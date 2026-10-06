Karbonhidrat Ağırlıklı KYK Menüsü Sosyal Medyayı İkiye Böldü
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X'te @zeynepguner61 hesabından paylaşılan bir KYK yemek tepsisi, yurt yemeği tartışmasını yeniden açtı. Tepside tavuk ve patates kızartması, mantı, çiğ köfte, çorba ve ekmek vardı. Paylaşımı yapan kişi menüyü hazırlayan diyetisyenlerin hangi üniversiteden mezun olduğunu merak edip 'bunu sarhoşken mi yazdınız' diye sordu. Altına gelen yanıtlar bir yandan menüdeki seçeneklerin nasıl alınacağını, bir yandan yıllardır değişmeyen sabit yurt menülerini konuştu. Paylaşımın sahibi de itirazlara günün menüsünü gösteren bir görselle karşılık verdi. Alıntılar ise diyetisyen esprileri ve yurt anılarıyla doldu.
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İlk paylaşım şöyleydi:
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Belediyenin diyetisyenine granolayı soran kişi, cevabı hayal gücüne bırakınca alıntıların zirvesine yerleşti
Yıllardır seçme menü olmayan yurtlarda patlıcan dolmasının yanına pirinç pilavı verilince hayat sorgulanıyormuş
Diyetisyenlerin menüyü kendi bilgisi ve hür iradesiyle yazdığını sananlara nostaljik bir hatırlatma geldi
Yurtta mantı ana yemek sayılınca yanına pilav ya da makarna almak da mecburiyete dönüşüyor
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Menüyü diyetisyenin yazdığını düşünenlere başsağlığı dilendi
KYK'nın açılımına karbonhidratı da eklemek tepsiyi bir anda mantıklı kıldı
Menü planlamasını diyetisyenliğin en temel dersi sayan bir kullanıcı, bunu bilmeyenin unvan taşımaması gerektiğini söyledi
Ana yemeklerden yalnızca birinin alınabildiğini hatırlatan itiraz da gecikmedi
Paylaşımın sahibi itirazı menü görseliyle yanıtladı: Ana yemeğin yanına ana yemek koyan KYK'ya söylensin
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Tartışma büyüyünce gelen ikinci açıklamaya göre amaç, tavuğun yanına pilav ya da makarna vermeyen aklı sorgulamakmış
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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