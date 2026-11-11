Sadakatsiz'in Mert'i ve Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i Fragmanda Göründü: Tuzlu Kahve'ye Konuk Oluyorlar!

Polat Yağcı'nın Poll Films imzalı dizisi, 1 Eylül'deki ilk bölümünden bu yana konuk oyuncuları sürpriz olmaktan çıkarıp dizinin imzasına dönüştürdü. Kavak Yelleri'nin Aslı ve Efe'si Pelin Karahan ile Dağhan Külegeç 5. bölümde eski rol arkadaşlarıyla yeniden yan yana gelirken, Doktorlar'ın Levent'i Kutsi ile Ela'sı Yasemin Ergene de 18 yıl sonra aynı karede buluştu. Kuzey Güney'in Ali'si Rıza Kocaoğlu ile Süperstar Ajda Pekkan'ın 13 Ekim'deki 7. bölümde ekrana gelmesinin ardından, 27 Ekim'de Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman da Aydınoğlu ailesinin mutfağına konuk oldu. Bu nostaljik buluşmaların devamında gelen yeni duyuru Eren Vurdem ile İrem Helvacıoğlu'nu listenin son halkası yapıyor ve ikisinin de tanıtımda göründüğü belirtiliyor.

Dizinin konuk trafiği bundan sonra yerli oyuncularla da sınırlı kalmayacak gibi görünüyor, çünkü listeye spor ve dünya sahnesinden iki ismin eklenmesi konuşuluyor.