Tuzlu Kahve'nin İzleyiciyi Güldüren Kız İsteme Sahnesinde Tam 4 Diziye Gönderme Yapıldı
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Star TV’de yayınlanan Tuzlu Kahve’nin 11. bölümünde Hatun, Candan ve Aybüke’nin katıldığı kız isteme sahnesi, tek seferde 4 diziye gönderme yaptı. Mahallenin Muhtarları’ndan tanıdığımız Temel ve Şirin’i canlandıran Erkan Can ile Esra Akkaya’nın konuk olduğu bölümde, Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu, Eren Vurdem’e istendi. Sahnede Mahallenin Muhtarları, Taşacak Bu Deniz, Sen Anlat Karadeniz ve Gülbeyaz’a selam verildi. Dördünün ortak noktası ise Karadeniz oldu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Tuzlu Kahve'nin 11. bölümünde Hatun, Candan ve Aybüke, Karadenizli bir aile gibi kız istemeye gitti.
Mahallenin Muhtarları'nın Temel'i ve Şirin'i aynı sahnede yer aldı.
Şevval Sam da başrolünü üstlendiği Gülbeyaz'a selam verdi ve 4 dizinin ortak noktası Karadeniz oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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