasındaki uyum ise günlük düzenini toparlamanı destekliyor.

Maddi konularda küçük bir hesap karışabilir. Bugün rakamları iki kez kontrol etmeli, tahminle hareket etmemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kelimeler seni yanıltabilir. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerine söylediğin bir şey niyet ettiğinden farklı anlaşılabilir; net konuşmalısın. Bekar bir Balık burcu isen, yazışmalardan çıkardığın anlam gerçeği yansıtmıyor olabilir. Bugün hayal kurmayı biraz azaltmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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