Dizi Severler Televizyon Tarihinin En Etkileyici Sahnelerini Seçti!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sosyal medyada sorulan 'Televizyon tarihinin en güçlü ve en etkileyici sahnesi hangisiydi?' sorusu 1,2 milyon kez görüntülendi. En çok ilgiyi, The Office'te Michael Scott'ın Pam'in resim sergisine gittiği sahne gördü. Game of Thrones'un Kızıl Düğün'ü, ER'ın bıçaklama bölümü ve Six Feet Under finali de en çok anılanlar arasında yer aldı.
Sosyal medyada bu kez "Televizyon tarihinin en güçlü ve en etkileyici sahnesi hangisiydi?" sorusu gündem oldu.
Listenin zirvesinde The Office'te Michael Scott'ın Pam'in sergisine gittiği sahne yer aldı
ER'ın Sevgililer Günü'nde geçen bıçaklama bölümü ikinci sıraya yerleşti
Band of Brothers'ın gerçek askerleri gösterdiği final sahnesi izleyicileri yeniden duygulandırdı
The West Wing'de Başkan Bartlet'ın katedralde isyan ettiği sahne de listede üst sıralarda
Game of Thrones'un Kızıl Düğün'ü ve Ned Stark'ın idamı en çok anılan sahneler oldu
Breaking Bad hayranları Gus Fring'in odadan çıktığı o sahneyi unutmadı
The Sopranos'ta Adriana'nın ormana götürüldüğü sahne dizinin en sarsıcı anlarından biri olarak anıldı
Lost'ta Desmond ile Penny'nin Noel arifesindeki telefon görüşmesi izleyicileri yine ağlattı
Six Feet Under finali "Bunun fotoğrafını çekemezsin, o çoktan gitti" repliğiyle yeniden gündem oldu
The Wire, M*A*S*H ve The Simpsons da listede kendine yer buldu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın