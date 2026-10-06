Karbonhidrat Ağırlıklı KYK Menüsü Sosyal Medyayı İkiye Böldü

X'te @zeynepguner61 hesabından paylaşılan bir KYK yemek tepsisi, yurt yemeği tartışmasını yeniden açtı. Tepside tavuk ve patates kızartması, mantı, çiğ köfte, çorba ve ekmek vardı. Paylaşımı yapan kişi menüyü hazırlayan diyetisyenlerin hangi üniversiteden mezun olduğunu merak edip 'bunu sarhoşken mi yazdınız' diye sordu. Altına gelen yanıtlar bir yandan menüdeki seçeneklerin nasıl alınacağını, bir yandan yıllardır değişmeyen sabit yurt menülerini konuştu. Paylaşımın sahibi de itirazlara günün menüsünü gösteren bir görselle karşılık verdi. Alıntılar ise diyetisyen esprileri ve yurt anılarıyla doldu.