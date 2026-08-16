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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 17 Ağustos Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 17 Ağustos Pazartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 17 Ağustos Pazartesi gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün kalbinle kafan aynı şeyi söylemiyor ve bu seni huzursuz ediyor. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, aşkta netliğini elinden alıyor; normalde hemen karar veren sen, bugün kararsız kalıyorsun. İlişkin varsa, partnerinin bir davranışını yanlış anlayıp içine atma ihtimalin çok yüksek. Belki bir mesaja geç dönmüştür, belki dalgın davranmıştır; sen ise bunu bambaşka bir yere çekebilirsin. Sormadan yorum yapmamalısın, çünkü bugün zihnin gerçeğe değil, senaryoya çalışıyor.

Bekarsan, birine dair kurduğun hayal ile o kişinin gerçekte kim olduğu bugün birbirine karışabilir. Tanıdığını sandığın biri aslında kafandaki resimden ibaret olabilir. Bugün kalbini değil, gözlerini, gördüklerini dinlemelisin; ne söylediğine değil, ne yaptığına bakmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün içine attıkların ağırlaşıyor. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin en gizli alanını etkiliyor ve söylemediğin ne varsa bugün seni yoruyor. İlişkin varsa, suskunluğun partnerin tarafından yanlış anlaşılabilir. Sen sadece yorgunsun ya da düşünüyorsun, ama o bunu bir soğukluk sanabilir. Uzun bir konuşma yapmana gerek yok; “bugün biraz dalgınım, seninle ilgili değil” demen bile yeterli olacak.

Bekarsan, kimseye açmadığın bir duygu seni içten içe yoruyor. Belki uzun süredir birini düşünüyorsun ama bunu ne ona ne de kendine itiraf ediyorsun. Bugün en azından kendine dürüst olmalısın; adını koymadığın hiçbir duygu ilerlemiyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün alınganlığın tavan yapıyor. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin arkadaşlık alanını etkiliyor ve söylenen sıradan bir söz kulağına bambaşka gelebilir. İlişkin varsa, partnerinin masum bir cümlesini kişisel algılayıp gereksiz bir tartışma başlatabilirsin. Tepki vermeden önce ona “bunu şöyle mi demek istedin?” diye sormalısın; çoğu zaman kastettiği senin duyduğun şey bile değil.

Bekarsan, bir arkadaşlıkla flört arasındaki çizgi bugün epeyce bulanık. Karşındakinin sana ilgi mi duyduğu yoksa sadece samimi mi davrandığı anlaşılmıyor. Bugün acele bir tanım yapmamalı, birkaç gün beklemelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Mars senin burcunda Neptün’le çatışıyor ve bu, doğrudan kalbini etkiliyor. Duyguların olağandan yoğun, ama bir o kadar da karışık. İlişkin varsa, olmayan bir sorunu varmış gibi büyütme ihtimalin çok yüksek. Aklından geçen senaryoların çoğu bugün gerçek değil, sadece hassasiyetinin sonucu. Partnerine kırılmadan önce durup “bu gerçekten oldu mu, yoksa ben mi kurdum?” diye sormalısın.

Bekarsan, birini olduğundan çok daha iyi görme eğilimindesin. Bugün tanıştığın ya da hoşlandığın kişiye kafanda kusursuz bir hikâye yazabilirsin. Kalbin acele ediyor ama zaman senden yana; birkaç gün beklemekle hiçbir şey kaybetmezsin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gün boyu taşıdığın gerginliği eve götürme riskin var. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, kariyer alanını zorluyor ve bu yorgunluk akşam ilişkine yansıyabilir. İlişkin varsa, partnerine karşı sabırsız davranmamaya çok dikkat etmelisin. O senin gününün nasıl geçtiğini bilmiyor ve haksız bir tepkiyle karşılaşırsa kırılır. Eve girmeden önce, ya da onunla konuşmadan önce, görüşmeden önce kendine birkaç dakika ayırmalısın.

Bekarsan, bugün kimseyi etkilemeye çalışman gerekmiyor. Enerjin düşükken zorlama bir çaba göstermek geri tepiyor. Kendini iyi hissetmediğin bir gün fark edilmemek de gayet normal; yarın yine parlarsın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün söylemediğin beklentiler seni yoruyor. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin ufuk alanını etkiliyor ve aşkta ne istediğin konusunda kafan karışabilir. İlişkin varsa, partnerinden bir şey beklerken bunu ona hiç söylemediğini fark edebilirsin. Sen genellikle “anlaması gerekirdi” diye düşünürsün, oysa kimse zihin okuyamıyor. Bugün beklentini açıkça söylemelisin, çünkü küskünlük sessizlikten doğuyor.

Bekarsan, uzaktaki biriyle kurduğun iletişimin gerçekliğini sorgulamalısın. Aylardır yazışıyor ama bir türlü buluşamıyorsanız, bu bağın nereye gittiğini kendine sormalısın. Bugün dürüst bir muhasebe sana iyi gelecek… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün içine bir şüphe düşebilir. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin derin bağlar alanını etkiliyor. Bu yüzden olmayan bir şeyi varmış gibi hissedebilirsin. İlişkin varsa, içine doğan bu duygunun gerçek mi yoksa kuruntu mu olduğunu ayırt etmelisin. Elinde somut bir şey yokken partnerini sorgulamaya başlarsan, kendi kurduğun senaryo yüzünden ikinizi de yorarsın. Neyse ki yöneticin Venüs bugün Jüpiter’le güzel bir açı kuruyor ve gün sonunda içini rahatlatıyor.

Bekarsan, birine karşı hissettiğin yoğun çekim seni yanıltabilir. Bugün hissettiğin şiddet, o kişinin doğru kişi olduğu anlamına gelmiyor. Kalbini biraz temkinli tutmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün karşındakini okumakta zorlanıyorsun ve bu sana çok yabancı bir his. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin ilişkiler alanını etkiliyor ve o keskin sezgin bugün biraz yanıltıcı çalışıyor. İlişkin varsa, partnerinin sessizliğini olumsuz bir şeye yorabilirsin. Belki sadece yorgun, belki kafası dolu; sen ise en kötü ihtimali düşünüyorsun. Varsaymak yerine doğrudan sormalısın.

Bekarsan, birinin sana gösterdiği ilgiyi olduğundan büyük görebilirsin. İki güzel mesajdan koca bir ihtimal yaratmak bugün çok kolay. Sabırlı olmalı, karşındakinin davranışlarının zamanla ne söylediğine bakmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün kalbinin de dinlenmeye ihtiyacı var. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin günlük düzen alanını etkiliyor ve enerjini belirgin şekilde düşürüyor. İlişkin varsa, partnerine ayıracak halin olmayabilir ve bu suçluluk yaratabilir. Oysa her gün coşkulu olmak zorunda değilsin. “Bugün çok yorgunum, seninle ilgili bir şey yok” demen aranızdaki yanlış anlaşılmayı baştan önler.

Bekarsan, bugün kendini zorlayıp sosyalleşmene gerek yok. Enerjin düşükken çıkacağın bir buluşma ne sana ne de karşındakine iyi gelir. Kalbin de bazen molaya ihtiyaç duyuyor, bugün ona bu izni vermelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün romantizm biraz sisli. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin aşk ve keyif alanını etkiliyor. Bu nedenle beklediğin ilgiyi göremediğin hissine kapılabilirsin. İlişkin varsa, partnerinden bir şey bekleyip söylemediğin için alınma ihtimalin var. Sen genellikle beklentini dile getirmez, sonra da karşılık gelmeyince içine atarsın. Bugün bu döngüyü kırıp ne istediğini açıkça söylemelisin.

Bekarsan, birine dair kurduğun senaryo gerçeği yansıtmıyor olabilir. Kafanda büyüttüğün bir yakınlık, karşı tarafta aynı ağırlıkta olmayabilir. Bugün hayal kurmayı biraz azaltıp gerçeğe bakmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün geçmişten gelen bir tepki devreye giriyor. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin ev ve kökler alanını etkiliyor ve çocukluğundan taşıdığın bir hassasiyet bugün partnerine yönelebilir. İlişkin varsa, gösterdiğin tepkinin aslında ona değil, çok eski bir şeye ait olduğunu fark edebilirsin. Durup “bu öfke gerçekten şu ana mı ait?” diye sormalısın; bu soru bugün seni büyük bir tartışmadan kurtarabilir.

Bekarsan, geçmişte aldığın bir yara yeni birine yaklaşmanı zorlaştırıyor. Herkesin sana aynı şeyi yapacağını varsaymak seni koruyor gibi görünse de yalnız bırakıyor. Bugün bu düşünceyi sorgulamalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün yöneticin Neptün, Mars ile çatışıyor ve bu açıyı sen herkesten daha derinden hissediyorsun. Kelimeler bugün seni yanıltıyor; söylediğin şey niyet ettiğinden farklı anlaşılabilir. İlişkin varsa, partnerine yazdığın bir mesaj ters anlaşılabilir ya da bir cümlen kırıcı algılanabilir. Bugün üstü kapalı konuşmak yerine mümkün olduğunca net olmalısın, çünkü ima etmek bugün risk taşıyor.

Bekarsan, yazışmalardan çıkardığın anlam gerçeği yansıtmıyor olabilir. Ekran üzerinden kurulan yakınlıklar bugün yetersiz ya da samimiyetsiz gelebilir. Hayal kurmayı biraz azaltıp somut adımlara bakmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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