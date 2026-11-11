Sadakatsiz'in Mert'i ve Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i Fragmanda Göründü: Tuzlu Kahve'ye Konuk Oluyorlar!
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Star TV'nin salı akşamı dizisi Tuzlu Kahve, eski dizilere ve sevilen yüzlere yaptığı göndermelerle her hafta konuk listesini biraz daha uzatıyor. TV Dünyası'nın paylaştığı habere göre yeni bölüm tanıtımında görünen Eren Vurdem ile İrem Helvacıoğlu önümüzdeki hafta Aydınoğlu ailesinin kapısını çalacak. Listede henüz ekrana gelmeyen, dünya ölçeğinde iki isim daha bulunduğu da konuşuluyor. İkilinin dizideki rolleri ise şimdilik paylaşılmadı.
Eren Vurdem ile İrem Helvacıoğlu, Ajda Pekkan'dan Müjde Uzman'a uzanan Tuzlu Kahve konuk listesine katılıyor.
Mike Tyson ve Fatih Terim'in de diziye konuk olacağı konuşuluyor ancak resmi bir açıklama gelmedi.
Eren Vurdem Söz ve Sadakatsiz'den, İrem Helvacıoğlu ise Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden tanınıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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