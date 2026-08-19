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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 20 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 20 Ağustos Perşembe gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün ortak bütçe, borç ya da paylaşılan bir ödeme konusunda rakamları netleştirmen sana rahatlık sağlayacak. Öğleden sonra iyimserliğe kapılıp henüz eline geçmemiş bir parayı harcamamaya dikkat et… Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ortak yürüttüğün bir bütçede belirsiz kalan masrafları açıkça konuşup kendi payını netleştirmelisin. Öğleden sonra aklına gelen yeni kazanç fikrini hemen hayata geçirmek yerine önce şartlarını iyice araştır… Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün bütçeni fark ettirmeden tüketen gereksiz bir ödeme ya da aboneliği hayatından çıkarmak sana iyi gelebilir. Ortak bir finansal plan yapacaksan sözlü anlaşmaya güvenmek yerine detayları baştan netleştir… Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün yeteneklerini ya da keyif aldığın bir işi kazanca dönüştürmek için ilk somut adımı atabilirsin. Ancak öğleden sonra alışveriş isteğin artabileceği için henüz kazanmadığın parayı harcamamaya özen göster… Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ev ve aileyle ilgili zorunlu bir masraf ile kendin için yapmak istediğin bir harcama arasında seçim yapman gerekebilir. İkisini aynı anda karşılamak yerine önceliğini belirlemek bütçeni gereksiz yere zorlamanı önleyecek… Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün bir iş teklifi ya da finansal anlaşmada küçük gördüğün ayrıntıları bile mutlaka sorgulamalısın. Öğleden sonra çıkabilecek beklenmedik ev masraflarını düşünerek bütçende biraz pay bırakman iyi olacaktır… Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün emeğinin gerçek karşılığını istemekten çekinmemeli ve hak ettiğinden daha düşük bir ücrete razı olmamalısın. Karşındakini memnun etmek için kendi maddi beklentilerinden vazgeçmek yerine ne istediğini açıkça söyle… Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün bir işi, yatırımı ya da finansal ortaklığı sürdürüp sürdürmeme konusunda artık net bir karar verebilirsin. Öğleden sonra elindeki imkânları küçümsemek yerine mevcut kaynaklarını nasıl daha iyi değerlendirebileceğine odaklan… Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün uzun süredir kendi içinde geliştirdiğin bir finansal planın ilk hazırlıklarını yapabilirsin. Öğleden sonra kendine yatırım yapma isteğin artarken ihtiyaçlarınla sadece hoşuna giden şeyleri birbirinden ayırmaya çalış… Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün arkadaşlarınla yaptığın ortak planlarda maddi payını en baştan netleştirmen önemli olacak. Her seferinde hesabın büyük kısmını üstlenmek yerine bütçeni koruyacak sınırları açıkça koymalısın… Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kariyerinle ilgili bir iş ya da kazanç teklifine artık net bir yanıt vermen gerekebilir. Öğleden sonra çevrenden duyduğun heyecan verici bir finansal fırsata hemen atılmadan önce rakamları ve şartları mutlaka kontrol et… Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün eğitim, seyahat ya da geleceğe yönelik bir plan için ayıracağın bütçeyi somut rakamlarla belirlemelisin. Kariyerinden gelecek maddi bir haberi kesinleşmeden gelir hanene yazmamak seni sonradan yaşayacağın stresten koruyacaktır… Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
Astroloji Editörü
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