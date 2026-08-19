Günlük Burç Yorumuna Göre 20 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün sabah saatlerinde önünde çok güzel bir karar eşiği var. Akrep burcundaki İlk Dördün, ortak kaynaklar alanında netleşmeni bekliyor; günlerdir zihnini kurcalayan o konuyu sakinlikle sonuca bağlamak sana büyük bir hafiflik getirecek. İş hayatında ertelemek yerine adım atmak bugün ruhuna çok iyi gelecek. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise zihnin pırıl pırıl açılıyor; sabah gözünde büyüyen meselelerin öğleden sonra ne kadar kolay çözüldüğünü görüp rahatlayacaksın.

Maddi konularda sabah saatlerinde masadaki rakamları netleştirip cüzdanını güvenceye almalısın. Paylaşılan bir hesapta aklına takılan ne varsa açıkça sorup öğren, çünkü öğleden sonra dikkatin çok daha keyifli konulara kayacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kendi hislerine güvenme zamanı. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, Güneş ile Lilith arasındaki güzel açı sana içini dökme gücü veriyor; kibarlık uğruna içine attığın şeyleri partnerine kırmadan anlatmalısın. Bekar bir Koç burcu isen, öğleden sonra başlayacak sıcacık bir sohbet aniden kalbini ısıtabilir. Bugün kendini hiç kısıtlamamalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…