Senin en büyük korkun, hayatının kontrolünün elinden alınması. Kendi kararlarını kendin vermek, nasıl bir yol izleyeceğini belirlemek ve kimseye hesap vermeden ilerlemek istiyorsun. Belirsizlikle karşılaştığında ise sabırsızlaşabiliyorsun. Çünkü ne olacağını bilmemek, senin için yalnızca bir merak konusu değil, aynı zamanda ciddi bir huzursuzluk kaynağı. Bu korku kararlarını fark ettirmeden yönetiyor olabilir. Bazen her şeyi kendi başına halletmeye çalışıyor, yardım istemeyi zayıflık gibi algılıyor olabilirsin. Bir başkasının inisiyatif alması bile seni rahatsız edebilir. Özellikle ilişkilerinde veya iş hayatında kontrolü paylaşmakta zorlanabilirsin. Aslında her şeyi kontrol edemeyeceğini kabul etmek seni daha özgür hâle getirebilir. Her ihtimali önceden hesaplamak zorunda değilsin. Bazen bir adım atmak ve sürecin seni götüreceği yere izin vermek de güçlü bir karardır.