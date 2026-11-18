Candan rolündeki Şevval Sam, aynı sahnede Gülbeyaz dizisine gönderme yaptı. Sam bu dizide 2002'de Gülbeyaz Dursunoğlu karakteriyle ekrana gelmişti. Böylece tek bir kız isteme sahnesinde Mahallenin Muhtarları, Taşacak Bu Deniz, Sen Anlat Karadeniz ve Gülbeyaz'a selam verilmiş oldu.

Dört dizinin ortak noktası, hikâyelerini Karadeniz'den alması. Tuzlu Kahve, Ajda Pekkan'dan Müjde Uzman'a uzanan konuk listesiyle her hafta eski dizilere selam gönderiyor. Bu kez göndermelerin hepsini tek bir masada topladı.