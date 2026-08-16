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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 17 Ağustos Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 17 Ağustos Pazartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 17 Ağustos Pazartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 17 Ağustos Pazartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün baş bölgesinde oluşabilecek basınç ve şakaklardaki hassasiyet gün içindeki koşturmacanın sinyali olabilir. Ekran başında geçirdiğin süreyi biraz kısıtlamak, gün boyu su tüketimini aksatmamak ve omuzlarını gevşetecek minik esnemeler yapmak bedenine çok iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, boğaz ve boyun hizan bugün dışarıdaki rüzgara veya ısı değişimlerine karşı ekstra hassasiyet gösterebilir. Soğuk içeceklerden kaçınmak, ses tellerini yormamak ve boğazını koruyacak ılık bitki çaylarına yönelmek gününü çok daha konforlu kılacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, zihninin durmaksızın çalışması sinir sistemini biraz yorabilir ve akşam saatlerinde uykuya geçişini zorlaştırabilir. Gün ortasında kafein alımını sınırlandırmak, nefes egzersizleriyle zihnini yavaşlatmak ve ellerini, kollarını dinlendirmek sana ihtiyacın olan tazeliği verir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, hissettiğin duygusal dalgalanmalar doğrudan mide ve hassas sindirim sistemine yansıma eğiliminde olabilir. Stresli anlarda aceleyle yemek yemek yerine öğünlerini sakin bir tempoda tüketmek ve hazmı kolay gıdalar seçmek bedenini rahatlatacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, omurga hizan ve sırt bölgen bugün duruş bozukluklarına ve uzun süreli oturmalara karşı dikkat istiyor. Masa başındayken duruşunu sık sık düzeltmek, omuzları geriye çekip omurgayı rahatlatmak ve kalbini aşırı yoracak aniden yüklenen egzersizlerden kaçınmak enerjini korur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bağırsak hassasiyeti ve sindirim kanalı bugün beslenme ritmine göre şekillenecek. Mideni ve sindirimini yoracak aşırı baharatlı ya da ağır gıdalardan uzak durarak daha hafif bir beslenme düzeni seçmek iç huzurunu ve fiziki enerjini anında yükseltecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bedenindeki sıvı-tuz dengesi ve böbrek hizan bugün biraz daha özenli davranmanı bekliyor. Gün içinde su içmeyi ertelememeli, aşırı tuzlu gıdalara mesafe koymalı ve bel bölgende oluşabilecek soğuk algınlıklarına karşı temkinli durmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, hücresel düzeyde detoks ihtiyacının ve boşaltım sistemindeki hassasiyetin öne çıktığı bir gündesin. Ağır ve işlenmiş gıdalar yerine bol su ve taze yeşilliklerle beslenmek, günün sonunda hafif bir yürüyüşle biriken gerilimi atmak ruhuna ve bedenine çok iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, karaciğer, uyluk bölgesi ve kalça eklemleri bugün esnetme hareketlerinde nazik olmanı gerektiriyor. Yağlı ve ağır yemekleri bir kenara bırakıp karaciğerini dinlendirmek, spor yaparken kasları aniden zorlamamak günün kalitesini belirgin şekilde artıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, iskelet sistemin, dizlerin ve eklemlerin bugün biraz daha hassas ve yorgun hissedebilir. Uzun saatler ayakta kalmaktan veya ağır yükler taşımaktan kaçınmalı, gün içinde bedenine kısa molalar verip cildinin nem dengesini korumaya özen göstermelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, kan dolaşımı ve ayak bileklerindeki gerginlik günün temposuna bağlı olarak artabilir. Gün sonunda ayaklarını yüksekte tutarak dinlendirmek, sinirsel elektriği atmak için ılık bir duş almak veya toprakla temas etmek bedenini kısa sürede toparlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bağışıklık sistemin ve ayak tabanların bugün gökyüzünün hassas etkilerine açık duruyor. Ayaklarını konforlu tutacak rahat ayakkabılar seçmek, ıslak ve soğuk ortamlardan kaçınmak ve vücudundaki ödem eğilimine karşı tuzu azaltıp kaliteli bir uyku çekmek sana tam bir şifa sunacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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