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Sadakatsiz'in Mert'i ve Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i Fragmanda Göründü: Tuzlu Kahve'ye Konuk Oluyorlar!

Sadakatsiz'in Mert'i ve Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i Fragmanda Göründü: Tuzlu Kahve'ye Konuk Oluyorlar!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 07:49
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Star TV'nin salı akşamı dizisi Tuzlu Kahve, eski dizilere ve sevilen yüzlere yaptığı göndermelerle her hafta konuk listesini biraz daha uzatıyor. TV Dünyası'nın paylaştığı habere göre yeni bölüm tanıtımında görünen Eren Vurdem ile İrem Helvacıoğlu önümüzdeki hafta Aydınoğlu ailesinin kapısını çalacak. Listede henüz ekrana gelmeyen, dünya ölçeğinde iki isim daha bulunduğu da konuşuluyor. İkilinin dizideki rolleri ise şimdilik paylaşılmadı.

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Eren Vurdem ile İrem Helvacıoğlu, Ajda Pekkan'dan Müjde Uzman'a uzanan Tuzlu Kahve konuk listesine katılıyor.

Eren Vurdem ile İrem Helvacıoğlu, Ajda Pekkan'dan Müjde Uzman'a uzanan Tuzlu Kahve konuk listesine katılıyor.

Polat Yağcı'nın Poll Films imzalı dizisi, 1 Eylül'deki ilk bölümünden bu yana konuk oyuncuları sürpriz olmaktan çıkarıp dizinin imzasına dönüştürdü. Kavak Yelleri'nin Aslı ve Efe'si Pelin Karahan ile Dağhan Külegeç 5. bölümde eski rol arkadaşlarıyla yeniden yan yana gelirken, Doktorlar'ın Levent'i Kutsi ile Ela'sı Yasemin Ergene de 18 yıl sonra aynı karede buluştu. Kuzey Güney'in Ali'si Rıza Kocaoğlu ile Süperstar Ajda Pekkan'ın 13 Ekim'deki 7. bölümde ekrana gelmesinin ardından, 27 Ekim'de Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman da Aydınoğlu ailesinin mutfağına konuk oldu. Bu nostaljik buluşmaların devamında gelen yeni duyuru Eren Vurdem ile İrem Helvacıoğlu'nu listenin son halkası yapıyor ve ikisinin de tanıtımda göründüğü belirtiliyor.

Dizinin konuk trafiği bundan sonra yerli oyuncularla da sınırlı kalmayacak gibi görünüyor, çünkü listeye spor ve dünya sahnesinden iki ismin eklenmesi konuşuluyor.

Mike Tyson ve Fatih Terim'in de diziye konuk olacağı konuşuluyor ancak resmi bir açıklama gelmedi.

Mike Tyson ve Fatih Terim'in de diziye konuk olacağı konuşuluyor ancak resmi bir açıklama gelmedi.

Eren Vurdem ve İrem Helvacıoğlu'ndan sonra konuk listesine girecek iki ismin Mike Tyson ve Fatih Terim olduğu söyleniyor, ancak ne Star TV ne de yapım şirketi bu iddialara dair resmi bir açıklama yaptı. Tyson'ın 26 Ekim'de dizinin çekimleri için İstanbul'a geldiği biliniyor ve Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Mehmet'in Amerika'dan gelen arkadaşını oynayacağı konuşuluyor. 1986'da 20 yaşında dünya ağır sıklet şampiyonu olarak bu unvanı kazanan en genç boksör olan Tyson, Felekten Bir Gece adıyla gösterilen The Hangover filmindeki rolüyle sinema seyircisinin de tanıdığı bir isim.

Hatun'un Galatasaray'ın UEFA Kupası finali öncesindeki soyunma odası konuşmasını dile getirdiği sahnenin ardından 'Umarım yakında bir tuzlu kahvenizi içeriz' yorumunu yazan Fatih Terim ise bu paylaşımıyla konukluk sinyali vermişti. Galatasaray'a 2000'de UEFA Kupası'nı kazandıran, 2008'de de A Milli Takım'ı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale taşıyan teknik direktörün adı, dizinin konuk listesinde de anılıyor. Yapımcı Polat Yağcı'nın 13. bölüm için dünyaca ünlü yabancı bir konuk müjdelediği hatırlanınca, hangi ismin hangi bölümde ekrana geleceği izleyicinin merak listesinde yerini koruyor.

Eren Vurdem Söz ve Sadakatsiz'den, İrem Helvacıoğlu ise Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden tanınıyor.

Eren Vurdem Söz ve Sadakatsiz'den, İrem Helvacıoğlu ise Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden tanınıyor.

Tiyatro sahnesinden televizyona geçen Eren Vurdem, Söz'de Ateş Acar, Kuruluş Osman'da Konur Alp ve Sadakatsiz'de Mert Gelik karakterleriyle tanınmış, son olarak da Ben Bu Cihana Sığmazam'da Azamet'i canlandırmıştı. Sen Anlat Karadeniz'de Nefes Kaleli'ne hayat vererek geniş kitlelerin karşısına çıkan İrem Helvacıoğlu ise Yürek Çıkmazı'nda Zeynep Önder karakterini oynamıştı.

İki oyuncunun Tuzlu Kahve'deki rolleri ve hangi esere selam çakacakları ise önümüzdeki salı yayınlanacak bölümle ortaya çıkacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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