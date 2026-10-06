article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Karbonhidrat Ağırlıklı KYK Menüsü Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Karbonhidrat Ağırlıklı KYK Menüsü Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.10.2026 - 11:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

X'te @zeynepguner61 hesabından paylaşılan bir KYK yemek tepsisi, yurt yemeği tartışmasını yeniden açtı. Tepside tavuk ve patates kızartması, mantı, çiğ köfte, çorba ve ekmek vardı. Paylaşımı yapan kişi menüyü hazırlayan diyetisyenlerin hangi üniversiteden mezun olduğunu merak edip 'bunu sarhoşken mi yazdınız' diye sordu. Altına gelen yanıtlar bir yandan menüdeki seçeneklerin nasıl alınacağını, bir yandan yıllardır değişmeyen sabit yurt menülerini konuştu. Paylaşımın sahibi de itirazlara günün menüsünü gösteren bir görselle karşılık verdi. Alıntılar ise diyetisyen esprileri ve yurt anılarıyla doldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
twitter.com

Belediyenin diyetisyenine granolayı soran kişi, cevabı hayal gücüne bırakınca alıntıların zirvesine yerleşti

Belediyenin diyetisyenine granolayı soran kişi, cevabı hayal gücüne bırakınca alıntıların zirvesine yerleşti
twitter.com

Yıllardır seçme menü olmayan yurtlarda patlıcan dolmasının yanına pirinç pilavı verilince hayat sorgulanıyormuş

Yıllardır seçme menü olmayan yurtlarda patlıcan dolmasının yanına pirinç pilavı verilince hayat sorgulanıyormuş
twitter.com

Diyetisyenlerin menüyü kendi bilgisi ve hür iradesiyle yazdığını sananlara nostaljik bir hatırlatma geldi

Diyetisyenlerin menüyü kendi bilgisi ve hür iradesiyle yazdığını sananlara nostaljik bir hatırlatma geldi
twitter.com

Yurtta mantı ana yemek sayılınca yanına pilav ya da makarna almak da mecburiyete dönüşüyor

Yurtta mantı ana yemek sayılınca yanına pilav ya da makarna almak da mecburiyete dönüşüyor
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Menüyü diyetisyenin yazdığını düşünenlere başsağlığı dilendi

Menüyü diyetisyenin yazdığını düşünenlere başsağlığı dilendi
twitter.com

KYK'nın açılımına karbonhidratı da eklemek tepsiyi bir anda mantıklı kıldı

KYK'nın açılımına karbonhidratı da eklemek tepsiyi bir anda mantıklı kıldı
twitter.com

Menü planlamasını diyetisyenliğin en temel dersi sayan bir kullanıcı, bunu bilmeyenin unvan taşımaması gerektiğini söyledi

Menü planlamasını diyetisyenliğin en temel dersi sayan bir kullanıcı, bunu bilmeyenin unvan taşımaması gerektiğini söyledi
twitter.com

Ana yemeklerden yalnızca birinin alınabildiğini hatırlatan itiraz da gecikmedi

Ana yemeklerden yalnızca birinin alınabildiğini hatırlatan itiraz da gecikmedi
twitter.com

Paylaşımın sahibi itirazı menü görseliyle yanıtladı: Ana yemeğin yanına ana yemek koyan KYK'ya söylensin

Paylaşımın sahibi itirazı menü görseliyle yanıtladı: Ana yemeğin yanına ana yemek koyan KYK'ya söylensin
twitter.com

Yanıttaki görselde 4 Ekim tarihli menü yer alıyor: mercimek ya da kaşarlı domates çorbası, Çin usulü tavuk ya da yeşil mercimek yemeği, mantı, çiğ köfte, 500 ml su ve çeyrek ekmek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tartışma büyüyünce gelen ikinci açıklamaya göre amaç, tavuğun yanına pilav ya da makarna vermeyen aklı sorgulamakmış

Tartışma büyüyünce gelen ikinci açıklamaya göre amaç, tavuğun yanına pilav ya da makarna vermeyen aklı sorgulamakmış
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın