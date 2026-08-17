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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 18 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 18 Ağustos Salı günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 18 Ağustos Salı gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay derin bağlar alanına geçiyor ve aşkta yüzeyde kalan hiçbir şey seni tatmin etmiyor. İlişkin varsa, dün kafanı karıştıran ne varsa bugün netleşiyor ve gerçeği görme cesaretin geri geliyor. Partnerinle “nasılsın, iyiyim” muhabbetinin ötesine geçmelisin; ona uzun süredir sormadığın bir şeyi sorman aranızda beklediğinden derin bir kapı açacak. Belki bir korkusunu, belki bir hayalini öğrenirsin.

Bekarsan, sana yoğun bir çekim hissettiren biri karşına çıkabilir. Bu his ani ve güçlü geliyor, sen de zaten hızlı parlayan bir burçsun. Yalnız bu kez alevin peşinden koşmadan önce o kişiyi biraz gözlemlemelisin; bugün acele etmemek sana daha çok kazandırıyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay tam karşı burcuna geçiyor ve gözünü partnerine çeviriyor. İlişkin varsa, dün içine kapanmıştın, bugünse ona yaklaşmak istiyorsun. Sen sevgiyi kendi bildiğin gibi gösterirsin, oysa bugün onun diliyle sevmeyi denemelisin. “Sen ne istersin?” gibi basit bir soru bile aranızda uzun süredir kurulamayan köprüyü kurabilir. Onun cevabı seni şaşırtabilir, çünkü belki de hiç düşünmediğin bir şey isteyecek.

Bekarsan, sana açıkça yaklaşan biri karşına çıkabilir. Bu doğrudanlık seni ilk anda ürkütebilir, çünkü sen yavaş ilerlemeyi seversin. Ancak geri çekilmeden önce ona bir şans vermelisin; bazen doğru kişi senin temponu değil, kendi ritmini getiriyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Ay günlük düzen alanına geçiyor ve aşkı gösterişten çıkarıp sıradan anların içine yerleştiriyor. İlişkin varsa, dün yaşadığın alınganlık bugün geride kalıyor ve telafi etmek istiyorsun. Uzun bir açıklamaya gerek yok; ona bir kahve götürmen, bir işini üstlenmen ya da sadece gün ortasında bir mesaj atman yeterli olacak. Küçük jestler bugün büyük laflardan daha etkili.

Bekarsan, gündelik hayatının içinde karşılaştığın biri dikkatini çekebilir. Her gün gördüğün ama hiç o gözle bakmadığın bir yüz olabilir. Aşk her zaman bir fırtınayla gelmiyor; bazen sıradan bir günün ortasında, kimse beklemezken başlıyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Ay aşk ve keyif alanına geçiyor ve dün seni yoran o kuruntuları bir çırpıda siliyor. Mars hâlâ burcunda ilerliyor, yani hem enerjin hem cesaretin yerinde. İlişkin varsa, partnerinle eğlenceli bir şey yapmalısın; dün kafanda kurduğun bütün senaryolar birlikte attığınız bir kahkahayla dağılacak. Ona plansız bir teklif sunmalı, ciddi konuları bugünlük rafa kaldırmalısın.

Bekarsan, seni güldüren biri kalbini çalabilir. Bugün sana en çekici gelen şey birinin görünüşü değil, seni rahatlatması olacak. Yanında kendin olabildiğin biriyle karşılaşırsan bunu küçümsememelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay ev ve aile alanına geçiyor ve kalbini dinlenmeye çağırıyor. İlişkin varsa, dün iş yorgunluğunu eve taşımış olabilirsin. Bugün bunu telafi etmelisin ve bunun için büyük bir jest gerekmiyor; partnerinle evde geçireceğiniz sakin bir akşam ikinizi de rahatlatacak. Dışarıda geçen hiçbir program bugün kendi köşenizde kuracağınız o huzurun yerini tutmuyor.

Bekarsan, sana kendini güvende hissettiren biri ilgini çekebilir. Sen genellikle heyecan verici, göz alıcı insanlara yönelirsin; oysa bugün sakinlik sana çok daha iyi geliyor. Gösterişli olmayan birini bugün fark etmelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Ay iletişim alanına geçiyor ve dün söyleyemediğin ne varsa bugün kolayca dile geliyor. İlişkin varsa, partnerinden bir şey bekleyip söylemediğin için içine attığın bir konu vardı. Bugün onu net ve sakin bir cümleyle anlatmalısın; “şunu senden duymak istiyorum” demek, sitem etmekten çok daha iyi bir sonuç veriyor. Söylediğinde alacağın karşılık seni rahatlatacak.

Bekarsan, bir sohbet beklediğinden çok daha keyifli ilerleyebilir. Bugün kelimelerin akıcı ve karşındaki seni gerçekten dinliyor. Fazla analiz etmeden konuşmanın akışına bırakmalısın kendini… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay kazanç ve öz değer alanına geçiyor ve aşkta kendine biçtiğin değeri gündeme getiriyor. İlişkin varsa, dün içine düşen şüpheyi bugün bırakmalısın. Elinde somut bir şey yokken kurduğun senaryolar sadece seni yoruyor. Venüs hâlâ burcunda ilerliyor, yani çekim gücün yerinde; kendine güvendiğinde partnerinin sana bakışının da değiştiğini göreceksin.

Bekarsan, kendini iyi hissettiğin için çevren de bunu fark ediyor. Bugün birine yaranmaya, kendini küçük göstermeye ihtiyacın yok. Değerini bildiğin an, sana o değeri verecek insanlar da hayatına giriyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay senin burcuna geçiyor ve seni yeniden kendine getiriyor. Dün karşındakini okuyamıyordun, bugün ise sezgin tam kapasite çalışıyor. İlişkin varsa, dün kafanda büyüttüğün o konunun aslında hiçbir şey olmadığını fark edeceksin. Bugün partnerine karşı çok daha yumuşak ve açıksın; bu hâlin ona da yansıyacak ve aranızdaki hava tamamen değişecek.

Bekarsan, çekim gücün belirgin şekilde artıyor. Bugün fazla çabalamana gerek yok, çünkü suskunluğun bile ilgi çekiyor. Yalnız gelen ilgiyi test etmek için insanları sınamamalısın; bugün doğrudan olmak sana daha çok kazandırıyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Ay en gizli alanına geçiyor ve kalbini sessizliğe çekiyor. İlişkin varsa, dünkü yorgunluk bugün de sürüyor ve partnerine fazla enerji ayıramayabilirsin. Bu bir soğuma değil, sadece bir mola. Ona “şu sıralar biraz içime dönüğüm ama seninle ilgili değil” demen, ikinizi de gereksiz bir tartışmadan kurtaracak. Sen genellikle açıklama yapmayı sevmezsin, oysa bugün tek cümlelik bir açıklama çok işe yarıyor.

Bekarsan, içinde tuttuğun bir duygu bugün daha da belirginleşiyor. Kimseye söylemediğin bu his olgunlaşmak için biraz daha zaman istiyor. Bugün acele etmemeli, sadece kendi içinde bu duygunun ne olduğunu anlamalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Ay arkadaşlık alanına geçiyor ve aşkı kalabalığın içine taşıyor. İlişkin varsa, dün yaşadığın kırgınlığın ardından bugün birlikte sosyalleşmek ikinize de iyi gelecek. Baş başa konuşmak yerine arkadaşlarınızla geçireceğiniz bir zaman aranızdaki ağırlığı hafifletiyor. Bazen ilişkiler sorunu masaya yatırarak değil, birlikte gülerek onarılıyor.

Bekarsan, bir buluşmada tanışacağın biri ilgini çekebilir. Ayrıca Ay Düğümleri’nin Kova’ya yerleşmesiyle önümüzdeki dönemde kimlerle vakit geçirdiğin senin için daha da önemli hale geliyor. Bugün gelen daveti geri çevirmemelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay Düğümleri senin burcuna yerleşiyor ve önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca kendin olma temasına giriyorsun. Bu, aşkta da geçerli. İlişkin varsa, bir ilişkinin içinde kendinden ödün vermeden var olabileceğini fark ediyorsun. Partnerine “ben böyleyim” demek bugün seni bencil yapmıyor, aksine dürüst kılıyor. Ay da kariyer alanında olduğu için gün boyu işe kaptırdığın dikkatin bir kısmını akşam ona ayırmalısın.

Bekarsan, kendinden emin duruşuyla dikkatini çeken biri olabilir. Sen genellikle sıra dışı insanlara ilgi duyarsın, bugün de öyle. Yalnız birini ilginç bulmakla uyumlu bulmak farklı şeyler; bunu ayırt etmelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay ufuk açan alanına geçiyor ve dünkü yanlış anlaşılmaların ardından kalbin nefes alıyor. İlişkin varsa, partnerinle geleceğe dair konuşmak dün yaşadığınız gerginliği tamamen geride bırakmanızı sağlıyor. Bugün küçük detaylara takılmak yerine büyük resme bakmalısınız; birlikte nereye gitmek istediğinizi konuştuğunuzda, dünkü mesele önemsizleşecek.

Bekarsan, senden farklı bir enerjide olan biri ilgini çekebilir. Belki başka bir şehirden, belki bambaşka bir hayattan. Bu fark seni ürkütmemeli; sen zaten sınır tanımayan bir kalbe sahipsin. Bugün merakının peşinden gitmelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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