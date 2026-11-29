20 bini aşan beğeniyle açık ara en çok ilgi gören cevap, bir komedi dizisinden geldi.

Sahnede Michael Scott berbat bir gün geçirmesine rağmen şehrin öbür ucuna gidip Pam'in resim sergisine katılıyor. Ofisten gelen tek kişi o oluyor. Üstelik resme sadece bakmakla kalmıyor, gerçekten takdir ediyor.

İzleyiciler bu anı dizinin en güzel sahnelerinden biri olarak andı.