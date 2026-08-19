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Günlük Burç Yorumuna Göre 20 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 20 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 20 Ağustos Perşembe günü burçları neler bekliyor?

İşte, 20 Ağustos Perşembe gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün sabah saatlerinde önünde çok güzel bir karar eşiği var. Akrep burcundaki İlk Dördün, ortak kaynaklar alanında netleşmeni bekliyor; günlerdir zihnini kurcalayan o konuyu sakinlikle sonuca bağlamak sana büyük bir hafiflik getirecek. İş hayatında ertelemek yerine adım atmak bugün ruhuna çok iyi gelecek. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise zihnin pırıl pırıl açılıyor; sabah gözünde büyüyen meselelerin öğleden sonra ne kadar kolay çözüldüğünü görüp rahatlayacaksın.

Maddi konularda sabah saatlerinde masadaki rakamları netleştirip cüzdanını güvenceye almalısın. Paylaşılan bir hesapta aklına takılan ne varsa açıkça sorup öğren, çünkü öğleden sonra dikkatin çok daha keyifli konulara kayacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kendi hislerine güvenme zamanı. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, Güneş ile Lilith arasındaki güzel açı sana içini dökme gücü veriyor; kibarlık uğruna içine attığın şeyleri partnerine kırmadan anlatmalısın. Bekar bir Koç burcu isen, öğleden sonra başlayacak sıcacık bir sohbet aniden kalbini ısıtabilir. Bugün kendini hiç kısıtlamamalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün sabah tam karşı burcunda sana yol gösterecek bir karar eşiği duruyor. Akrep’teki İlk Dördün, ilişkiler ve ortaklıklar alanında net bir adım atmanı istiyor; bir iş birliğinin geleceğini sakin ve akılcı bir dille konuşmak sana çok iyi gelecektir. Kararları erteleyip yük taşımak yerine bugün zihnini hafifletmeyi seçmelisin. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise gözün uzaklara kayıyor; rutinlerinin dışındaki yeni bir seçenek bugün sana harika kapılar açabilir.

Maddi konularda ortak bir hesapta netleşmek cüzdanına huzur getirecek. Sabah vereceğin küçük ama sağlam bir karar, önümüzdeki aylarda bütçeni çok daha güvende tutacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün içtenlik ve açık sözlülük sana muazzam bir çekim katıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, uzun süredir dolaylı yollardan anlattığın bir konuyu bugün tüm samimiyetinle partnerine açmalısın. Bekar bir Boğa burcu isen, öğleden sonra tanışacağın biri ufkunu bambaşka bir güzellikle açabilir. Bugün biraz alışkanlıklarının dışına çıkıp akışa güvenmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün sabah günlük düzeninde sana konfor getirecek bir karar anındasın. Akrep’teki İlk Dördün, rutinlerinde seni yoran şeyleri fark etmeni sağlıyor; belki omuzlarına fazla yük aldın, belki de verimsiz bir alışkanlığa takılı kaldın. Bunları bugün biraz disiplinle değiştirmek sana çok iyi gelecek. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise odağın sevdiklerine kayıyor; neşeli bir görüşme veya heyecanlı bir ortaklık gündemini renklendirebilir.

Maddi konularda sabah saatlerinde bütçeni gözden geçirip gereksiz bir harcama kalemini kapatmak içini rahatlatacak. Öğleden sonra ise güvendiğin biriyle çok keyifli bir ortak plan üzerine konuşabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün hislerini paylaşmak seni çok rahatlatacak. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, Güneş-Lilith üçgeninin verdiği cesaretle içindeki gerçek isteği sevgiyle dile getirmelisin. Bekar bir İkizler burcu isen, öğleden sonra biri sana çok samimi bir adımla yaklaşabilir. Bugün ne istediğini önce kendin için netleştirip sonra bunu karşındakine açıkça anlatmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün sabah yaratıcılık ve üretim alanında ilham dolu bir karar anı yaşıyorsun. Akrep’teki İlk Dördün, hevesle başladığın bir projede artık net bir yön belirlemen için sana güç veriyor. Mars hâlâ seninle olduğu için içindeki o güzel cesarete güvenmeli, adım atmaktan çekinmemelisin. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise günlük işlerin tereyağından kıl çeker gibi kayacak ve çok pratik çözümler bulacaksın.

Maddi konularda sabah vereceğin net bir karar, severek yaptığın bir işten elde ettiğin kazancı daha verimli kullanmanı sağlayabilir. Kendine inanarak küçük bir adım atman yeterli.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kalbinin sesi çok güzel yükseliyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, uzun süredir ertelediğin tatlı bir hayali partnerinle paylaşabilirsin; gökyüzü seni bu konuda destekliyor. Bekar bir Yengeç burcu isen, gündelik koşturmacanın ortasında aniden içinin ısındığı biriyle karşılaşabilirsin. Bugün kalbinin rehberliğine güvenmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün sabah ev ve aile alanında içini rahatlatacak bir karar eşiğindesin. Akrep’teki İlk Dördün, yaşadığın alan veya sevdiklerinle ilgili bir konuda netleşip huzur bulmanı istiyor. Güneş burcundaki son günlerinde Lilith ile harika bir uyum kuruyor; yani kendi doğrularının arkasında durma gücün muazzam. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise ilhamın tavan yapıyor, neşen ve üretme isteğin geri geliyor.

Maddi konularda sabah ev veya yaşam alanınla ilgili bütçeni netleştirmen iyi olur. Öğleden sonra ise kendini veya sevdiklerini şımartacak keyifli bir harcama gündemine gelebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün tamamen kendin olma neşesi öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinin yanında en doğal ve yalın halinle bulunmak aranızdaki bağı güçlendirecek. Bekar bir Aslan burcu isen, öğleden sonra kahkahaların yükseldiği neşeli bir ortamda tüm dikkatleri üzerine çekebilirsin. Bugün ışığını hiç kısmamalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün sabah iletişim alanında zihnini berraklaştıracak bir karar anı yaşıyorsun. Akrep’teki İlk Dördün, düşüncelerini netleştirmeni istiyor. Güneş-Lilith üçgeni de tam bu noktada sana destek verip içindeki doğruyu zarafetle dile getirmeni sağlıyor. İş hayatında yapıcı bir eleştiriyi yumuşak bir dille sunmak her şeyi yoluna koyacak. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise zihnin yuva sıcaklığına, kendi güvenli alanına yöneliyor.

Maddi konularda sabah saatlerinde önündeki bir teklifin şartlarını sakince kontrol etmelisin. Aklına takılan her detayı sormaktan çekinme; şartları baştan netleştirmek seni koruyacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün içten dürüstlük sana harika kapılar açıyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, yarım kalmış bir sohbeti derin bir sevgiyle tamamlayabilirsin. Bekar bir Başak burcu isen, sana yaklaşmaya çalışan birine karşı imalar yerine net ve samimi davranmak aranızdaki iletişimi hızlandıracak. Bugün kalbindekini olduğu gibi dökmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün sabah kendi değerini ve kazancını taçlandıracak bir karar anındasın. Akrep’teki İlk Dördün, emeğinin karşılığını tam olarak alman için bir adım atmanı istiyor; hakkın olanı talep etmek veya seni yoran bir işi düzenlemek gündemine gelebilir. Venüs hâlâ seninle olduğu için zarafetinle herkesi ikna etme gücün çok yüksek. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise modun yükseliyor, iletişimin neşeyle akıyor.

Maddi konularda sabah vereceğin karar cüzdanına bereket katacak. Kendi emeğini küçümseme alışkanlığını bugün tamamen geride bırakmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kendi sınırlarına ve hislerine sahip çıkma zamanı. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, sırf uyum bozulmasın diye sessiz kaldığın bir konuyu sakinlikle masaya yatırmalısın. Bekar bir Terazi burcu isen, öğleden sonra başlayacak akıcı bir sohbet keyifli bir flörte dönüşebilir. Bugün herkesi mutlu etmeye çalışmak yerine kendi huzurunu önceliklendirmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün sabah İlk Dördün senin burcunda parıldıyor ve doğrudan senin hayatına tazelik getirecek bir karar anına işaret ediyor. Son zamanlarda niyet ettiğin bir konuda artık net bir yol seçmek zihnini ve ruhunu inanılmaz rahatlatacak. Kendine inanmalı ve kararının arkasında güvenle durmalısın. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise dikkatin maddi konulara ve kazanç fırsatlarına kayıyor.

Maddi konularda sabah alacağın karar cüzdanını doğrudan olumlu etkileyecek. Öğleden sonra ise kendi imkanlarını güvenle gözden geçirip geleceğe yatırım yapabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün net ve kararlı duruşun sana muazzam bir çekicilik katıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, içini rahatlatacak o güzel kararı partnerinle sevgiyle paylaşmalısın. Bekar bir Akrep burcu isen, aklındaki tereddütler bugün yerini güçlü bir güven duygusuna bırakacak. Bugün belirsizlikleri sevgiyle geride bırakmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün sabah iç dünyanda sana şifa olacak bir karar anı var. Akrep’teki İlk Dördün, uzun süredir kendi içinde taşıdığın bir yükü bırakıp hafiflemeni söylüyor. Güneş ile Lilith’in senin burcunla kurduğu güzel açı, içindeki özgür ve özgün sesi en doğal haliyle dışarı vurmanı destekliyor. Öğleden sonra Ay senin burcuna geçtiğinde ise enerjin, neşen ve çekiciliğin gözle görülür şekilde artıyor.

Maddi konularda sabah saatlerinde planladığın akılcı bir fikri öğleden sonra neşeyle hayata geçirebilirsin. Bugün kendine ve gelişimine yatırım yapmak sana çok iyi gelecek.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün tüm ışığınla ışıldıyorsun. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, özgürlük ihtiyacını ve heyecanlarını partnerine içtenlikle anlatmalısın; bu açık iletişim ilişkinizi çok daha taze kılacak. Bekar bir Yay burcu isen, öğleden sonra büyüleyici çekim gücünle dikkatleri üzerine toplayacaksın. Bugün olduğun gibi davranmaktan hiç çekinmemelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün sabah sosyal çevren ve gelecek hedeflerin konusunda zihnini berraklaştıracak bir karar anı yaşıyorsun. Akrep’teki İlk Dördün, sana katkısı olmayan veya enerjini düşüren ortamlardan kendini yavaş yavaş çekmeni öneriyor. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise biraz dinlenmek, kendi kabuğuna çekilip zihnini boşaltmak ruhuna inanılmaz bir şifa verecektir.

Maddi konularda sabah saatlerinde ortak bir planda kendi payını netleştirmek cüzdanını rahatlatacak. Öğleden sonra ise sakince kenarda birikim planlarını gözden geçirebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kendi huzur alanını korumayı öğreniyorsun. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, ilişkinde sınırlarını yumuşak bir dille çizmek aranızdaki saygıyı artıracak. Bekar bir Oğlak burcu isen, seni belirsizlikte tutan bir beklentiyi bugün sevgiyle serbest bırakıp rahatlayabilirsin. Bugün kendi değerini ön plana almalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün sabah kariyer ve hedefler alanında seni parlatacak bir karar anı duruyor. Akrep’teki İlk Dördün, mesleki bir konuda kendi vizyonuna güvenerek adım atmanı istiyor. Ay Düğümleri burcunda parıldarken kararlarını başkalarının ne diyeceğine göre değil, kendi kalbine göre vermelisin. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise dostlarından harika bir destek alacak, sosyal çevrenle neşeleneceksin.

Maddi konularda sabah karşına çıkan bir fırsatı değerlendirirken kendi bütçeni ön planda tutmalısın. Öğleden sonra bir arkadaşından çok faydalı bir finansal fikir duyabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kendi özgünlüğünle ışıldıyorsun. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, ilişkinde özgürleşmek ve gelişmek istediğin noktaları sevgiyle paylaşmalısın. Bekar bir Kova burcu isen, öğleden sonra katıldığın sosyal bir grupta zekası ve neşesiyle seni etkileyecek biriyle tanışabilirsin. Bugün kalıplara takılmadan anın tadını çıkarmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün sabah ufuk açan projelerin ve gelecek planların konusunda ilham dolu bir karar anındasın. Akrep’teki İlk Dördün, bir eğitim, seyahat ya da vizyon projesinde artık harekete geçmen için seni yüreklendiriyor. Öğleden sonra Ay Yay burcuna, yani kariyer alanına geçtiğinde ise tüm gözler sana çevriliyor ve başarıların daha görünür hale geliyor.

Maddi konularda sabah saatlerinde uzun vadeli bir yatırım veya plan için karar vermek iyi gelecektir. Öğleden sonra ise iş hayatından gelecek sevindirici bir haber bütçeni rahatlatabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün olaylara geniş ve iyimser bir pencereden bakma zamanı. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle geleceğe dair ortak hayallerinizi neşeyle konuşabilirsiniz. Bekar bir Balık burcu isen, farklı bir şehirden veya çevreden biriyle aranızdaki tatlı çekim bugün iyice belirginleşebilir. Bugün kalbinin ne istediğinden emin adımlarla ilerlemelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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