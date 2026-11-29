Burcuna Göre Hangi Korkun Kararlarını Gizlice Yönetiyor?
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Bazen bir kararı neden aldığımızı ya da neden bir adım atmaktan çekindiğimizi tam olarak bilemeyiz. Kendimize mantıklı sebepler sunsak da arka planda bizi yönlendiren başka duygular olabilir. Kimi başarısız olmaktan, kimi terk edilmekten, kimi de kontrolünü kaybetmekten korkar. Peki senin kararlarını farkında olmadan yöneten asıl korkun ne?
Burcunu seçer misin?
Kontrolü Kaybetme Korkusu
Güvende Hissetmeme Korkusu
Yanlış Karar Verme Korkusu
Terk Edilme Korkusu
Değersiz Hissetme Korkusu
Yetersiz Kalma Korkusu
Reddedilme ve Onaylanmama Korkusu
İhanete Uğrama Korkusu
Özgürlüğünü Kaybetme Korkusu
Başarısız Olma Korkusu
Kendini Kaybetme Korkusu
Gerçekle Yüzleşme Korkusu
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